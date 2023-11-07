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Четырёх игроков сборной Польши U17 исключили из команды из-за алкоголя

вчера, 14:35

Четырёх игроков сборной Польши U17 из-за проблем с алкоголем исключили из состава.

Польский футбольный союз (PZPN) объявил, что Оскар Томчик, Филип Вольски (оба – «Лех»), Ян Ломбендзки («Лодзь») и Филип Розга («Краковия») наказаны по решению тренерского штаба.

Эти игроки употребляли алкоголь, пребывая в расположении национальной команды. Сборная Польши находится в Индонезии, где проходит подготовку к началу юношеского чемпионата мира. Сообщается, что по пути из города в отель один из игроков упал и разбил бровь.

11 ноября национальная команда Польши U17 встретится со сборной Японии в первом матче мирового первенства. Польская команда также сыграет со сборными Сенегала и Аргентины.

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Перевод с pzpn.pl
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:10
пьют, как большие !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:51
Бухают многие, не все попадаются.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:40
Фанаты Грилиша))
Ironigor
Ironigor ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 15:04, ред.
Именно, отошли от правил культуры питья !)))
Интерес
Интерес ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:01
ТОгда их стратегическая ошибка состоит в том,что они приняли в свой круг лишнего-четвёртого.А так бы всё обошлось,не перебрали бы.
Интерес
Интерес
вчера в 15:00, ред.
Поляки пьют похлеще наших.Но раньше хорошо закусывали,и не нынешним фаст-фудом. Недаром рассуждения о пришествии крепких спиртосодержащих напитков в Европу большинство специалистов склонны связывать с исторической Польшей,что и подтверждает название "национального русского напитка"-водки.Это ласкательное польское "водичка"(маленькая вода).
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:58, ред.
Рановато что-то они мутют , - "А третьим будешь" !)))
Четвёртый оказался лишним !)
Гость
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