Постекоглу в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признан лучшим тренером АПЛ по итогам октября.
Австралийский специалист стал первым тренером, который выиграл эту награду в каждом из первых трёх месяцев работы в Английской Премьер-Лиге. В прошлом месяце «Тоттенхэм» обыграл «Лутон Таун» (1:0), «Фулхэм» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).
Ну все, 3 награды получил, теперь пол основы травмировались/дисквалифицировались, можно включать режим выживания и сохранения позиций в топ 4. Отрыв от 4 мести всего два очка, прямо скаажем небольшой отрыв. Тем более очные встречи с Нью-Каслом и АВ как раз попадают во время, когда у Тоттенхэма не особо кто успеет восстановиться.
Ну а так что, вот это ворвался в лучшую лигу мира человек! Дверь с ноги вынес. В 58 лет человек проживает лучший период в свой профессиональной жизни. История вселяющая надежду для многих тренеров. Удачи Постекоглу и ТТХ в АПЛ!...НО в итоге всех обыграет гений Пеп. Вообще сложно конкурировать с лучшим тренером за всю историю. Тут Постекоглу не совсем повезло...
Ну все, 3 награды получил, теперь пол основы травмировались/дисквалифицировались, можно включать режим выживания и сохранения позиций в топ 4. Отрыв от 4 мести всего два очка, прямо скаажем небольшой отрыв. Тем более очные встречи с Нью-Каслом и АВ как раз попадают во время, когда у Тоттенхэма не особо кто успеет восстановиться.
Ну а так что, вот это ворвался в лучшую лигу мира человек! Дверь с ноги вынес. В 58 лет человек проживает лучший период в свой профессиональной жизни. История вселяющая надежду для многих тренеров. Удачи Постекоглу и ТТХ в АПЛ!...НО в итоге всех обыграет гений Пеп. Вообще сложно конкурировать с лучшим тренером за всю историю. Тут Постекоглу не совсем повезло...