Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев тренируется с «Ахматом»

Боец UFC Хамзат Чимаев, который выступает в средней и полусредней весовых категориях, тренируется с «Ахматом». Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Чимаев имеет в своем активе 13 побед и 0 поражений. В своем последнем бою он победил бывшего чемпиона UFC Камару Усмана решением большинства судей. Глава UFC Дана Уайт заявил, что в следующем поединке Чимаев должен провести бой за титул чемпиона организации в среднем весе против Шона Стрикленда.
Хамзат Чимаев скорее всего будет дозаявлен защитником, будет оборонять ворота.
Хамзат Чимаев скорее всего будет дозаявлен защитником, будет оборонять ворота.