Трёх игроков молодёжки ЦСКА дисквалифицировали после матча со «Спартаком»

КДК РФС отстранил на 2 матча троих игроков молодёжной команды ЦСКА после поединка Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) со «Спартаком», также на них наложен штраф. Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц.
По ходу матча болельщики скандировали нецензурные выражения и бросали снежки на поле в сторону игроков. Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака». Один из них — Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне. Эти три футболиста были привлечены к административному наказанию в 500 рублей судом.
Штраф «Спартаку» и ЦСКА — по 10 тысяч за скандирование и 20 тысяч за снежки. Першин, Сидельников и Арбузов дисквалифицированы на 2 матча МФЛ каждый.