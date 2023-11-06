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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Саудовский клуб предлагал Месси зарплату в 1 млрд евро за сезон

вчера, 22:07

Журналист Гильем Балаге рассказал, что этим летом Лионель Месси получил крупное предложение от «Аль-Хиляля».

По его словам, летом делегация саудовского клуба прилетела в Париж на частном самолёте. Представители «Аль-Хиляля» предложили Месси заработную плату в размере 1 млрд евро за сезон, но Лео никогда всерьёз не рассматривал это предложение.

Напомним, что за «Аль-Хиляль» выступают Неймар, Малком и ряд других известных футболистов.

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Все комментарии
Agamaga...............
Agamaga............... ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 19:42
Конечно не называет, но есть липовые награды подпольные.
Говорили Месси лучший, так он и подтвердил своей победой на чемпионате мира!
Я верю в игру, а не в заговоры. У вас судьи виноваты, что Муани не смог забить гол на 120-й минуте, а Месси смог реализовать свой шанс 😀
амурец
амурец ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 17:14, ред.
Ахаха криш то причем его никто не называл и не считал лучшим игроком, ну а про Месси пели что он лучший, а оказалось, что без судей Месси ноль
амурец
амурец ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 17:10, ред.
    Agamaga...............
    Agamaga............... ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 16:27
    Никогда не читал подобного, но вот то, что выше арабского чемпа - 100%
    Agamaga...............
    Agamaga............... ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 16:26
    Фальшивые награды только у криша, как награда лучшему игроку века из рук собственного агента 😂😂😂
    амурец
    амурец ответ Agamaga............... (раскрыть)
    сегодня в 14:38, ред.
    Аха ха ну МЛС ведь по версии месяфантиков куруче даже АПЛ
    амурец
    амурец ответ Agamaga............... (раскрыть)
    сегодня в 14:37
    С 6 липовыми пенальтями и особой лаяльности судей, месяфаетики это конечно типа лучший, но все видят, что этот ЧМ купленный
    Futurista
    Futurista ответ Agamaga............... (раскрыть)
    сегодня в 14:19
    Agamaga...............
    Agamaga............... ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 13:41
    На что Месси способен увидел весь мир, когда поднял над головой кубок мира.
    Agamaga...............
    Agamaga............... ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 13:39
    Слишком слабая версия даже для любителей Роналду.
    Ведь версии про его алчность не подтвердились.
    Пахать в МЛС сложнее, чем играть с пакистанцами, иранцами в аравийском чемпионате.
    5ymhrab26684
    5ymhrab26684
    сегодня в 09:38
    И чтобы гном делал ,ходил бы пешком по полю,на него так бы не играли как в Барселоне,ПСЖ,да к тому же жара ,а Меська на таблетках,фокус бы не удался!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 08:56
    В жизни есть цели по важней всех денег мира. Титулы, семья, здоровье, друзья, внутренний мир и покой. Все есть у Месси и пусть дарит частичку себя болельщикам и радует их. Он не эгоист и не жадный.
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:00
    не впечатлился, выходит
    29081985
    29081985
    сегодня в 05:50
    Брехняяяя!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 04:58
    Месси просто не поверил, а теперь локти кусает.
    f2d27jz4cubv
    f2d27jz4cubv
    сегодня в 02:33
    Мне кажется он уже давно не нуждается в деньгах, поэтому здесь не про деньги
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 01:49
    Хейтерам лишь бы отрицать все. Потому что за такие же как вещи боготворят другого
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Не.. Там баб слей.. За деньги..
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:12
    Ха да если бы прежложили, то Месси на всех четырех бы туда побежал, а так может и предлагали, но только ту зарплату которую он способен отработать,а Месси мало на что способен, а рассказать особенно журналист может многое
    adekvat
    adekvat
    вчера в 23:52
    Всего миллиард подумал Месси и решил не соглашаться.
    Futurista
    Futurista ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    вчера в 23:21, ред.
    Что значит преданность футболу?)...саудиты в бейсбол его звали играть?)...
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 22:58
    Скорее всего эта сумма была за два-три года.. Но сути это не меняет.. Месси доказал свою неалчность и преданность футболу.. Величайший футболист должен быть велик во всём.. Он это доказал.. 👍..
    Futurista
    Futurista ответ Мessi 10 (раскрыть)
    вчера в 22:57, ред.
    Причем здесь Роналду?)...новость про Месси...там еще Бензема играет...Малком...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:41
    Саудовский клуб предлагал Месси зарплату в 1 млрд евро за сезон .
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 22:41
    Надо понимать, что за такие деньги тебя будут использовать в своих целях как хотят и где хотят.
    Месси отказался, живет и играет в удовольствие. Рон же отдался арабам, да ещё и за куда более скромные деньги)
    Futurista
    Futurista ответ Agamaga............... (раскрыть)
    вчера в 22:29
    На самом деле отказаться от таких денег за профессию это слабость...старичок просто понял что не потянет уже пахать в каждом матче даже саудовского чемпионата и отправился на пенсию в Штаты)...
    Agamaga...............
    Agamaga...............
    вчера в 22:22
    Саудовцы видимо были уверены, что от таких денег точно не отказываются. Но все же они были посланы.
    Месси уникален. Это другой игрок любит говорить, что это он самый желанный фрукт в мире, и поэтому только ему предложили столько денег.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:17
    Ну и правильно...подумаешь млрд евро)...

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