Объявлен лучший игрок «Зенита» по итогам октября

Нападающий Иван Сергеев признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам октября.
За Сергеева отдали свои голоса 45,84% болельщиков питерского клуба. 2-е место в голосовании занял Матео Кассьерра (15,59%), а 3-е — Вендел (13,15%).
Нападающий Иван Сергеев признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам октября.
За Сергеева отдали свои голоса 45,84% болельщиков питерского клуба. 2-е место в голосовании занял Матео Кассьерра (15,59%), а 3-е — Вендел (13,15%).
У Ивана 5 голов в 6-ти матчах Кубка....
И в чемпионате забил больше чем Мантуан,Кейрос и Изидор - вместе взятые...
В прошлом сезоне джокерил...в этом вообще огонь...
Крылья конечно знатная фабрика игроков....но пожалуй никто так не феерил как Иван.....
Может быть Соболев...поначалу....пока с ума не сошёл...и не начал жестами изъясняться....
У Ивана 5 голов в 6-ти матчах Кубка....
И в чемпионате забил больше чем Мантуан,Кейрос и Изидор - вместе взятые...
В прошлом сезоне джокерил...в этом вообще огонь...
Крылья конечно знатная фабрика игроков....но пожалуй никто так не феерил как Иван.....
Может быть Соболев...поначалу....пока с ума не сошёл...и не начал жестами изъясняться....
Лучший Ванюшка октября !)
Лучший Ванюшка октября !)