Месси — о противостоянии с Роналду: «Это была великая битва».

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины высказался о противостоянии с .

Это была великая битва на спортивном уровне. Мы подпитывали взаимное соперничество, потому что оба большие соперники. Он также всегда хотел побеждать. Это был очень приятный период для нас обоих, а также для людей, которые любят футбол. Я думаю, мы действительно заслужили то, что достигли вершины и так долго удерживались на ней. Потому что, как я уже сказал, туда легко добраться. Трудно там оставаться, и нам это удавалось на протяжении 10-15 лет. Это очень сложно сделать. Впечатляюще, что получилось это сделать. Это останется прекрасным воспоминанием для всех, кто наблюдал за нами.