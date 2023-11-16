Клуб Серии А отказался от Соболева из-за проблем игрока с дисциплиной

Клуб итальянской Серии А рассматривал форварда «Спартака» Александра Соболева в качестве возможного усиления.
Футболист устраивал команду по игровым характеристикам, однако в итоге было принято решение отказаться от его кандидатуры из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле, в частности, после жеста в адрес защитника Виллиана Роши в матче с ЦСКА в сезоне-2022/23. Официальных переговоров и запросов в «Спартак» не отправляли.
Информация мутная, не вызывающая лично у меня доверия.
Информация мутная, не вызывающая лично у меня доверия.