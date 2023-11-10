Объявлен лучший игрок «Зенита» по итогам октября

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вчера, 15:23

Нападающий признан лучшим футболистом «Зенита» по итогам октября.

За Сергеева отдали свои голоса 45,84% болельщиков питерского клуба. 2-е место в голосовании занял (15,59%), а 3-е — (13,15%).