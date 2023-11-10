Постекоглу в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ

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вчера, 15:43

Наставник «Тоттенхэма» признан лучшим тренером АПЛ по итогам октября.

Австралийский специалист стал первым тренером, который выиграл эту награду в каждом из первых трёх месяцев работы в Английской Премьер-Лиге. В прошлом месяце «Тоттенхэм» обыграл «Лутон Таун» (1:0), «Фулхэм» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).