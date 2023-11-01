Гроссо — об атаке на автобус «Лиона»: «Это могло закончиться трагедией»

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо во вторник днём смог присутствовать на тренировке команды.
Специалисту ранее наложили 12 швов после того, как он пострадал в результате атаки на автобус его клуба в Марселе перед матчем Лиги 1. Его помощник Раффаэле Лонго получил лёгкую травму глаза, он уже чувствует себя намного лучше.
Гроссо на своей странице в соцсети прокомментировал произошедшее:
То, что произошло в воскресенье вечером, могло закончиться трагедией, и это, безусловно, стало трагедией для спорта и всех, кто его любит. Я всем сердцем надеюсь, что это может стать уроком для нашего будущего. Спасибо всем за поддержку и любовь.