Саудовский клуб предлагал Месси зарплату в 1 млрд евро за сезон .

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вчера, 22:07

Журналист Гильем Балаге рассказал, что этим летом получил крупное предложение от «Аль-Хиляля».

По его словам, летом делегация саудовского клуба прилетела в Париж на частном самолёте. Представители «Аль-Хиляля» предложили Месси заработную плату в размере 1 млрд евро за сезон, но Лео никогда всерьёз не рассматривал это предложение.

Напомним, что за «Аль-Хиляль» выступают Неймар, Малком и ряд других известных футболистов.