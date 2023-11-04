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Месси ответил на вопрос об участии в чемпионате мира 2026 года

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Байкал-38
Байкал-38 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 15:24
А причём здесь звание "почетного игрока"?

Он же ясно сказал: "Учитывая, сколько мне будет на тот момент лет, это кажется трудным — но посмотрим".

Месси в отличии от Роналду не будет рисковать своей репутацией и вряд ли игра будет строится вокруг него. Он просто не захочет позориться как Роналду.
Если он будет здоров и в приличной форме, то может поехать на ЧМ 2026 как играющий тренер.
Кстати были примеры когда и постарше его играли на ЧМ , причём очень прилично.
Роже Милла попал на ЧМ 1990 в возрасте 38 лет и произвёл фурор, а на ЧМ 1994 он уже играл в возрасте 42 лет.
Милла самый возрастной автор забитого мяча на ЧМ 42 года и 1 месяц.
ОПС
ОПС
вчера в 09:38
Есть же сейчас почетные президенты и т.п. Введут "почетного игрока"сборной и может участвовать во всех ЧМ., пока живет. Только кому это надо. Пусть отдыхает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:13
Дайте ему уже несколько ЗМ - пусть подавится.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:11
Ушел бы он прямо сейчас, надоел уже...
346w3bvzx74u
346w3bvzx74u
вчера в 08:57
Очень сложно загадывать на 3 года вперёд
b4qjs62b9rqu
b4qjs62b9rqu
вчера в 08:53
В заявку всё равно попадёт - надо же как-то 11-й золотой мяч оправдывать будет
Гость
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