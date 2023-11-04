Месси ответил на вопрос об участии в чемпионате мира 2026 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, будет ли он участвовать в чемпионате мира 2026 года.
Учитывая, сколько мне будет на тот момент лет, это кажется трудным — но посмотрим.
На момент ЧМ-2026 Месси будет 39 лет.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, будет ли он участвовать в чемпионате мира 2026 года.
Учитывая, сколько мне будет на тот момент лет, это кажется трудным — но посмотрим.
На момент ЧМ-2026 Месси будет 39 лет.
Он же ясно сказал: "Учитывая, сколько мне будет на тот момент лет, это кажется трудным — но посмотрим".
Месси в отличии от Роналду не будет рисковать своей репутацией и вряд ли игра будет строится вокруг него. Он просто не захочет позориться как Роналду.
Если он будет здоров и в приличной форме, то может поехать на ЧМ 2026 как играющий тренер.
Кстати были примеры когда и постарше его играли на ЧМ , причём очень прилично.
Роже Милла попал на ЧМ 1990 в возрасте 38 лет и произвёл фурор, а на ЧМ 1994 он уже играл в возрасте 42 лет.
Милла самый возрастной автор забитого мяча на ЧМ 42 года и 1 месяц.
Он же ясно сказал: "Учитывая, сколько мне будет на тот момент лет, это кажется трудным — но посмотрим".
Месси в отличии от Роналду не будет рисковать своей репутацией и вряд ли игра будет строится вокруг него. Он просто не захочет позориться как Роналду.
Если он будет здоров и в приличной форме, то может поехать на ЧМ 2026 как играющий тренер.
Кстати были примеры когда и постарше его играли на ЧМ , причём очень прилично.
Роже Милла попал на ЧМ 1990 в возрасте 38 лет и произвёл фурор, а на ЧМ 1994 он уже играл в возрасте 42 лет.
Милла самый возрастной автор забитого мяча на ЧМ 42 года и 1 месяц.