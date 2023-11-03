УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро за ошибки в отчётности .

1699032471

вчера, 20:27

«Барселона» обязана выплатить УЕФА 500 тысяч евро в качестве штрафа.

Причиной тому стало наличие ошибок в отчётности по прибыли от продажи нематериальных активов.

Апелляционная палата Инстанции по финансовому контролю клубов отклонила апелляцию каталонцев и решила оставить в силе данное наказание.