«Локомотив» разочаровал фанатов. Плохо играют не только Дзюба и Пиняев

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вчера, 11:03

Странная реакция на объяснимый конфликт.

Клубу стоило признать потасовку

Перепалки игроков случаются часто, особенно если рядом наглый ветеран и эгоистичный юниор. Если думаете, что прочитали лишь о Дзюбе и Пиняеве, то нет. Речь также о Левандовски и Ямале, которые повздорили во время матча «Барселоны». Роберт был недоволен, что школьник не делится мячом. Ямаль пытался помириться, но гордый поляк отказался пожать напарнику руку.

У Дзюбы и Пиняева были перепалки во время матча с «Ахматом». Сергей играет плохо, а у Артёма явные проблемы с физической формой. Ходит по полю пешком, что злит напарников. Бегает даже Миранчук, а Дзюба не в форме. Причины для потасовки были, но важна реакция клуба. Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что Левандовски и Ямаль уже помирились.

Вот так могли отреагировать в «Локомотиве». Но вместо честной реакции, как у Деку, «железнодорожники» выбрали две линии поведения – отрицание и клоунаду. Второй метод классный. Пиняев и Дзюба пошутили о своей потасовке, опубликовали смешные видео. Это забавно и снижает градус противостояния внутри клуба, посмеялись также напарники нападающих.

Но зачем клуб включил пластинку информбюро? В «Локомотиве» могли заявить, что перепалка Дзюбы и Пиняева это признак заинтересованности в прогрессе. Оба, как вся команда, выступают ниже возможностей. В истории, как Пиняев пытался побить Дзюбу, не хватило только честности клуба. В общении внутри команды, если дела идут плохо, иногда стоит переходить грань.

Ссориться надо уметь, это часть любых здоровых отношений. Футболисты часто конфликтуют, что не всегда плохо. Даже свидетели потасовки Дзюбы и Пиняева отметили, что они быстро остыли и помирились, поэтому удивляет позиция клуба. Простейший повод для грамотной коммуникации со своими фанатами – признать, что недовольны седьмым местом в таблице, не использовали.

«Локомотив» заслуженно низко

Но седьмое место не заслужили. Скорее наиграли на одиннадцатую строчку, как в таблице по ожидаемым очкам, где пункты считают, исходя из качества футбола. Кстати, на десятой строчке в такой таблице ЦСКА , а на одно место выше «Спартак». Известные московские клубы провалили первый круг, дали фору «Краснодару» и «Зениту». Даже безотносительно к отрыву лидеров, седьмое место для второго-третьего по бюджету клуба РПЛ это ужасный результат.

«Рубин» намного скромнее по ресурсам, но уступает «Локомотиву» всего два пункта. Клуб из Казани может уйти на зимний перерыв, будучи выше в таблице. Причина в игре «Локомотива». О форме Пиняева писали до его перепалки с Дзюбой. Девятнадцатилетний футболист с зарплатой в 5 миллионов рублей в месяц без голов с июля, когда отличился в день разгрома «Факела» 1:4. Тут не нужно быть Дзюбой по характеру, чтобы найти причину придраться к Сергею.

У Пиняева один неплохой матч из пятнадцати последних за сборную и клуб. Но и это домашний поединок против аутсайдера «Балтики», в котором отдал голевую передачу. Галактионов не даёт Пиняеву играть полные матчи, ведь тот выступает хуже, чем другие знаменитые юниоры сезона – Салтыков из «Крыльев Советов» или Файзуллаев из ЦСКА . Для настолько юного игрока, как Пиняев, перепады формы – нормальная практика. Вот только Сергей как Ямаль из «Барселоны».

Пиняев начал играть со взрослыми с самых юных лет, в свои году уже опытный, чтобы требовать от него зрелой игры. Но у вингера плохой футбол, что сказывается на результатах «Локомотива». С Пиняевым на поле одержали всего пять побед в последних 12 матчах РПЛ . Конечно, обычно команда Галактионова спасается в концовках, кризисному «Ахмату» забили два мяча на 79-й и 81-й минутах, но камбэки не всегда означают наличия характера. И уж точно не говорят о командном прогрессе.

Дзюбе полезно посидеть на лавке

А были клубы, в которых у Артёма не нашлось конфликтов? Даже Непомнящий вспоминал, что в «Томи» у него были разногласия с молодым форвардом. У Дзюбы сложный характер. Теперь опытный тренер говорит, что потасовка игроков «Локомотива» это проявление неравнодушия. А Дзюба нужен московскому клубу, ведь он как старый конь – пусть глубоко не вспашет, но борозды не испортит.

Это верные замечания, но у Артёма есть в карьере отрезки, когда не заслуживает даже основы в клубе Медиалиги. Гол «Спартаку» никак не мешает критиковать Дзюбу за игру в дерби против бывшей команды. Он был плох практически во всех поединках осени, кроме игры с «Балтикой». «Локомотив» в целом слабо играет в футбол. Они умудрились не победить «Спартак» в большинстве, сыграли хуже.

С «Ахматом» банда Галактионова много атаковала, но спасли лишь замены – победный гол организовали люди, которые вышли исправлять ошибки Дзюбы и Пиняева, чтобы набрать три очка против аутсайдера. Артёму подвезли сразу двух конкурентов, а хотели взять также легионера. Не получилось, но есть Сарвели – не классический центрфорвард, и Сулейманов – альтернатива для Дзюбы в старте.

Важнее всего состояние тренера

У «Локомотива» есть ресурсы, им не нужно молиться на капризы Дзюбы и на Пиняева, если тот «поймал звезду». Но проблема не в футболистах. Состав глубокий, «Локомотив» мог приятно удивить в РПЛ . Весной им везло, а на сборах Галактионов получил время, чтобы поставить футбол, основанный не только на рывках и удаче. И пока у тренера не получилось. Говорят, боссы клуба просят усадить Дзюбу на лавку, пока не набрал форму и замедляет игру «Локомотива».

Наставник отказывается, ведь на поле мало лидеров – Баринов не прогрессирует, Миранчук играет через раз. А рассудит, как обычно, результат. Если «Локомотив» после плохой серии обыгрывает «Крылья Советов», то смогут перестроиться. Дальше Галактионову важно не провалить поединки против «Зенита» и «Урала», чтобы списать конфликты на эмоции. Команда молодая, дерзкая. Тот же Тикнизян радовал голами, а теперь ошибается в защите и психует, хватая карточки.

На весь «Локомотив» два героя сезона – без вопросов вратарь Лантратов, а с оговорками форвард Глушенков. Но двух человек мало, поставленной игры нет, выдали четыре тура без побед. «Локомотив» зависит от состояния Галактионова. Пока тренер работает плохо. Команда, которая постоянно отыгрывается, не имеет поставленной игры. А самое плохое для тренера, что на трибуне сидит безработный Черчесов в шарфе «Локомотива», который с радостью заменит Галактионова.