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Судейство в АПЛ – катастрофа. Круговая порука убивает лучшую футбольную лигу

вчера, 20:58
Ховард Уэбб

Вместо реформ видим перепалки обиженных звезд.

Самое страшное в неиссякаемом потоке судейских скандалов в АПЛ, что никто ничего не делает, только говорит, говорит и ещё раз говорит. Предлагаем конкретные шаги, которые сделают английское судейство качественнее. С реформами запоздали, а результаты сезона, учитывая плотность в таблице, могут испортить именно решения слабых арбитров АПЛ. И первый пункт предсказуемый.

Немедленная отставка Ховарда Уэбба

Скользкий в общении человек с сомнительной репутацией. Бывшего полицейского никогда не считали непредвзятым арбитром. Уэбб допускал ошибки в пользу МЮ Фергюсона. Бывшие коллеги Ховарда признавали, что шотландец их расположил к себе или банально пугал. Не исключают, что отдельные решения принимали с учетом сэра Алекса на бровке, удав и кролики. Уэбб изначально был ужасной кандидатурой на пост главы арбитров, ведь из полицейских редко получаются мудрые и прогрессивные менеджеры. Специфичная профессия, которая оставляет след на психике. Теперь возникли вопросы к непредвзятости Уэбба к другому клубу из Манчестера.

Ховард работал главой судейского корпуса в Саудовской Аравии, разрешает арбитрам путешествия на Ближний Восток на заработки. Это уже влияло на их свежесть в матчах АПЛ. Также Уэбб классический чиновник старой школы ФИФА. Вечно обижается на критику и уходит от прямых ответов на простые вопросы. Ховард работает ужасно, а страдает огромная корпорация, которая генерирует миллиарды фунтов в год. Вот только отставки Уэбба не будет, он знаменитость и за ним прячутся бесполезные чиновники, виновные в судейском кризисе.

Запрет на работу на Ближнем Востоке

Как рефери, которые обслуживают матчи в чемпионатах шейхов, могут потом непредвзято работать в АПЛ, где есть клубы этих миллиардеров? Четыре из пяти экспертов якобы независимой комиссии не увидели фол со стороны игрока «Ньюкасла» во время голевой атаки на ворота «Арсенала». Но толчок в спину был. Также весной у «канониров» украли гол в матче с «Брентфордом».

Ещё можно вспомнить ошибку в игре «Арсенала» и МЮ. «Ливерпуль» тоже страдал от арбитров, которые катались к шейхам на заработки. Уэбб не видит конфликта интересов, хотя он очевиден. Нельзя взять непонятного размера гонорар у шейха и не понимать, что нужна определенного рода услуга в АПЛ. Арбитры – живые люди. Были в центре скандалов. Например, женатые судьи АПЛ отдыхали на курортах с проститутками. В элитных отелях на Ближнем Востоке можно снять интересное видео. Тогда шейху не нужно никого подкупать, достаточно иметь компромат. Арбитры не самые умные ребята, а у монархов секретные службы. Уэбб сделал глупость, что разрешил судьям летать на заработки, ведь АПЛ уже пострадала.

Иная коммуникация после ошибок

После скандала в игре «Ньюкасла» и «Арсенала» Уэбб и его коллеги обиделись на лондонский клуб и Артету. Это как если бы официант вылил на вас горячий кофе, не извинился и грязно обругал мокрого в кипятке клиента. Кто на кого работает? Арбитры работают на вас, на болельщиков. Без общемирового интереса, который всегда выражен финансово, у них не будет высоких зарплат и возможности трудиться в солидной лиге. А коммуникация с публикой у английских арбитров не лучше, чем у российских рефери. Любых критиков высмеивают. Клоппа и Артету засмеяли, но не только в матчах «Ливерпуля» и «Арсенала» есть судейские ошибки. Например, МЮ подарили победу в игре против «Вулверхэмптона», а «Ньюкасл» получил ничью в поединке с «волками» после ошибки Энтони Тейлора. Похожих эпизодов десятки, а за несколько сезонов сотни.

