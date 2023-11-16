Гримальдо: «„Реал“ — один из лучших клубов мира, если не лучший»

Защитник «Байера» высказался о возможном переходе в «Реал».

«Реал» — один из лучших клубов мира, если не лучший. Каждый футболист хочет там играть.

Сейчас меня все устраивает в «Байере». Здесь хорошо.

«Барселона» не подписала со мной контракт прошлым летом как со свободным агентом, моя позиция у них хорошо укомплектована.