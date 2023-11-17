РПЛ манит топ-игроков. «Локо» договаривается с форвардом «Милана» и «Реала», второй Малком в «Зените»

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вчера, 23:06

Делают заготовки на зиму.

Легионеров уровня Халка, Витселя или праймового Промеса в РПЛ давно не было – а при отстранении от еврокубков нескоро появятся. Сейчас основными возмутителями трансферного спокойствия в России являются ЦСКА , «Локомотив» и «Зенит». Но если «армейцы» ищут варианты по средствам, то последние хотят провернуть пару интересных сделок. Рассказываем, на кого клубы РПЛ положили глаз.

Экс-форвард «Реала» — в «Локомотиве»

Лука Йович – сербский форвард, который выстрелил в «Айнтрахте» в сезоне-18/19. Тогда он забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 32 матчах Бундеслиги, а сам коллектив из Франкфурта добрался до полуфинала Лиги Европы – там серб отметился 10 мячами в 14 матчах. Резкое повышение в классе обернулось для Луки провалом – «Реал» отдавал за нападающего 63 миллиона евро летом-2019, но уже через 3 года свободным агентом отпустил в «Фиорентину».

После тяжёлого периода в испанском гранде страйкер так и не нашёл себя и продолжает стагнировать. Хотя «Милан» всё же доверился Йовичу после неплохого сезона за «фиалок». Пока можно сказать, что зря.

И поскольку в Европе вариантов у недавнего топ-исполнителя всё меньше, контракт ему готовы предложить в «Локомотиве». По последним данным, руководство «красно-зелёных» рассматривает эту сделку на зимнее трансферное окно и направило в штаб итальянцев запрос об условиях потенциального перехода. «Россонери» взяли время на размышление.

Ещё один вариант – воссоединение Миранчуков

Сфера интересов «железнодорожников» в Италии не ограничивается Йовичем – они продолжают следить за своим воспитанником Алексеем Миранчуком, у которого не всё ладится в «Аталанте».

Полузащитник смог вдохнуть полной грудью, когда на правах аренды перебрался в «Торино» — там Алексей был одним из лидеров и отлично вписывался в структуру Юрича. Дальше события приобрели странный размах. Туринцы не могли предложить за хавбека ценник, который запрашивали бергамаски — и «Аталанта» не пошла на уступки. Понимая при этом, что Гасперини исполнителя использовать не будет. Дальше был комментарий от агента Миранчука о словах менеджера, что Алексей получит игровое время. Сейчас россиянин практически не появляется на поле – а клуб и сам не смог заработать, и футболисту мешает.

На этом фоне вмешаться намерены боссы «Локо». Планируют оформить аренду в зимнее трансферное окно – интерес москвичей подтверждает и спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов:

Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном, и мы это обсуждали. Но это было раньше. Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там. После этого мы еще не общались. Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание.

Сам Алексей надеется зацепиться за вариант в Европе. В то же время есть слухи о желании «Торино» вернуться к переговорам.

Надежды на Ренана не оправдались – ищут покупателей

Молодого бразильского защитника продвигали как будущее сборной Бразилии и игрока из сферы интересов европейских грандов – в общем, того, кто в случае приезда в Россию успеет навести шороху и принесёт прибыль клубу от перепродажи.

Отмечали, что Роберт – техничный центрдэф с поставленным пасом. И оценивали сделку как крайне удачную для «Зенита».

На деле бразильцу выдали солидный кредит доверия, поставив его в связку с более опытным соотечественником Родригао – но Ренан стал совершать ошибку за ошибкой. Сейчас, когда гегемоны РПЛ столкнулись с давно забытой конкуренцией, молодой талант перестал попадать в состав. В чемпионате он не играет с августа. А главный тренер Сергей Семак уже отмечает, что препятствовать трансферу защитника никто не будет. Нужны только предложения, которые бы удовлетворили клуб.

Ставка «Зенита» на очередного бразильца

Но и от бразильского вектора никто на берегах Невы не отказывается. Перешли на другую возрастную категорию и другую позицию – теперь держат связь с «Палмейрасом» по 25-летнему вингеру Артуру. Тот провёл 3 ударных сезона за «Брагантино», после чего вернулся в родной коллектив. За 27 матчей в текущем чемпионате вингер отметился 5 голами и 2 ассистами.

По последним сообщениям, «сине-бело-голубые» предложили за Артура отступные в 15 миллионов евро, но руководство «Палмейрас» отказало – требуют 20.

Нет уверенности, что «Зенит» бросит дальнейшие попытки. Российский гранд летом отпустил Малкома, который был лицом масштабного проекта и главным исполнителем в атаке. Потеря чувствительная – и нужен тот, кто занял бы освободившуюся нишу.