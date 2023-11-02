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Трёх игроков молодёжки ЦСКА дисквалифицировали после матча со «Спартаком»

вчера, 23:35
Спартак (мол)Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол)Матч завершен

КДК РФС отстранил на 2 матча троих игроков молодёжной команды ЦСКА после поединка Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) со «Спартаком», также на них наложен штраф. Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.

По ходу матча болельщики скандировали нецензурные выражения и бросали снежки на поле в сторону игроков. Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака». Один из них — Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне. Эти три футболиста были привлечены к административному наказанию в 500 рублей судом.

Штраф «Спартаку» и ЦСКА — по 10 тысяч за скандирование и 20 тысяч за снежки. Першин, Сидельников и Арбузов дисквалифицированы на 2 матча МФЛ каждый.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:56
Готовые будущие маргиналы. Мало! И почему? Потому что ЦСКА? Или потому что канчается на "У"?).
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:06
Таких вообще нужно убирать из футбола.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:40
Штраф конечно зверский, какоето время ребятам поголодать прийдется.
6vsq7deyw4k6
6vsq7deyw4k6
сегодня в 03:30
Поделом забанили оборзевших жеребят
Гость
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