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Объявлен лучший игрок «Зенита» по итогам октября

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:54
Да и Октябрь здесь ни при чём....
У Ивана 5 голов в 6-ти матчах Кубка....
И в чемпионате забил больше чем Мантуан,Кейрос и Изидор - вместе взятые...
В прошлом сезоне джокерил...в этом вообще огонь...

Крылья конечно знатная фабрика игроков....но пожалуй никто так не феерил как Иван.....
Может быть Соболев...поначалу....пока с ума не сошёл...и не начал жестами изъясняться....
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:22
Приз нашёл достойного... Забивной вологодский трудяга...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:48
Ваня Ванечка Ванюшка !)
Лучший Ванюшка октября !)
shlomo
shlomo
вчера в 15:39
Замечательный выбор, Ваня действительно лучший русский нап прямо сейчас! Хорошее решение Семака - поставить их в пару с Матео. Если не ошибаюсь они вдвоëм уже наколотили 14 голов меньше чем за половину сезона - больше половины всех зенитовских мячей.... Даже Карпин который не жалует зенитовцев вынужден вызвать Ивана в сборную.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:38
Ваня красавчег.
adekvat
adekvat
вчера в 15:31
В принципе да, забивал, но когда играть начинал Вендел игра шла лучше.
Гость
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