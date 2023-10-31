Месси — о противостоянии с Роналду: «Это была великая битва».

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о противостоянии с Криштиану Роналду.
Это была великая битва на спортивном уровне. Мы подпитывали взаимное соперничество, потому что оба большие соперники. Он также всегда хотел побеждать. Это был очень приятный период для нас обоих, а также для людей, которые любят футбол. Я думаю, мы действительно заслужили то, что достигли вершины и так долго удерживались на ней. Потому что, как я уже сказал, туда легко добраться. Трудно там оставаться, и нам это удавалось на протяжении 10-15 лет. Это очень сложно сделать. Впечатляюще, что получилось это сделать. Это останется прекрасным воспоминанием для всех, кто наблюдал за нами.
8 ЗМ > 5 ЗМ
7 Игрок года ФИФА > 5
6 ЗБ > 4 ЗБ
44 трофеев > 34 трофеев
Чемпион мира > 4-е место на ЧМ 2006
496 голов в топ-5 лигах > 495 голов
704 голов в истории Европы на клубном уровне > 701 голов
Роналду опережает Месси только по голам и на одну победу в ЛЧ. Хотя, если брать соотношение голов к матчам, то как бомбардир Месси эффективнее.
8 ЗМ > 5 ЗМ
7 Игрок года ФИФА > 5
6 ЗБ > 4 ЗБ
44 трофеев > 34 трофеев
Чемпион мира > 4-е место на ЧМ 2006
496 голов в топ-5 лигах > 495 голов
704 голов в истории Европы на клубном уровне > 701 голов
Роналду опережает Месси только по голам и на одну победу в ЛЧ. Хотя, если брать соотношение голов к матчам, то как бомбардир Месси эффективнее.
Вот так и болельщики должны себя вести по отношению к двум великим игрокам,
Да, без сомнения, это было эпическое противостояние двух мощнейших игроков. По уровню таланта, по длительности, по всем показателям. На моей памяти такого не было.
Нам повезло. Мне повезло - увидеть практически всю их карьеру: от начала и до конца.
Вот так и болельщики должны себя вести по отношению к двум великим игрокам,
Да, без сомнения, это было эпическое противостояние двух мощнейших игроков. По уровню таланта, по длительности, по всем показателям. На моей памяти такого не было.
Нам повезло. Мне повезло - увидеть практически всю их карьеру: от начала и до конца.