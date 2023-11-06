Чалов собрал 100 голевых действий в РПЛ. Фёдору пора думать о трансфере в большую лигу

У нападающего ЦСКА шикарный год.
Только Головин немножко мощнее
Чалов может претендовать на звание игрока года среди россиян, у него 17 голов в 27 матчах чемпионата в 2023-м. Но Головин может поставить себя чуть выше, ведь очаровал на более высоком уровне. В чемпионате Франции у хавбека «Монако» очередной успех. Зато Фёдор забил первый гол в составе сборной России и является лидером атаки ЦСКА. Если на секунду забыть о герое момента Файзуллаеве, то нападающий Чалов – единственное светлое пятно в нападении Федотова, так как демонстрирует стабильность. Чалов помог выиграть Кубок России весной, остается результативным в новом сезоне.
В 41 поединке года у нападающего 24 гола и 8 ассистов, прекрасные показатели. Для сравнения, следом среди россиян идет Сергеев, у которого в составе «Зенита» 15 голов и 4 передачи за календарный год в 31 игре. Дзюба забил 12 голов, Соболев 11 мячей, а Тюкавин отличился 10 раз. Чалов первый, а спорить за звание лучшего россиянина в РПЛ может только с голкиперами. Лантратов был хорош с весны, а Сафонов неудачно сыграл в конце прошлого сезона, но отлично начал новый чемпионат.
Чалов выделяется по голам среди игроков ЦСКА, ведь дальше идут Заболотный – 10 голов в новом году, и Обляков – 7 мячей. У Головина, кстати, 10 голов и 5 ассистов за десять месяцев 2023-го, сыграл Александр менее тридцати матчей, так как мешали травмы, в отличие от Чалова. Нападающий выступает за клуб, который не показывает ничего невероятного. Серия Федотова из 9 матчей в РПЛ без поражений с грязными секретами – там много ничьих, которые едва не превратились в поражения.
Даже против скромного «Пари НН» в домашней игре ЦСКА пришлось спасаться, и Чалов прямо повлиял на события на поле, как и его новый верный помощник – Файзуллаев. Заберите Фёдора и увидите «армейцев» в нижней половине таблицы? Можно и так сказать, поскольку ни одна фаза игры не отточена, хотя есть индивидуальные успехи.
Чалов доказал универсальность
Аналитик ЦСКА в интервью рассказывал, что Фёдор не сможет играть второго форварда, не получается. А теперь молодой нападающий ЦСКА идеально выступает в гибридной роли с Заболотным на острие. Конечно, будь Антон выше уровнем, «армейцы» могли бы зарабатывать больше пунктов, воевать с «Зенитом» за первое место перед зимней паузой, невзирая на шероховатости в игре. А пока Чалов жертвует инстинктами эгоистичного центрального форварда, чтобы ЦСКА не развалился.
В атаке у команды Федотова нет целостности. Хватало перестановок, инсайдами были Давила, Мухин, Файзуллаев и разок Мендес. Но Чалов ожидаемо сыграл больше всех, 1 146 минут в РПЛ. Травма Акинфеева подвинула голкипера в рейтинге ниже, так что Фёдор самый незаменимый футболист ЦСКА. Также в тройке по минутам Заболотный, но Антон в 32 года не может прогрессировать, как 25-летний Чалов. Если бы Фёдору летом подписали другого напарника, то могли получить шикарную связку.
Пока Давилу «ложной девяткой» тренер не сделал, ЦСКА нестабилен у чужих ворот. И хорошо, что есть Чалов. Девять результативных действий Фёдора принесли 14 пунктов. Без этих очков могло быть десять баллов, а это предпоследнее место в РПЛ. Конечно, ЦСКА пришлось бы искать путь к очкам без Чалова, но с ним это сделать намного проще. Нападающий спокойно покидает штрафную площадь, делится мячом с напарниками – по качеству созданных моментов выше только Клаудиньо, Промес и Глушенков.
Пора искать клуб в элитной лиге
Федотов понимает, что Чалов может уйти. В матче против «Пари НН» форвард добрался до сотого балла по «гол плюс пас» в РПЛ. Сейчас в чемпионате всего пять футболистов, перешедших солидный рубеж – Ионов, Нобоа, Смолов, Промес и Дзюба. Каждый в списке заметно старше, чем Чалов. Фёдора рано называть легендой РПЛ, но это большая звезда дивизиона. Лиги, которую ему пора снова покинуть. Работа с Абаскалем в «Базеле» дала представление об адаптации в западном чемпионате.
