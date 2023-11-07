Стали известны игроки с наибольшим числом матчей в ЛЧ без победы в турнире

Легендарный нападающий Златан Ибрагимович и вратарь Джанлуиджи Буффон являются футболистами с наибольшим числом матче в Лиге чемпионов без выигранного трофея — 124.
2-е место по этому показателю занимает Сеск Фабрегас (104), а далее расположились Фернандиньо (103) и Михаэль Баллак (93). Из действующих футболистов наибольшее количество матчей без победы в Лиге чемпионов провели Антуан Гризманн и Коке (оба — по 88).
А Владислав Третьяк ещё лучше👍 ¡!!)☝️😉
А Владислав Третьяк ещё лучше👍 ¡!!)☝️😉
Буффонище !!!
Буффонище !!!