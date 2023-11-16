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Гримальдо: «„Реал“ — один из лучших клубов мира, если не лучший»

вчера, 17:24

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо высказался о возможном переходе в «Реал».

«Реал» — один из лучших клубов мира, если не лучший. Каждый футболист хочет там играть.

Сейчас меня все устраивает в «Байере». Здесь хорошо.

«Барселона» не подписала со мной контракт прошлым летом как со свободным агентом, моя позиция у них хорошо укомплектована.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:55
Реал Мадрид - лучший клуб в истории футбола! Это факт, которого никто не сможет опровергнуть обоснованно.
протон
протон
вчера в 19:19
И что в этом плохого? Если Барса не подписывает его он может спокойно перейти в Реал
Мы люди, мнение может меняться и это нормально, это его выбор, он к этому пришел по тем или иным причинам.
Гримальдо - шикарный бесплатный трансфер для Байера, без раскачки влился в команду и стал показывать футбол высочайшего уровня.
сразу же застолбил за собой исполнение стандартов, отлично подключается к атакам. Особенно понравился гол со штрафного Баварии, исполнил просто великолепно.
112910415
112910415
вчера в 18:31
жизнь долгая, всякое возможно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:18
Для этого есть ЛЧ. Вот пусть и докажут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15
"«Барселона» не подписала со мной контракт прошлым летом" - может ответ кроется в этой фразе?)
werc9n2rwpzq
werc9n2rwpzq
вчера в 17:55
По всем параметрам Реал лучший
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:47
Ну после таких слов Реал должен призадуматься...:)))
Гость
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