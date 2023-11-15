Губерниев оскорбил футбольного комментатора «Матч ТВ»

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вчера, 20:35

Комментатор «Матч ТВ» резко высказался в адрес коллег по «Матч ТВ».

Ведущий занял 2 места среди кандидатов на премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/Спортивный комментатор» (была отмечена его работа в выпуске программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля 2023 года и комментарий лыжных гонок с Олимпиады в Пекине в прошлом году).

В число претендентов не попали комментаторы финала ЧМ -2022 и Роман Трушечкин. Шнякин выразил несогласие с таким выбором, его поддержал коллега Константин Генич. Губерниев в своём телеграм-канале написал несколько сообщений, где негативно высказался в адрес футбольных комментаторов, в одном из которых было следующее: