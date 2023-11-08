Холанд обогнал Месси по числу голов в Лиге чемпионов до 24 лет

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (3:0).
У футболиста теперь 39 голов в данном турнире до 24-летия. По этому показателю он обошел экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (37 голов). От игрока ПСЖ Килиана Мбаппе норвежец отстает на 1 мяч.
Роналду почти 20 лет играет на высшем уровне но ты оцениваешь его по самым худшим качествам полностью игнорируя положительное
Роналду почти 20 лет играет на высшем уровне но ты оцениваешь его по самым худшим качествам полностью игнорируя положительное
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Для всех этих страйкеров Месси поставил планку в 6 золотых бутс и 91 гол за календарный год.
Роналду не смог! Сможет ли Холанд? Уверен, нет!
Для всех этих страйкеров Месси поставил планку в 6 золотых бутс и 91 гол за календарный год.
Роналду не смог! Сможет ли Холанд? Уверен, нет!
попой забивал, а его 1283 мяча у всех на устах, Эрлинг-воздушный
акробат с запахом гола на бутсах,а всё лучшее ещё впереди...!!!
попой забивал, а его 1283 мяча у всех на устах, Эрлинг-воздушный
акробат с запахом гола на бутсах,а всё лучшее ещё впереди...!!!
потому что большинство людей закомплексованные гномы, вот и голосуют за таких же
потому что большинство людей закомплексованные гномы, вот и голосуют за таких же
Главное, чтобы Гвардиола не мешал.
Как в случае с заменой после пяти голов.
Главное, чтобы Гвардиола не мешал.
Как в случае с заменой после пяти голов.