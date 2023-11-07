Четырёх игроков сборной Польши U17 исключили из команды из-за алкоголя

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вчера, 14:35

Четырёх игроков сборной Польши U17 из-за проблем с алкоголем исключили из состава.

Польский футбольный союз (PZPN) объявил, что Оскар Томчик, Филип Вольски (оба – «Лех»), Ян Ломбендзки («Лодзь») и Филип Розга («Краковия») наказаны по решению тренерского штаба.

Эти игроки употребляли алкоголь, пребывая в расположении национальной команды. Сборная Польши находится в Индонезии, где проходит подготовку к началу юношеского чемпионата мира. Сообщается, что по пути из города в отель один из игроков упал и разбил бровь.

11 ноября национальная команда Польши U17 встретится со сборной Японии в первом матче мирового первенства. Польская команда также сыграет со сборными Сенегала и Аргентины.