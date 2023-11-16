Игрок «Милана» заподозрен в нелегальных ставках .

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вчера, 09:38

В Италии появился ещё один подозреваемый в деле о незаконных ставках. Сейчас проводится расследование в отношении игрока «Милана» .

Ранее за игру на тотализаторе были наказаны хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали и полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли. Оба игрока получили длительные дисквалификации.