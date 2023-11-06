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Тен Хаг повторил рекорд «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг одержал 50 побед в качестве рулевого команды.

Голландец повторил рекорд клуба, достигнув такого показателя за 79 матчей, сравнявшись с Эрнестом Мангналлом, который сделал это в 1908 году.

Жозе Моуриньо выиграл 50 поединков за 81 матч.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:59
Другие тренера возглавляли не топ-клуб , который был самым богатым в мире, а простой обычный клуб из пригорода Манчестера.
Есть разница.
Тен Хаг проиграл все важные матчи. Нет побед в ЛЧ, нет побед в кубках, нет побед в чемпионате над Сити, Челси, Арсеналом, Ливером.
Остальное всё вообще нафиг не нужно.
112910415
112910415
вчера в 16:18
удивительно !
но клубу-то как радоваться ?!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:32
Были конечно и антирекорды у Тен Хага, как у всех предыдущих тренерах )
Стакан наполовину полон, но не пуст для персофанов Тен Хага )
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 13:53
Непонятно как ему это удаётся!
Просто безумие!
shur
shur
вчера в 13:40
...рекорды, достижения это всё прекрасно, статистика для тех для кого сам футбол, игра Клуба,уходит на второй план...! Ну вот что нам радоваться или огорчаться с этой инфо?!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:01
Ну, значит надо продлевать контракт)))
А вообще удивительно это все
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:51
Рекорд так рекорд, но все равно уволят.
Гость
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