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Холанд обогнал Месси по числу голов в Лиге чемпионов до 24 лет

вчера, 12:42

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:0).

У футболиста теперь 39 голов в данном турнире до 24-летия. По этому показателю он обошел экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (37 голов). От игрока ПСЖ Килиана Мбаппе норвежец отстает на 1 мяч.

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Все комментарии
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:44
Не несколько лет а как минимум больше 10 лет. Азара неймара бейл будут помнить но они так и не достигли уровень роналду месси зидан.

Роналду почти 20 лет играет на высшем уровне но ты оцениваешь его по самым худшим качествам полностью игнорируя положительное
Elliada
Elliada ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
сегодня в 12:07
И что? По-твоему, несколько лет играя не как замыкатель достаточно, чтобы он запомнился? Значит, Азара, Неймара, Бэйла тоже будут помнить? Не смеши. Они останутся в памяти одного поколения, но никак не в истории.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:54
Роналду точно будут помнить никак замыкатель. Может у тех кто начал смотреть футбол последние годы то возможно они будут так мыслить но те кто следил за Роналду с 2004 года точно знают что Роналду один из лучших футболистов в мире
Capral
Capral ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 11:19
Не надо шутку воспринимать буквально...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Elliada
Elliada ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
сегодня в 10:30
Замыкатели самая распиаренная группа игроков
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:29
Для пару лет это сильно сказано. Нужно иметь стабильность как у Месси, и футбольное долголетие.
Для всех этих страйкеров Месси поставил планку в 6 золотых бутс и 91 гол за календарный год.
Роналду не смог! Сможет ли Холанд? Уверен, нет!
Agamaga...............
Agamaga............... ответ cs4vq3g24tyq (раскрыть)
сегодня в 10:25
Это показало церемония награждения золотого мяча 😀
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:34, ред.
Останутся. Ты не даёшь забыть про них.
shur
shur
вчера в 19:22
...в футболе главное результат, а это взятие ворот, может и Пеле
попой забивал, а его 1283 мяча у всех на устах, Эрлинг-воздушный
акробат с запахом гола на бутсах,а всё лучшее ещё впереди...!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:14, ред.
Аргентинец, если узнает об этом зубодробительном для него факте, лишь усмехнётся себе " в усы". Его такие пустяки совершенно не волнуют, в чём я нисколечко не сомневаюсь.
Elliada
Elliada
вчера в 18:50
Людям делать нечего, считают даже такое. Холанн может забить 200 голов в ЛЧ, но до уровня Месси ему не дорасти. Всё-таки, замыкатели вроде Роналду, Левандовского, Холанна в памяти не останутся, ибо ничего прекрасного в их игре нет.
cs4vq3g24tyq
cs4vq3g24tyq
вчера в 16:25
Гулливер уделал лилипута
la-respect0
la-respect0 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 16:19
У него все впереди , о чем ты
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 15:27
Неплохо.. 👍
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:41
да он хоть сто раз будет лучше карлика, не дадут ему ЗМ
потому что большинство людей закомплексованные гномы, вот и голосуют за таких же
112910415
112910415
вчера в 14:27
наблюдения должны быть продолжены )
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:59
Холанду нужен Реал...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:53
Холанд гнома во всем догонит...
Главное, чтобы Гвардиола не мешал.
Как в случае с заменой после пяти голов.
Capral
Capral
вчера в 13:02
И снова- он не первый. Ну вот, так, еще пару лет- и все свои рекорды растеряет...
протон
протон
вчера в 13:01
Непонятно, что дает такой подсчет. Главная уникальность Месси или того же Роналду не в том, что они показывали в определенный год, а в том, что они сохраняли безумный уровень каждый сезон и даже после 30 лет, при этом еще их обошли серьезные травмы. Что будет с Холландом или Мбаппе к 30 и после еще вообще непонятно, как и будут ли они достаточно здоровы
Гость
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