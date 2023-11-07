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Стали известны игроки с наибольшим числом матчей в ЛЧ без победы в турнире

вчера, 23:21

Легендарный нападающий Златан Ибрагимович и вратарь Джанлуиджи Буффон являются футболистами с наибольшим числом матче в Лиге чемпионов без выигранного трофея — 124.

2-е место по этому показателю занимает Сеск Фабрегас (104), а далее расположились Фернандиньо (103) и Михаэль Баллак (93). Из действующих футболистов наибольшее количество матчей без победы в Лиге чемпионов провели Антуан Гризманн и Коке (оба — по 88).

Стали известны игроки с наибольшим числом матчей в ЛЧ без победы в турнире

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:45
это грустные рекорды
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:39
Печальная статистика для звездных игроков.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:57
Ну это уже совсем другая история!
Ironigor
Ironigor ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
вчера в 23:55
Причём сейчас здесь Тольдо ???
А Владислав Третьяк ещё лучше👍 ¡!!)☝️😉
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:45
Тольдо на много лучше!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:44
Буффону не видать ушастика как собственных ушей Аха-ха
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:25
Двое великих в лидерах !!!
Буффонище !!!
Гость
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