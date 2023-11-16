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Клуб Серии А отказался от Соболева из-за проблем игрока с дисциплиной

вчера, 15:22

Клуб итальянской Серии А рассматривал форварда «Спартака» Александра Соболева в качестве возможного усиления.

Футболист устраивал команду по игровым характеристикам, однако в итоге было принято решение отказаться от его кандидатуры из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле, в частности, после жеста в адрес защитника Виллиана Роши в матче с ЦСКА в сезоне-2022/23. Официальных переговоров и запросов в «Спартак» не отправляли.

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 13:41
не удивлюсь если этот неликвид пытались впарить фиорентине
альсато
альсато
сегодня в 12:01
Гонят макаронники!..Саша Соболев в сравнении с Марио Балотелли-паинька!))))
zim289
zim289
сегодня в 11:41
Дегенераты и быдло никому не нужны
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:14
Это не только Спартака касается, а тех кто перешёл дорогу ЕЛГ. Я слишком долго наблюдал за телодвижениями вашего босса, чтобы не понять этого.
И для меня слишком все очевидно.
Влияние его было огромно на русфутбол и возможно все ещё влияет, несмотря на слухи, что его типа задвинули.
Интервью Наумова тебе в помощь, президента б/у Локо, если не доверяешь.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Понимаешь сми любят скандалы интриги а спартак целый гигант скандалов. Чего стоят высказывания абаскаля после проигрыша зениту чтт спартак проиграл из за какой-то желтой карточки. Цска не выносит сор из избы а у вас для этого есть кому выносить раньше федун зарема сейчас другие. Ищите проблему в спартаке а не в ЦСКА и не в сми и т д
ABir
ABir
вчера в 23:36
Забыли сказать самое главное, что за клуб и нужен ли был этот интерес Соболеву.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:32
Видимо кто - то иззависти слил на Соболева негатив, чтобы не уехал в Европу
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1
вчера в 20:11
Сергеевич вернулся1Сергеевич вернулся1
И снова главбух? Навязчивая идея , однако!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:11
Мона у Соболева на генетическом уровне обостренное чувство к несправедливости?
Передайте макаронникам, что Новопассит дяде Саше мы подгоним и он будет тише воды и ниже травы!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 20:06
Не всем понятно). Разве не видно? Ранимые кстати не спартаковцы. Просто на них идёт больше давление в СМИ, потому что они Спартак. Вот ответь почему в ЦСКА всегда тихо? Да так, что мышь не проскочит, птица не пролетит, зато тихой сапой рывком с 10-го места очутились на 3-ем. Ведь по любому проблемы есть у многих в том числе и у вас. Зато видим всегда инфу только о рекордах). Я тебе скажу почему так. Дело в журналистах, которые за мзду определенную, или лояльность в продвижении карьеры накручивают, ту, или иную информацию. Делается все спецом на определенную аудиторию в дескридитации того, или иного клуба. Тут сомнения нет. Кто владеет СМИ, тот владеет всем, или многим. Я несколько лет назад отмечал это. Теперь обрати внимание кто часто попадает под удар, а кого такая "привелегия" всегда обходит стороной). Только одни рекорды и памятные даты.
Внимательно смотреть надо и желательно с лупой, и чувствовать дыхание оппонентов) Ничего сложного нет.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:55
Всем понятно что это утка а професстональным футболистам тем более должно быть понятно это но почему то игроки спартака ранимые. Почему так?
neukomm
neukomm
вчера в 18:52
По любому, это Кальяри. Там кругом вода - стадион в сотнях метрах от моря, и много рыбы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:43
Так и складывается давление на игрока вбросами негативными. И выбрали Спартак. Следующая инфа очередная будет про Промеса. К бабке не ходи). Руководству клуба хватит сидеть на именинах, кто-то должен отвечать за имидж игроков, команды. На каждый яд, противоядие.
Кто выпустил голубка своей цели добиваются). Только Соболю от этого легче не будет, хотя я предупреждал его не раз. Следить за языком и не брать пример с Дзюбы. Он играет за Спартак. Желающих насолить пруд, пруди будет ими.
протон
протон
вчера в 18:23
если продолжит так играть и себя вести, то и Спартак от него откажется. С каждым годом все хуже играет. Пора искать нового Велика или Эменике.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:22
Если бы Александр по своим игровым характеристикам устраивал работодателя, последний даже поставил бы ему в заслугу поведение на поле. Или, в крайнем случае, не обратил на поведение никакого внимания. Эти инциденты единичны и, как мы видим по играм в ЧР, не являются рецидивом. Или клуб испугался, что Соболев и в Италии будет взбрыкивать на поле ? Сомневаюсь. Такие "взбрыкивающие" только в России чувствуют себя боевыми лошадками. ТАМ они и пикнуть не посмеют.
Информация мутная, не вызывающая лично у меня доверия.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:09, ред.
Соболев слишком себя чувствует в небо. Как будто он супер звезда
lotsman
lotsman
вчера в 18:02
Вон оно как! А Соболев и не знал, что на трибуне наблюдатель сидел. Если бы он знал, он бы был как ангел, у него бы нимб над головой светился.)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:02
В Италии мало что ли таких "форвардов"?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:40
Это точно дисциплина у Соболева хромает.
adekvat
adekvat ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:08
В Салернитана и тренер, и Соболев нужен.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 17:04
Один жест - загубленная карьера )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:51
А просто всем людям, понимающим в футболе известно, что игра, характер, поведение и дисциплина все взаимосвязано. Какой он "острый" игрок, если в РПЛ забил в три раза меньше Заболотного, который, мягко говоря ни классом, ни уровнем не блещет. Нагловатый тип с сильно завышенным самомнением - вот кто такой Соболев, а в настоящее время обычный лавочник Спартака. Какая ему Италия? Кипр - потолок. там даже Коко терпят.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:48
Это намёк Абаскалю, чтобы включал Соболева в состав команды для участия в матчах РПЛ.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:37
А в серии А странный тренер не нужен?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:30, ред.
Утка жирная. Только кто эту утку пускает?). Вопрос для меня. Но запашек есть. Во первых: нет инфы якобы заинтересованной стороны. Во вторых: выделили кровного конкурента Спартака. В третьих: запросов Спартаку не отправляли. И в четвёртых: есть желание добить Напа, этой новостью.. Это даже не утка, а очередной голубок).
112910415
112910415
вчера в 16:20
полагаю, ни с дисциплиной, ни без -
на нужен он в серии А ...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:15
Я бы не сказал, что у него с дисциплиной проблема, скорее с головой. Не так как у нерукопожатного Дзюбы, но все же проблемы есть. В принципе для футболиста тупость не в диковинку.
wwegw3ns72ky
wwegw3ns72ky
вчера в 16:06
В итоге получается, что они ему его жест виртуально продемонстрировали
Capral
Capral
вчера в 16:05, ред.
Если только из-за этого отказались- то это глупо. Соболев- великолепный, острый форвард, очень маневренный, что для нападающего его комплекции не часто встречается. Дисциплина? В Европе, имея такое предложение, я уверен, он поменял бы своё отношение, тем более- не такой уж он злостный нарушитель. Карточки? И это исправимо. К примеру, защитник московского ДИНАМО А.Новиков считался одним из самых грубых и жестких защитников советского футбола, который за сезон собирал по 8-10 ЖК!!! Но в последнем своём чемпионате, в 1986, сыграл идеально, получив, только один горчичник!!!

Думаю, дело не этом. Видимо, что-то было другое...
drug01
drug01
вчера в 16:05
Игрок хороший.... Но характер!!!!!
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