Изменения протокола работы с VAR

Уэбб виноват в некоторых травмах игроков. Летом поддержал идею Инфантино с большим количеством добавленных минут. Например, матч «Тоттенхэма» и «Челси» длился 111 минут, а игровое время составляло всего 48. Мало, в обычном матче за 95 минут футбола больше. Причем новая практика с играми на почти два часа это тоже способ манипулировать. Один судья добавит десять минут, а другой двадцать пять – подарит команде, которую не устраивает счет, преимущество. А ещё сильнее на результат влияет глупая привычка главных арбитров в АПЛ не ходить к мониторам. Если бы судья матча «Ньюкасла» и «Арсенала» посмотрел голевую атаку, то мог принять иное решение. А так переложили ответственность на человека, которого публика не видит, парня за монитором. После громких скандалов такого рефери можно отстранить, и подлой практикой уже пользовались.

Пора разрешить тренерам запрашивать просмотр эпизода. Даже вторые желтые карточки влияют на результаты, но арбитру нельзя проверить такое решение. Правила написаны против клубов и правосудия, значит, законы нужно поменять. Арбитры АПЛ жаловались на давление со стороны клубов и фанатов, на низкую зарплату – им подняли оклады, но представители правосудия не говорят о косяках системы. Также дико, что в самой богатой лиге мира Уэбб отказался от автоматической системы определения офсайда, хотя денег хватает даже на систему по периметру поля, чтобы всегда знать, покинул ли мяч его пределы.

Поиски и подготовка новых рефери

Не дело одного дня, но эту работу тоже провалили. Нужно больше специалистов, в том числе, молодых, натренированных работать с повторами. Без шуток, в РПЛ есть судьи, которые с VAR обращаются лучше, чем арбитры в АПЛ. Только представьте, что весной «Арсенал» и «Ливерпуль» отстанут всего на один пункт от чемпиона «Манчестер Сити». Тогда титул клубу шейхов вручат арбитры, некоторые из которых работают на Ближнем Востоке. Тотальная несправедливость и круговая порука – некоторые английские рефери замазались, как грязные копы. Вот только отдела внутренних расследований, как в кино, здесь нет, Ховард Уэбб сам часть системы. Работал в Саудовской Аравии, дружит с Инфантино. Может, в будущем метит на пост Коллины в ФИФА. Уэбб продолжает гнуть линию «человеческого фактора», хотя автоматическая система офсайда и изменения протокола VAR это не отправка человека на Марс.

Уже давно всё придумали, чтобы в АПЛ стало меньше судейских скандалов. Тогда почему ничего не сделали? Также мафиозность системы подчеркивает попытка закрыть критикам рты. Комментаторам больших каналов звонили начальники и угрожали, что если не перестанут в трансляциях ругать рефери, то поплатятся работой. Понятно, что среди спонсоров клубов и лиги много людей с Ближнего Востока и США. Но если в АПЛ планируют продаться нефтяным монархам и миллиардерам из-за океана, то проиграют. Система с правосудием развивается в долгосрочной перспективе, а система с кукловодами обречена, даже если есть короткий скачок вверх. Квалификация рефери в АПЛ объективно низкая, но их отмазывают после всех скандалов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:58
как страшно жить ( )
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 13:44
А мы ещё говорим про судейство в РПЛ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:30
Я прям очень удивлён и возмущен. Ужас.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:25
С вводом ВАР, думали, что всё будет хорошо. Но даже с ВАР очень много махинаций.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:28
" А судьи кто?" - точно такой же вопрос можно задать и в РПЛ, да и в других лигах.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:21
Я более того скажу, пока Майкла "МС - чемпион" Оливера не попрут с работы, вообще нечего говорить ничего. Почему он в матче "Арсенал" - МС не удаляет игрока МС дважды подряд, зато в матче конкурента МС моментально в такой же ситуации (более мягкой по факту) лезет за красной. Что это, простая симпатия или больше, чем симпатия?

Может быть, пора Оливеру начать открыто радоваться голам МС, как другая легенда?

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