Губерниев оскорбил футбольного комментатора «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес коллег по «Матч ТВ».
Ведущий занял 2 места среди кандидатов на премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/Спортивный комментатор» (была отмечена его работа в выпуске программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля 2023 года и комментарий лыжных гонок с Олимпиады в Пекине в прошлом году).
В число претендентов не попали комментаторы финала ЧМ-2022 Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. Шнякин выразил несогласие с таким выбором, его поддержал коллега Константин Генич. Губерниев в своём телеграм-канале написал несколько сообщений, где негативно высказался в адрес футбольных комментаторов, в одном из которых было следующее:
Кстати, Рома Трушечкин комментатор хороший, просто компания у него была полное г*вно…Рома — держись!!!
В.Н.Маслаченко был большим шутником, но чтобы он себе подобное позволял- НИКОГДА!!! Я уже не говорю про Н.Н.Озерова, Майорова, Перетурина!!! А какие культурные люди были- Н.Дымарский, Н.Еремина, Г.Саркисьянц!!! Называется- дожились...
В.Н.Маслаченко был большим шутником, но чтобы он себе подобное позволял- НИКОГДА!!! Я уже не говорю про Н.Н.Озерова, Майорова, Перетурина!!! А какие культурные люди были- Н.Дымарский, Н.Еремина, Г.Саркисьянц!!! Называется- дожились...
И Губерниев и Шнякин профессионалы современного цеха, и они могли бы быть культурными, но в духе времени продают товар качественно, это у них не отнять.
И игроки стали, как Соболев, и тренера, как Карпин, и фанаты, как у питерцев, и заслужили мы/они губерниевых.
И Губерниев и Шнякин профессионалы современного цеха, и они могли бы быть культурными, но в духе времени продают товар качественно, это у них не отнять.
И игроки стали, как Соболев, и тренера, как Карпин, и фанаты, как у питерцев, и заслужили мы/они губерниевых.
А сейчас, какой российский телесериал не включишь- везде пошлость, дворовой сленг и мерзость.
А сейчас, какой российский телесериал не включишь- везде пошлость, дворовой сленг и мерзость.