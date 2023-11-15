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Губерниев оскорбил футбольного комментатора «Матч ТВ»

вчера, 20:35

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес коллег по «Матч ТВ».

Ведущий занял 2 места среди кандидатов на премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/Спортивный комментатор» (была отмечена его работа в выпуске программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля 2023 года и комментарий лыжных гонок с Олимпиады в Пекине в прошлом году).

В число претендентов не попали комментаторы финала ЧМ-2022 Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. Шнякин выразил несогласие с таким выбором, его поддержал коллега Константин Генич. Губерниев в своём телеграм-канале написал несколько сообщений, где негативно высказался в адрес футбольных комментаторов, в одном из которых было следующее:

Кстати, Рома Трушечкин комментатор хороший, просто компания у него была полное г*вно…Рома — держись!!!

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Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 12:59
А разве такое было? Не припомню...
112910415
112910415
сегодня в 12:38
такие теперь времена
альсато
альсато
сегодня в 12:10
не нужно сравнивать комментаторов, футболистов и людей, "того времени" и "сегодняшних".... ибо... без духовность и отсутствие совести, и морали-основные критерии-развития "индустриально-потребительного" человека)))))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:00
Не уметь в культуру - такое себе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 11:52
Николай Николаевич Озеров - "продукт" ( в лучшем смысле этого слова ) великого Советского Союза, где на первом месте было воспитание, уважение к другому мнению, желание слушать и слышать оппонентов, вести диалог в цивилизованной форме, где не было места быдлу, которое сегодня заполонило всё пост-советское пространство, в том числе и телевидение.
Другое время, другие люди.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:47, ред.
Как можно уважать и слушать этих комментаторов,если они с первых минут явно начинают топить за одну команду,как будто она одна на поле и при этом явно показывая свои симпатии к одной.Это что то.Сколько еще смотреть матчи нам ,убрав звук,чтобы не слышать этих бездарей.А Губернева я не могу слушать более одной минуты,переключаю.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:40
Губерниев в вечном поиске г...вна....
То Малафеев...то комментаторы....
Может не там ищет...может лучше в зеркале поискать???

Публичный человек должен выражать своё мнение....но соблюдение элементарной этики и такта никто не отменял...

Одно непонятно...что дают Губерниеву публичные оскорбления коллег и спортсменов???
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 11:31
Как вспомнишь Розанова земля ему пухом .. И шушера которая сегодня комментит-ничего общего с искусством комментатора не имеет. Розанов и Уткин-вот последние из могикан. Чердак так просто из неплохого комментатора превратился в газпромжополиза..Грустно это все..
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 10:19
Хе, у нас свобода слова!.
alexamit
alexamit
сегодня в 10:14
У нас нет спортивных комментаторов.Есть словесные бездари с вертикальным пасом и высоким прессингом.Бедный Лихачёв в гробу вентилятором крутится.Уроды русского языка!А уж от одной слащавой физиономии знатока биатлона стараешься скорее переключить канал.Как он ещё может показываться перед камерой, БЕЗДАРЬ!
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 10:09
Что тут сказать про Губерниева...Быдло оно и есть быдло...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:32
Губерниев может высказаться не культурными словечками - это точно.
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:49
Тем более, В. Перетурин так мило путал на поле ЦСКА с Динамо или Спартаком 🤣🤣🤣
Vadik
Vadik
сегодня в 07:07
Современным комментаторам далековато до славных представителей советской школы спортивной журналистики! Раньше работали профессионалы, которые ничего подобного себе не позволяли! Это было ниже их достоинства! Помню в 1992 году, будучи в Москве, посетил матч Динамо и Торино. Двумя рядами выше сидел великий Озеров. Я подошёл к нему, поздоровался, пожелал здоровья и удачи! Николай Николаевич вел себя, как обычный человек. Сразу и не скажешь, что он звезда отечественного телевидения.... Представляю, если бы такая ситуация произошла бы с Губерниевым)))
K Z
K Z
сегодня в 07:07
Органически не перевариваю Губу. Одного себя только любит! Гнать таких в шею надо.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:00, ред.
Все, более-менее приличные комментаторы, свалили со срач тв сверкая пятками. Масаковский и Минин что-то подзадержались. Это про футбольных комментаторов. Губер и Шнягин два сапога пара.
Evgeniy25
Evgeniy25
сегодня в 06:34, ред.
Что можно ожидать от человека после скандала с Малафеевым.... Единственный комментатор которого я переключаю или выключаю звук на телевизоре.... Строит из себя патриота... Не манер не культуры общения.... Эфирное чучело Губерниев! Позор! Только и будут помнить по скандалам
112910415
112910415
сегодня в 05:46
плохо дело, совсем плохо
Verej
Verej
сегодня в 05:23
Шнякин, Генич и Губерниев полный отстой, позор нашего телевидения.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:57
Эта быдла всем уже надоела.
металлург
металлург
сегодня в 03:46
Потом по всем ток шоу федеральных каналов и пару YouTube обсасывать ситуацию с доставкой нижного белья. Как же это противно 🤮
VqGer3
VqGer3
сегодня в 03:32
Многие не знают подлую сущность этого ....
Когда в аварии погибла жена Славы Малофеева , эта .... забыв ( или спецом не выключил) микрофон в перерыве матча полива грязью погибшую : " ..совсем не жаль её,нечего пьяной с любовником гонять по ночам на машине .."
Подонок так и не извинился !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:40
Пауки в банке, что первое приходит на ум. Мирная показуха, идиллия должна была закончится и пришлась она на делёж добычи). Смешно.
Randomjkee
Randomjkee
сегодня в 01:16
Этого оленя должны были отстранить от комментирования когда он Малафеева семью случайно оскорблял не зная что микрофон был не выключен. Безнаказанность порождает беспредел
Capral
Capral ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 00:55
Приветствую, Дружище!!!
Я тоже уже не вспомню... А вот, его постоянную фразу, я помню: "Кто быстрее переходит от обороны в атаку- тот имеет преимущество"!

