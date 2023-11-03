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УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро за ошибки в отчётности

вчера, 20:27

«Барселона» обязана выплатить УЕФА 500 тысяч евро в качестве штрафа.

Причиной тому стало наличие ошибок в отчётности по прибыли от продажи нематериальных активов.

Апелляционная палата Инстанции по финансовому контролю клубов отклонила апелляцию каталонцев и решила оставить в силе данное наказание.

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Барселона
Перевод с uefa.com Фото: Сайт apnews.com
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Все комментарии
4vx5eh9dvd3b
4vx5eh9dvd3b
сегодня в 10:04
Не смешите людей своими наказаниями!
амурец
амурец
сегодня в 07:21
Везде у Барселоны махинации
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:53
Этим походу Барса и отделалась
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:45
Главное продолжать побеждать и все будет ОК.
ДОБРЫЙ ЖУК
ДОБРЫЙ ЖУК
вчера в 22:26
Ювентус??? Извините это другое !!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 22:16
Хотели прибыль утаить, от налога увильнуть? Придётся заплатить. Как говорят - Скупой платит дважды.
drug01
drug01
вчера в 21:50
Наказание суровое но это не должно повлиять на игру команды
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:44, ред.
А всего-то надо было отпустить свободным игроком арга в 15том , когда он закончил с футболом
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 21:38
Ошибки исправляют, а не штрафы выписывают. Тут очевидные придирки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:28, ред.
УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро за ошибки в отчётности .

Лапорта отделался минимальным штрафом и одним местом в захоронение на стадионе Бернабеу Алекандеру Чеферину , где первые два года пребывания его урны с прахом бесплатно !)
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 21:09
Это не ошибки, а преднамеренное действия в отчётности. Думали авось пронесёт!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:08
Вот для чего Лапорте было нужно фото с Месси.. А-ха-ха-ха.. 🤭
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:03
УЕФА оштрафовал «Барселону» на 500 тысяч евро за ошибки в отчётности .
Futurista
Futurista
вчера в 20:58, ред.
Бухгалтер накосячил...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:55
Одно место для захоронения урны забронируют за Уефа
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