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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

«Лучше быть королём в своей деревне». Насри — о переходе Мбаппе в «Реал»

вчера, 17:25

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе из ПСЖ в «Реал».

Мбаппе родился в Париже. На его месте я бы остался в ПСЖ, а не перешёл бы в «Реал», чтобы выиграть пятидесятую Лигу чемпионов с мадридским клубом.

Если бы в своё время владельцами «Марселя» были катарские шейхи, я бы никогда не покинул этот клуб. Думаю, лучше быть королём в своей деревне.

Напомним, что Самир Насри родился в Марселе и выступал за местный клуб, воспитанником которого он являлся. В 2008 году он перешёл из «Марселя» в лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 05:41
Он о зависти
ttkdazy2v2u6
ttkdazy2v2u6
вчера в 20:12
Помимо денег от шейхов,есть шанс поиграть за самый титулованный клуб в мире
112910415
112910415
вчера в 18:56
властитель дум, однозначно ), этот Самир !
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:26
Про деревню это видимо Насри подколол. Лучше оставайся в своёй деревне, исходя из смысла выходит так.
shur
shur
вчера в 18:21
...человек со звучной фамилией, как футболист средненький и как
эксперт не очём...!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:07
В Камерун его.. Хе..
qpgscfzjh5q6
qpgscfzjh5q6
вчера в 17:49
А потом Насри с Мбаппе после поллитры на рыло долго шарахались в обнимку по ночному Парижу и под баян пугали прохожих неслыханной там ранее, но очень пронзительной песней
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:45
Сейчас Насри только в Аль-Наср могут взять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:45
Чего же сам то из своей деревни (из Марселя) в Лондон сбежал ???
протон
протон
вчера в 17:42
Мбаппе родился и вырос в Париже, выпустился из одной из самых престижных академий мира в пригороде Парижа, а Монако это просто трамплин, который они выбрали сами прямо перед дебютом на профессиональном уровне, причём место в первой команде пришлось выбивать шантажом, а после возвращения Париж фаны Монако его освистывали.
протон
протон
вчера в 17:41
"лучше быть королем своего народа". Сказал алжиро-француз камеруно-алжиро-французу, призывая его преданно остаться на службе Катару.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:40
А почему сам переходил?
memphis
memphis
вчера в 17:37
Насри - это то что делает со своей карьерой Мбапе
ejat38y7nzn4
ejat38y7nzn4
вчера в 17:32
Короче, лучше сначала Насри на Реал, а потом по-королевски шикарно Засри всю свою деревню
FruttyPups
FruttyPups ответ gmrbvwqtxc6n (раскрыть)
вчера в 17:29
Спасибо, исправили.
Futurista
Futurista
вчера в 17:27
Насри в своей деревне...король)...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:27
Не пойму, он о патриотизме или о деньгах? Всё смешал в одной куче.
Всегда был странным что он, что его девка.

Выиграть пятидесятую ЛЧ ? Но для Мбаппе она будет первой. Это он не учитывает?
gmrbvwqtxc6n
gmrbvwqtxc6n
вчера в 17:26
пятидесятую Лигу чемпионом
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1364676/nasri-samir-pari-sen-zhermen 06.11.2023
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