Незабываемое время, легендарные ЛЮДИ!!!!!!!
valt134
valt134 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:49
Виктор, приветствую! Я тоже частенько вспоминаю крылатое изречение Николая Николаевича: «Гол! 3 гол! Штанга!» Это ни в коем случае не камень в огород легендарного комментатора. Человек жил Футболом. А вот кто играл в том матче не помню. Кажется Спартак с кем-то бился в кубе УЕФА.
Capral
Capral ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
сегодня в 00:46
Я вот помню, в 1980-м, в Москву, на приз "Известий" приехала сб.Польши. Так вот, два игрока у поляков имели неприличные имена- Потц и Йобчик. Ну а поскольку, комментатором, почти всех международных хоккейных форумов был Озеров, разумеется, он же и турнир комментировал. А как в эфире произносить подобные имена для культурных советских людей? И вот, Озеров, поменял фамилии- Потш и Ибчик. Вот, что значит- культура страны, культура людей!!! Сейчас, наверняка, тот же Генич или Губерниев не стесняясь прикалывались бы с этих хоккеистов...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:45, ред.
Гнев общественности понятен, конечно, но не стоит путать общее с частным.

Дима .., он по определению никого оскорбить не может..., ведь дурак, если поразмыслить, не ведает что творит и что лопочет. В этом его суть.

А вот почему в своём телеграмм-канале преспокойно можно с...ать безнаказанно на голову любому..., то тут уже вопрос не к дефективному Диме..., ведь популяризация быдлятины и её продвижение в массы, увы, - обыденность и системность. Доказательство ? Пжлста! Телеграмм-канал Губерниева после его выходки закрыли ? Автора привлекли к ответственности ? А воз и ныне там..., и будет там.
И в подтверждении этого, достаточно просто послушать говор и "кладезь мыслей" в наших современных фильмах, сериалах, передачах и шоу. Лора Гузеева энд Кампани, к примеру, не дадут соврать.

Поэтому..., продолжаем хавать нечто подобное и еже с ним - из той же оперы.
xuxq6uhrgp3h
xuxq6uhrgp3h
сегодня в 00:40, ред.
Конечно, это всë вкусовщина, но если говорить про Матч, то мне приятнее всего слушать во время матча комментарии Минина, иногда для разнообразия Генича, на худой конец Слуцкого, когда его кто-нибудь приглашает, но биатлонного обозревателя, извольте😑 Им пытать можно...
Capral
Capral ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
сегодня в 00:39
Николай Николаевич- неповторимый и незабываемый!!! Мда, есть, что вспомнить...
Гость
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