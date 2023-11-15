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вчера, 14:49

АПЛ может лишить «Челси» очков за финансовые махинации в период с 2012 по 2019 годы. Поводом послужило сообщение нового владельца лондонского клуба о том, что предыдущий хозяин «аристократов» предоставил неполную финансовую отчётность.

В ходе расследования было выявлено, что компания Conibair Holdings, принадлежавшая российскому миллиардеру и базировавшаяся на Британских Виргинских островах, подписала соглашение с итальянским футбольным агентом Федерико Пасторелло. Итальянец был близок к , бывшему менеджеру «Челси», и рассказывал в СМИ о переговорах по контракту менеджера. Согласно документам, Conibair согласилась заплатить Пасторелло 10 миллионов фунтов стерлингов за 75% акций компании Excellence Investment Fund, базирующейся в США . В тот же день «Челси» объявил, что Конте, который только что привёл клуб к титулу чемпиона Премьер-Лиги, подписал новый контракт на 9,6 миллионов фунтов стерлингов в год.

Также сообщается, что «аристократы» осуществляли тайные платежи агенту нападающего , который был одним из ключевых игроков клуба на протяжении семи лет и выиграл множество трофеев. Бельгиец перешёл в «Челси» в 2012 году за 35 миллионов евро. Это стало очень значимым приобретением. Переговоры были сложные. Агент Азара Джон Бико-Пенак по некоторым данным, хотел получить значительные комиссионные в размере 6 миллионов фунтов стерлингов. Согласно документам, 29 марта 2013 года компания Leiston Holdings, расположенная на Британских Виргинских островах и принадлежащая Абрамовичу, согласилась заплатить 7 миллионов евро дубайской компании Gulf Value FZE за консультационные услуги, связанные со спортивными исследованиями и консалтингом. Контракт был подписан Бико-Пенаком. Неясно, был ли этот платёж заявлен в футбольные органы Англии.

Расследование коснулось и перехода двух звёзд из «Анжи», камерунского нападающего и полузащитника . Бразилец, завоевавший с «Челси» множество трофеев, был на грани подписания в «Тоттенхэм», но Абрамович, по слухам, сорвал сделку, позвонив лично владельцу «Анжи» Сулейману Керимову. Двумя месяцами ранее Leiston Holdings, принадлежащая на тот момент владельцу «Челси», согласилась заплатить двум компаниям, связанным с Керимовым, за услуги в области футбола, включая скаутинг и другие консультации. Впрочем за трансферы Это'О и Виллиана «аристократы» уже оштрафованы на 10 миллионов евро.