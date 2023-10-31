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Месси — о противостоянии с Роналду: «Это была великая битва»

вчера, 13:42

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о противостоянии с Криштиану Роналду.

Это была великая битва на спортивном уровне. Мы подпитывали взаимное соперничество, потому что оба большие соперники. Он также всегда хотел побеждать. Это был очень приятный период для нас обоих, а также для людей, которые любят футбол. Я думаю, мы действительно заслужили то, что достигли вершины и так долго удерживались на ней. Потому что, как я уже сказал, туда легко добраться. Трудно там оставаться, и нам это удавалось на протяжении 10-15 лет. Это очень сложно сделать. Впечатляюще, что получилось это сделать. Это останется прекрасным воспоминанием для всех, кто наблюдал за нами.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:55
Это точно не слова Месси, но кто-то умный рядом, уже хорошо…
1580556558
1580556558 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:51
Не совсем верно сравнивать футболистов по командным достижениям. Все таки результата добивается команда и ТШ, а не отдельный игрок. Другое дело вклад игрока в победу своей команды, особенно в ключевых матчах. Образно 30 мячей топ клубам или 20 мячей в кубковых матчах на мой взгляд куда весомее 100 голов,которые особо ничего не решали, в ворота середняка или аутсайдера. Плюс всегда нужно учитывать уровень партнеров по команде. Тот же Холланд за МС стал забивать больше, чем за БД. Так что вся эта статистика конечно важна, но не менее важно видеть саму игру. Можно тащить команду, не набрав ни одного балла за игру, а можно ходить по полю пешком и заколотить пару штук с пенальти. Ну а ЗМ это уже давно не совсем объективная награда.
Elliada
Elliada ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:48
Месси действительно не одержим, за это ему большое уважение. Ведь мог остаться и обойти Роналду по количеству голов в ЛЧ, но нет, уехал в Америку. Мог уйти в аренду сейчас, но предпочел наслаждаться отдыхом. Да и раньше не гнался за статистикой. Уступает пенальти и штрафные регулярно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:42
Мне всегда казалось, что в этом противостоянии аргентинец завоёвывал трофеи, титулы, устанавливал рекорды, не думая о Роналду. Что надо обязательно быть впереди португальца. Любой ценой и сверхусилиями. Думаю, тогда бы Месси мог просто надорваться и не выдюжить в этом противостоянии. А вот португалец всю свою карьеру думал о том, что надо обязательно догнать и перегнать аргентинца. В чём угодно, но не отстать, не быть на вторых ролях. Не получилось, но это скорее не его беда, а "вина" Месси.
В любом случае мы увидели противоборство двух величайших футболистов современности, которые не давали друг другу застояться на всём протяжении этого противостояния, и которые постоянно чувствовали дыхание в затылок друг другу. Как два лидера - скакуна на ипподроме.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:35
Читал, что рекордное количество 👍, но сейчас сколько не помню.
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:10
    Elliada
    Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 17:44
    ЛЧ один турнир. Остальные за Месси. ЧМ, чемпионаты, Кубки, Суперкубки. Ну и самое главное 44 против 34. Я бы поспорил, что ЛЧ второй турнир. Как по мне, это третий турнир после ЧМ, Евро/КА. Что круче? Быть 5-кратным победителем ЧЕ или ЛЧ?
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 17:11
    Месси лукавит. Я бы Иньесту и Ибрагимовича, помимо самого аргентинца, выше Роналду поставил за последние 15 лет.

    Красоты в игре Роналду давным-давно нет, единственное, что голов много забил, это не поспоришь. Но когда рикошеты от Дзюбы в ворота залетали, хвалили не Артёмку, а Малкома.
    Karkaz
    Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 16:58, ред.
    Так в ЛЧ Роналду то вышел победителем, при чём почти по всем показателям, а этот турнир на секундочку второй по значимости после ЧМ!
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 16:55
    Они оба всегда респектовали друг друга, что естественно. Но фанатики устраивают холивары изза бед в своих головах и идолопоклонениях.
    амурец
    амурец
    вчера в 16:51
    Шли вровень, но Месси более распиарили
    Elliada
    Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 16:37
    Ну а я же это отметил. У Роналду только голы и небольшой перевес в ЛЧ. И что это меняет? Роналду проиграл
    Elliada
    Elliada ответ zim289 (раскрыть)
    вчера в 16:34
    Золотая бутса оценочная? Забил больше, получил ЗБ. Где оценочная? Конкретная измеримая вещь.
    zim289
    zim289 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 16:28
    Конкурсы типа ЗМ и бутсы — это оценочная фигня.

