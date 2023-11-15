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«Челси» могут лишить очков за финансовые махинации

вчера, 14:49

АПЛ может лишить «Челси» очков за финансовые махинации в период с 2012 по 2019 годы. Поводом послужило сообщение нового владельца лондонского клуба о том, что предыдущий хозяин «аристократов» Роман Абрамович предоставил неполную финансовую отчётность.

В ходе расследования было выявлено, что компания Conibair Holdings, принадлежавшая российскому миллиардеру и базировавшаяся на Британских Виргинских островах, подписала соглашение с итальянским футбольным агентом Федерико Пасторелло. Итальянец был близок к Антонио Конте, бывшему менеджеру «Челси», и рассказывал в СМИ о переговорах по контракту менеджера. Согласно документам, Conibair согласилась заплатить Пасторелло 10 миллионов фунтов стерлингов за 75% акций компании Excellence Investment Fund, базирующейся в США. В тот же день «Челси» объявил, что Конте, который только что привёл клуб к титулу чемпиона Премьер-Лиги, подписал новый контракт на 9,6 миллионов фунтов стерлингов в год.

Также сообщается, что «аристократы» осуществляли тайные платежи агенту нападающего Эдена Азара, который был одним из ключевых игроков клуба на протяжении семи лет и выиграл множество трофеев. Бельгиец перешёл в «Челси» в 2012 году за 35 миллионов евро. Это стало очень значимым приобретением. Переговоры были сложные. Агент Азара Джон Бико-Пенак по некоторым данным, хотел получить значительные комиссионные в размере 6 миллионов фунтов стерлингов. Согласно документам, 29 марта 2013 года компания Leiston Holdings, расположенная на Британских Виргинских островах и принадлежащая Абрамовичу, согласилась заплатить 7 миллионов евро дубайской компании Gulf Value FZE за консультационные услуги, связанные со спортивными исследованиями и консалтингом. Контракт был подписан Бико-Пенаком. Неясно, был ли этот платёж заявлен в футбольные органы Англии.

Расследование коснулось и перехода двух звёзд из «Анжи», камерунского нападающего Самуэля Это'О и полузащитника Виллиана. Бразилец, завоевавший с «Челси» множество трофеев, был на грани подписания в «Тоттенхэм», но Абрамович, по слухам, сорвал сделку, позвонив лично владельцу «Анжи» Сулейману Керимову. Двумя месяцами ранее Leiston Holdings, принадлежащая на тот момент владельцу «Челси», согласилась заплатить двум компаниям, связанным с Керимовым, за услуги в области футбола, включая скаутинг и другие консультации. Впрочем за трансферы Это'О и Виллиана «аристократы» уже оштрафованы на 10 миллионов евро.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 10:12
Топ клубы сами виноваты. Вместо того что бы создать независимую супер лигу , остались под юресдикцией УЕФА, где те по своему желанию хоть через 15 лет могут вспомнить о нарушениях
Catenaccio_555
Catenaccio_555 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:37
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:55
    желательно, чтоб простили
    протон
    протон ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
    вчера в 23:10, ред.
    А что хорошего? В таком случае в АПЛ найдется еще пару клубов, с которых можно снимать баллы. Таких клубов и в серии А хватает. Вопрос то в другом: почем это все происходит сейчас, вспомнили с 2012 по 2019 гг.? Стараются переплетать политику со спортом. Из Челси сейчас делают козла отпущения, видимо. Просто закапывают и заколачивают жирный гвоздь в один из некогда успешных клубов Апл. Что бы не говорили, Челси при Роме был одним из лучших клубов Европы, и в этом была исключительно заслуга владельца клуба. У меня возникает вопрос кто этот Боули не засланный казачек что бы утопить клуб в Чемпионшип или это внешнее воздействие со стороны тех кто не имеет отношения к спорту.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:59
    Кто то кому то наступил днем на хвост....)
    112910415
    112910415
    вчера в 18:37
    совсем ни к чему сейчас эти старые разборки
    Крылатый
    Крылатый ответ Romeo 777 (раскрыть)
    вчера в 17:10
    С Британцами, вообще как я понял, опасно иметь деловые отношения. Это самая меркантильная, жадная, воровитая и мошенницкая нация в мире.
    Catenaccio_555
    Catenaccio_555
    вчера в 16:29
    Было бы неплохо.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:59
    Жалкие никчемные бюрократишки.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 15:29
    Мне нравится как все эти расследования начинаются через лет 5-10, а в то время, когда все эти, якобы махинации, проводились, никто их как-то подозрительно не замечал. Или может тогда с этой кормушки подъедали все, включая руководство УЕФА. А теперь, когда владелец сменился, можно и в доблестных правозащитников поиграть, и привлечь "виновных" к ответственности. Это же так удобно, и свой кусок откусить, и не при делах остаться, и виновного найти и наказать.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 15:03
    Ну, тогда Челси - прямая дорога в Чемпионшип.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:57
    Вот только именно сейчас, Челси этого и не хватало!)
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 14:56
    Как же это «неожиданно» что расследования начали сейчас спустя десяток лет 😁 англичане обиделись походу, что Абрамович до сих не дает добро, чтобы деньгами от продажи Челси могли пользоваться власти Британии «для нужд Украины»
    Гость
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