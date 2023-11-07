Стали известны игроки с наибольшим числом матчей в ЛЧ без победы в турнире

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вчера, 23:21

Легендарный нападающий и вратарь являются футболистами с наибольшим числом матче в Лиге чемпионов без выигранного трофея — 124.

2-е место по этому показателю занимает (104), а далее расположились (103) и (93). Из действующих футболистов наибольшее количество матчей без победы в Лиге чемпионов провели и (оба — по 88).