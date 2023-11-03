УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро за ошибки в отчётности .

«Барселона» обязана выплатить УЕФА 500 тысяч евро в качестве штрафа.
Причиной тому стало наличие ошибок в отчётности по прибыли от продажи нематериальных активов.
Апелляционная палата Инстанции по финансовому контролю клубов отклонила апелляцию каталонцев и решила оставить в силе данное наказание.
Лапорта отделался минимальным штрафом и одним местом в захоронение на стадионе Бернабеу Алекандеру Чеферину , где первые два года пребывания его урны с прахом бесплатно !)
Лапорта отделался минимальным штрафом и одним местом в захоронение на стадионе Бернабеу Алекандеру Чеферину , где первые два года пребывания его урны с прахом бесплатно !)