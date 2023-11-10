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Петржела: «В этом сезоне Лиги чемпионов „Зенит“ не вышел бы из группы»

вчера, 16:16

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слова экс-наставника питерского клуба Мирчи Луческу, который заявил, что «Зенит» в нынешнем сезоне мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов.

Уверен, что «Зенит» не играл бы в 1/4 финала Лиге чемпионов в этом сезоне. Если вспомнить последние выступления «Зенита», то они были провальными, не выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что они не вышли бы из группы, если бы участвовали в турнире в этом сезоне.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
сегодня в 15:12
Мне кажется, почаще, чем Бетис) Без обид)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:37
Один бывший сказал "мог", второй - "не мог". Потолокли воду в ступе и забыли, по поводу чего высказали своё мнение. По - существу пустое и не несущее никакой нагрузки. А пользователи, ушлые ребята, им только дай повод потолочь эту воду...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:08
Прозорлив до оиксения милостивый пан. Зачастил что-то высказываться, касатик).
протон
протон
вчера в 20:16
Если бы Зенит играл в ЛЧ то купил бы еще плюс 2-3 сильных игрока сверху к нынешнему составу. С нынешним лимитом можно позволить шикарный состав и без проблем выйти из группы ЛЧ.
6cnkh2476rrm
6cnkh2476rrm
вчера в 19:57
Это без Петржелы понятно ,для нас главное участие
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:59
Как будто бы в прошлые годы Зенит часто выходил из группы.
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:44
Это давно уже все знают
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:38
Не очень корректное и умное высказывание...
Откуда Пан знает какова бы была селекция ..и кто был бы тренером Зенита выступай он в ЛЧ ???
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:30
Главное,что сейчас на эту тему можно горячо и безответственно спорить,оставаясь при своём мнении ,при любом числе о качестве оппонентов.
Интерес
Интерес
вчера в 18:29
С какой целью выдернули из небытия этого лудомана???
lotsman
lotsman
вчера в 18:22
Оно кому то интересно, ваше мнение, пан Властимил.) Если БЫ, да каБЫ...............
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:10
У меня у одного ощущение, что у дедушки Петжбуни калькулятор накручен на каждое упоминание о Зените в медиополе?
adekvat
adekvat
вчера в 17:44
Что то разговорились старые перд.ны.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 17:31
А когда Зенит выходил из группы? Что-то не припомню!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:14
В этом году и Бенфика с МЮ могут не выйти из группы, а к ним может присоединиться Милан с Ньюкаслом, так что нет ничего зазорного в таком раскладе.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:23
Петржела видимо устал напрашиваться в Зенит и начал троллить команду. Пост сдал Петржела, Луческу пост принял).
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:20
Видать пан Властимил перестал получать деньги из ГазПрома по акциям и сразу у него Россия плохая, да и Зенит так себя командишка.
Ох уж этот продажный Петржела...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:17
Зенит бы вместо Бенфики был)
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