Гроссо — об атаке на автобус «Лиона»: «Это могло закончиться трагедией»

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вчера, 12:07

Главный тренер «Лиона» во вторник днём смог присутствовать на тренировке команды.

Специалисту ранее наложили 12 швов после того, как он пострадал в результате атаки на автобус его клуба в Марселе перед матчем Лиги 1. Его помощник получил лёгкую травму глаза, он уже чувствует себя намного лучше.

Гроссо на своей странице в соцсети прокомментировал произошедшее: