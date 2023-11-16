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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2023/2024

Игрок «Милана» заподозрен в нелегальных ставках

вчера, 09:38

В Италии появился ещё один подозреваемый в деле о незаконных ставках. Сейчас проводится расследование в отношении игрока «Милана» Алессандро Флоренци.

Ранее за игру на тотализаторе были наказаны хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали и полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли. Оба игрока получили длительные дисквалификации.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:29
Эти парни просто азартные игроки.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:16
Да пусть играют!
Главное чтобы под ставки не сливали игры, вот за что надо наказывать - пожизненно переводить в третий эшелон.
протон
протон
вчера в 18:49
Надо итальянцев в ФНЛ на повышение квалификации отправить, там их научат как профессионально ставить и даже оставаться в выигрыше
vcgbzb8bqwt3
vcgbzb8bqwt3
вчера в 14:07
Интересно, какой коэффициент сейчас дают на его дисквалификацию? 🤔
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:35
Игрок «Милана» заподозрен в нелегальных ставках .
Ранее за игру на тотализаторе были наказаны хавбек «Ньюкасла» Сандро Тонали и полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли. Оба игрока получили длительные дисквалификации.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:33
Игрок «Милана» заподозрен в нелегальных ставках .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:19
Если они ставят, а наши лысые што ли?).
112910415
112910415
вчера в 11:06
вот не живётся людям законопослушным образом ...
ОПС
ОПС
вчера в 10:43
Доиграешь до возраста выхода из футбола и играй, сидя на трибуне, сколько хочешь в тотализатор. А так, не моги.
adekvat
adekvat
вчера в 10:19
Да все они там играют на два фронта.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:02
Ну неужели им зарплаты не хватает и они на тотализаторе ищут прибавки?
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 09:52
Ох ловкач!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:49
Надо срочно продавать в Ньюкасл )
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:45
За это нужно дисквалифицировать на длительный срок.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:42
Чего им не хватает?
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