Гинер не отпустил юного Чалова в «Кристал Пэлас», в ЦСКА тогда верили, что будут успехи в Европе, за Фёдора заплатят больше. Сейчас сложнее организовать трансфер российского футболиста за рубеж. Но остались солидные лиги, где нужны результативные нападающие. Чалову не стоит забывать навыки игры в центре атаки – как форвард острия может пригодиться многим клубам, например, в Испании или Италии, где уже есть футболисты из России.
Но не стоит повторять ошибку Миранчука и Захаряна. Алексею и Арсену нет места в основах клубов из Бергамо и Сан-Себастьяна. Очень жаль, ведь футболисты РПЛ будут вариться в собственном соку без еврокубков. Чалов зачахнет в ЦСКА, если останется надолго. Возраст позволяет попробовать себя, а вернуться всегда успеет. Причем для скаутов серьезных клубов важно, что Фёдор пережил недооценку тренера Березуцкого и вернулся из Швейцарии лишь сильнее.
Поскольку полевые герои РПЛ нового сезона – это в основном яркие легионеры плюс Чалов из местных, то скаутам западных клубов логично обратить внимание на результативного форварда. 24 гола и 8 ассистов – шикарная статистика для любого нападающего. Прогресс Чалова выручает ЦСКА, пригодится сборной России в будущем и точно привлек внимание. Плохо лишь, что «армейцы» никогда не умели прощаться с ценными игроками в интересах всех сторон.
Ни Влашичу, ни Жиркову, ни Жо, ни многим другим не подобрали правильные клубы. Чалову стоит искать связь со стабильным тренером в новом клубе. У Фёдора умный футбол, сильные наставники таких футболистов ценят. У Чалова есть слабые матчи, но на спады влияет неготовность ЦСКА. В более сильной команде может забивать чаще. Но это не намек на «Зенит», вряд ли Фёдору стоит идти к Семаку. В Санкт-Петербурге можно выиграть титулы и заработать, но лучше оказаться в еврокубках.
- Почему? Зачем? На фига наших молодых игроков, у которых есть какие-то футбольные задатки, у которых стала получатся красивая, техничная, и полезная для команды игра - сразу "сватать", блин, да какой там "сватать" - просто "выпихивать" их пинками в Европу? Там им будет хорошо, и т.д., и т.п.
- А вы у самих игроков-то спрашивали? Хотят ли они туда? Хотят ли они в нашем (какой бы он ни был, но он НАШ!) чемпионате своей игрой радовать своих родителей, свою любимую, своих друзей, своих болельщиков (нас с Вами) - или уехать чёрт знает куда, чёрт знает зачем, и сидеть там на лавке? Лавка, правда, Европейская, но вряд ли им от этого будет легче...
- Почему? Зачем? На фига наших молодых игроков, у которых есть какие-то футбольные задатки, у которых стала получатся красивая, техничная, и полезная для команды игра - сразу "сватать", блин, да какой там "сватать" - просто "выпихивать" их пинками в Европу? Там им будет хорошо, и т.д., и т.п.
- А вы у самих игроков-то спрашивали? Хотят ли они туда? Хотят ли они в нашем (какой бы он ни был, но он НАШ!) чемпионате своей игрой радовать своих родителей, свою любимую, своих друзей, своих болельщиков (нас с Вами) - или уехать чёрт знает куда, чёрт знает зачем, и сидеть там на лавке? Лавка, правда, Европейская, но вряд ли им от этого будет легче...
восхваляете обычного рядового игрока со статистикой ниже среднего
Феди не было бы и на замене в ЦСКА сильном
восхваляете обычного рядового игрока со статистикой ниже среднего
Феди не было бы и на замене в ЦСКА сильном
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1364658/chalov-fyodor-cska 06.11.2023
Интересно, а что автор хотел казать этой фразой ? Намек более чем сомнительный. Ждем пояснений
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1364658/chalov-fyodor-cska 06.11.2023
Интересно, а что автор хотел казать этой фразой ? Намек более чем сомнительный. Ждем пояснений