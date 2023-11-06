Тен Хаг повторил рекорд «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг одержал 50 побед в качестве рулевого команды.
Голландец повторил рекорд клуба, достигнув такого показателя за 79 матчей, сравнявшись с Эрнестом Мангналлом, который сделал это в 1908 году.
Жозе Моуриньо выиграл 50 поединков за 81 матч.
Есть разница.
Тен Хаг проиграл все важные матчи. Нет побед в ЛЧ, нет побед в кубках, нет побед в чемпионате над Сити, Челси, Арсеналом, Ливером.
Остальное всё вообще нафиг не нужно.
Есть разница.
Тен Хаг проиграл все важные матчи. Нет побед в ЛЧ, нет побед в кубках, нет побед в чемпионате над Сити, Челси, Арсеналом, Ливером.
Остальное всё вообще нафиг не нужно.