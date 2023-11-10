Петржела: «В этом сезоне Лиги чемпионов „Зенит“ не вышел бы из группы»

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал слова экс-наставника питерского клуба , который заявил, что «Зенит» в нынешнем сезоне мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов.

Уверен, что «Зенит» не играл бы в 1/4 финала Лиге чемпионов в этом сезоне. Если вспомнить последние выступления «Зенита», то они были провальными, не выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что они не вышли бы из группы, если бы участвовали в турнире в этом сезоне.