Гримальдо: «„Реал“ — один из лучших клубов мира, если не лучший»

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо высказался о возможном переходе в «Реал».
«Реал» — один из лучших клубов мира, если не лучший. Каждый футболист хочет там играть.
Сейчас меня все устраивает в «Байере». Здесь хорошо.
«Барселона» не подписала со мной контракт прошлым летом как со свободным агентом, моя позиция у них хорошо укомплектована.
Мы люди, мнение может меняться и это нормально, это его выбор, он к этому пришел по тем или иным причинам.
Гримальдо - шикарный бесплатный трансфер для Байера, без раскачки влился в команду и стал показывать футбол высочайшего уровня.
сразу же застолбил за собой исполнение стандартов, отлично подключается к атакам. Особенно понравился гол со штрафного Баварии, исполнил просто великолепно.
Мы люди, мнение может меняться и это нормально, это его выбор, он к этому пришел по тем или иным причинам.
Гримальдо - шикарный бесплатный трансфер для Байера, без раскачки влился в команду и стал показывать футбол высочайшего уровня.
сразу же застолбил за собой исполнение стандартов, отлично подключается к атакам. Особенно понравился гол со штрафного Баварии, исполнил просто великолепно.