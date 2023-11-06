Чалов собрал 100 голевых действий в РПЛ. Фёдору пора думать о трансфере в большую лигу

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вчера, 13:06

У нападающего ЦСКА шикарный год.

Только Головин немножко мощнее

Чалов может претендовать на звание игрока года среди россиян, у него 17 голов в 27 матчах чемпионата в 2023-м. Но Головин может поставить себя чуть выше, ведь очаровал на более высоком уровне. В чемпионате Франции у хавбека «Монако» очередной успех. Зато Фёдор забил первый гол в составе сборной России и является лидером атаки ЦСКА . Если на секунду забыть о герое момента Файзуллаеве, то нападающий Чалов – единственное светлое пятно в нападении Федотова, так как демонстрирует стабильность. Чалов помог выиграть Кубок России весной, остается результативным в новом сезоне.

В 41 поединке года у нападающего 24 гола и 8 ассистов, прекрасные показатели. Для сравнения, следом среди россиян идет Сергеев, у которого в составе «Зенита» 15 голов и 4 передачи за календарный год в 31 игре. Дзюба забил 12 голов, Соболев 11 мячей, а Тюкавин отличился 10 раз. Чалов первый, а спорить за звание лучшего россиянина в РПЛ может только с голкиперами. Лантратов был хорош с весны, а Сафонов неудачно сыграл в конце прошлого сезона, но отлично начал новый чемпионат.

Чалов выделяется по голам среди игроков ЦСКА , ведь дальше идут Заболотный – 10 голов в новом году, и Обляков – 7 мячей. У Головина, кстати, 10 голов и 5 ассистов за десять месяцев 2023-го, сыграл Александр менее тридцати матчей, так как мешали травмы, в отличие от Чалова. Нападающий выступает за клуб, который не показывает ничего невероятного. Серия Федотова из 9 матчей в РПЛ без поражений с грязными секретами – там много ничьих, которые едва не превратились в поражения.

Даже против скромного «Пари НН» в домашней игре ЦСКА пришлось спасаться, и Чалов прямо повлиял на события на поле, как и его новый верный помощник – Файзуллаев. Заберите Фёдора и увидите «армейцев» в нижней половине таблицы? Можно и так сказать, поскольку ни одна фаза игры не отточена, хотя есть индивидуальные успехи.

Чалов доказал универсальность

Аналитик ЦСКА в интервью рассказывал, что Фёдор не сможет играть второго форварда, не получается. А теперь молодой нападающий ЦСКА идеально выступает в гибридной роли с Заболотным на острие. Конечно, будь Антон выше уровнем, «армейцы» могли бы зарабатывать больше пунктов, воевать с «Зенитом» за первое место перед зимней паузой, невзирая на шероховатости в игре. А пока Чалов жертвует инстинктами эгоистичного центрального форварда, чтобы ЦСКА не развалился.

В атаке у команды Федотова нет целостности. Хватало перестановок, инсайдами были Давила, Мухин, Файзуллаев и разок Мендес. Но Чалов ожидаемо сыграл больше всех, 1 146 минут в РПЛ . Травма Акинфеева подвинула голкипера в рейтинге ниже, так что Фёдор самый незаменимый футболист ЦСКА . Также в тройке по минутам Заболотный, но Антон в 32 года не может прогрессировать, как 25-летний Чалов. Если бы Фёдору летом подписали другого напарника, то могли получить шикарную связку.

Пока Давилу «ложной девяткой» тренер не сделал, ЦСКА нестабилен у чужих ворот. И хорошо, что есть Чалов. Девять результативных действий Фёдора принесли 14 пунктов. Без этих очков могло быть десять баллов, а это предпоследнее место в РПЛ . Конечно, ЦСКА пришлось бы искать путь к очкам без Чалова, но с ним это сделать намного проще. Нападающий спокойно покидает штрафную площадь, делится мячом с напарниками – по качеству созданных моментов выше только Клаудиньо, Промес и Глушенков.

Пора искать клуб в элитной лиге

Федотов понимает, что Чалов может уйти. В матче против «Пари НН» форвард добрался до сотого балла по «гол плюс пас» в РПЛ . Сейчас в чемпионате всего пять футболистов, перешедших солидный рубеж – Ионов, Нобоа, Смолов, Промес и Дзюба. Каждый в списке заметно старше, чем Чалов. Фёдора рано называть легендой РПЛ , но это большая звезда дивизиона. Лиги, которую ему пора снова покинуть. Работа с Абаскалем в «Базеле» дала представление об адаптации в западном чемпионате.

Гинер не отпустил юного Чалова в «Кристал Пэлас», в ЦСКА тогда верили, что будут успехи в Европе, за Фёдора заплатят больше. Сейчас сложнее организовать трансфер российского футболиста за рубеж. Но остались солидные лиги, где нужны результативные нападающие. Чалову не стоит забывать навыки игры в центре атаки – как форвард острия может пригодиться многим клубам, например, в Испании или Италии, где уже есть футболисты из России.

Но не стоит повторять ошибку Миранчука и Захаряна. Алексею и Арсену нет места в основах клубов из Бергамо и Сан-Себастьяна. Очень жаль, ведь футболисты РПЛ будут вариться в собственном соку без еврокубков. Чалов зачахнет в ЦСКА , если останется надолго. Возраст позволяет попробовать себя, а вернуться всегда успеет. Причем для скаутов серьезных клубов важно, что Фёдор пережил недооценку тренера Березуцкого и вернулся из Швейцарии лишь сильнее.

Поскольку полевые герои РПЛ нового сезона – это в основном яркие легионеры плюс Чалов из местных, то скаутам западных клубов логично обратить внимание на результативного форварда. 24 гола и 8 ассистов – шикарная статистика для любого нападающего. Прогресс Чалова выручает ЦСКА , пригодится сборной России в будущем и точно привлек внимание. Плохо лишь, что «армейцы» никогда не умели прощаться с ценными игроками в интересах всех сторон.