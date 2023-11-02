Трёх игроков молодёжки ЦСКА дисквалифицировали после матча со «Спартаком»

КДК РФС отстранил на 2 матча троих игроков молодёжной команды ЦСКА после поединка Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) со «Спартаком», также на них наложен штраф. Об этом заявил глава комитета .

По ходу матча болельщики скандировали нецензурные выражения и бросали снежки на поле в сторону игроков. Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака». Один из них — Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне. Эти три футболиста были привлечены к административному наказанию в 500 рублей судом.