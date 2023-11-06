Саудовский клуб предлагал Месси зарплату в 1 млрд евро за сезон .

Журналист Гильем Балаге рассказал, что этим летом Лионель Месси получил крупное предложение от «Аль-Хиляля».
По его словам, летом делегация саудовского клуба прилетела в Париж на частном самолёте. Представители «Аль-Хиляля» предложили Месси заработную плату в размере 1 млрд евро за сезон, но Лео никогда всерьёз не рассматривал это предложение.
Напомним, что за «Аль-Хиляль» выступают Неймар, Малком и ряд других известных футболистов.
Месси отказался, живет и играет в удовольствие. Рон же отдался арабам, да ещё и за куда более скромные деньги)
Месси отказался, живет и играет в удовольствие. Рон же отдался арабам, да ещё и за куда более скромные деньги)