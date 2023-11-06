«Лучше быть королём в своей деревне». Насри — о переходе Мбаппе в «Реал»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал».
Мбаппе родился в Париже. На его месте я бы остался в ПСЖ, а не перешёл бы в «Реал», чтобы выиграть пятидесятую Лигу чемпионов с мадридским клубом.
Если бы в своё время владельцами «Марселя» были катарские шейхи, я бы никогда не покинул этот клуб. Думаю, лучше быть королём в своей деревне.
Напомним, что Самир Насри родился в Марселе и выступал за местный клуб, воспитанником которого он являлся. В 2008 году он перешёл из «Марселя» в лондонский «Арсенал».