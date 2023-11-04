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Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев тренируется с «Ахматом»

вчера, 13:37

Боец UFC Хамзат Чимаев, который выступает в средней и полусредней весовых категориях, тренируется с «Ахматом». Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Чимаев имеет в своем активе 13 побед и 0 поражений. В своем последнем бою он победил бывшего чемпиона UFC Камару Усмана решением большинства судей. Глава UFC Дана Уайт заявил, что в следующем поединке Чимаев должен провести бой за титул чемпиона организации в среднем весе против Шона Стрикленда.

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев тренируется с «Ахматом» Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев тренируется с «Ахматом»

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:54
Ахмату грозят тяжёлые времена и борьба за выживание, вот и решили подстраховаться.
Хамзат Чимаев скорее всего будет дозаявлен защитником, будет оборонять ворота.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:53
Похоже Ромащенко решил "достать козырь из рукава" - ну что ж ждём Ахмат по итогу сезона по крайней мере в "тройке"...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:45
Ничего сверхъестественного в этом нет . Просто тренировки.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:45
Ну очень страшное выражение лица.
Гость
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