Тен Хаг повторил рекорд «Манчестер Юнайтед»

1699262731

вчера, 12:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» одержал 50 побед в качестве рулевого команды.

Голландец повторил рекорд клуба, достигнув такого показателя за 79 матчей, сравнявшись с Эрнестом Мангналлом, который сделал это в 1908 году.

Жозе Моуриньо выиграл 50 поединков за 81 матч.