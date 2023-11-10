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Постекоглу в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ

вчера, 15:43

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признан лучшим тренером АПЛ по итогам октября.

Австралийский специалист стал первым тренером, который выиграл эту награду в каждом из первых трёх месяцев работы в Английской Премьер-Лиге. В прошлом месяце «Тоттенхэм» обыграл «Лутон Таун» (1:0), «Фулхэм» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1).

Постекоглу в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:02
Все косячили
shlomo
shlomo
вчера в 16:46
И что, он теперь круче Семака? Да нееет, не может быть!....:)))))

Ну все, 3 награды получил, теперь пол основы травмировались/дисквалифицировались, можно включать режим выживания и сохранения позиций в топ 4. Отрыв от 4 мести всего два очка, прямо скаажем небольшой отрыв. Тем более очные встречи с Нью-Каслом и АВ как раз попадают во время, когда у Тоттенхэма не особо кто успеет восстановиться.

Ну а так что, вот это ворвался в лучшую лигу мира человек! Дверь с ноги вынес. В 58 лет человек проживает лучший период в свой профессиональной жизни. История вселяющая надежду для многих тренеров. Удачи Постекоглу и ТТХ в АПЛ!...НО в итоге всех обыграет гений Пеп. Вообще сложно конкурировать с лучшим тренером за всю историю. Тут Постекоглу не совсем повезло...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:15
Лучший тренер августа, сентября и октября в АПЛ сделал заявку на худшего тренера ноября, проиграв дома середняку 1:4.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:09
Не согласен. Я был за Артету.
dzauytwyr3w7
dzauytwyr3w7
вчера в 15:46
Его приход заметно улучшил дела у шпор
Гость
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