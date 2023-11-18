Артур Нигматуллин попросил журналистов воздержаться от негатива

Голкипер «Пари НН» поделился эмоциями от первого вызова в сборную России.

Эмоции от вызова только положительные. Вратарские тренировки похожи с теми, что в клубе. Но упражнения другие. Для меня этот вызов в сборную очень важен, несмотря на меньший ажиотаж.

Холодно тренироваться? Не так холодно, вчера было холоднее. Солнце светит!