    А вот голы и титулы — это конкретная измеримая вещь.
    Karkaz
    Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 16:22
    Что значит если и было, противостояние? Оно по факту и было, потому что Роналду "отбирал" золотые мячи у Месси и звание лучшего игрока и бомбардира.

    Роналду лучший бомбардир ЛЧ за всю историю, 140 голов/ Месси 129
    Лучший бомбардир ЛЧ, по сезонам, 7/6
    Лучший бомбардир плей оф ЛЧ за всю историю, 67/49
    И внимание! Лучший по голевым передачам в ЛЧ, 42/40
    Максимальное количество голов в одном сезоне ЛЧ, 17/14
    Количество финалов ЛЧ с забитыми голами, 3/2
    Лучший бомбардир на уровне сборных 127/106
    Рекордсмен по количеству матчей за сборную, 203/176
    Zak11
    Zak11
    вчера в 16:04
    В одном из свежих интервью Месси поставил Роналду в один ряд с собой. Только его по сути. Думаю не стоит считать статистику, цифры, титулы. Они реально были примерно на одном уровне. Спасибо обоим за красивый футбол и за такое соперничество. Мы больше подобного не увидим скорее всего.
    Elliada
    Elliada ответ Agamaga............... (раскрыть)
    вчера в 15:46
    Месси еще обошел Роналду по количеству лайков в Инстаграме. Сколько там набрало фото с Кубком мира?
    Agamaga...............
    Agamaga...............
    вчера в 15:41
    Любое соперничество - хорошо, но главное выйти победителем, что Месси и сделал!
    Перечислять и повторять всё нет необходимости, в ТОПе это уже есть.
    v49tfy4whmhr
    v49tfy4whmhr
    вчера в 15:19
    Хорошее было состязание, но вопросы остались
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:09
    Месси — о противостоянии с Роналду: «Это была великая битва».
    Capral
    Capral
    вчера в 15:01
    Теперь, осталось, только фанатам, обоих гениальных футболистов- подать друг другу руки! Я, хоть и не фанат, того и другого, но, первым- готов это сделать!

    Месси- Респект!
    протон
    протон
    вчера в 14:21
    Месси респект, высказался очень уважительно.
    Вот так и болельщики должны себя вести по отношению к двум великим игрокам,
    Да, без сомнения, это было эпическое противостояние двух мощнейших игроков. По уровню таланта, по длительности, по всем показателям. На моей памяти такого не было.
    Нам повезло. Мне повезло - увидеть практически всю их карьеру: от начала и до конца.
    izrafel
    izrafel
    вчера в 14:20
    Все правильно сказал. Здоровое соперничество и привело к таким результатам.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:19
    Респект Месси за такой комплимент в сторону Роналду. Противостояние, если и было, то закончилось несколько лет назад, когда Роналду перестал попадать в тройку номинантов на ЗМ и вообще выигрывать трофеи. Победителем вышел Месси:

    8 ЗМ > 5 ЗМ
    7 Игрок года ФИФА > 5
    6 ЗБ > 4 ЗБ
    44 трофеев > 34 трофеев
    Чемпион мира > 4-е место на ЧМ 2006
    496 голов в топ-5 лигах > 495 голов
    704 голов в истории Европы на клубном уровне > 701 голов

    Роналду опережает Месси только по голам и на одну победу в ЛЧ. Хотя, если брать соотношение голов к матчам, то как бомбардир Месси эффективнее.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:14
    Да это противостояние запомнится надолго, оба молодцы конечно
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 14:08, ред.
    Ты остался там один.. Геша уже у подножия... Скатился.. Громко, громко.. Под фанфары .. Дрыг-нога сама виновата.. Но, по инерции она сама себя лучшей называет.. Хе.. 😄
    Гость
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