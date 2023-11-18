Артур Нигматуллин попросил журналистов воздержаться от негатива

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился эмоциями от первого вызова в сборную России.
Эмоции от вызова только положительные. Вратарские тренировки похожи с теми, что в клубе. Но упражнения другие. Для меня этот вызов в сборную очень важен, несмотря на меньший ажиотаж.
Холодно тренироваться? Не так холодно, вчера было холоднее. Солнце светит!
Также Нигматуллин рассказал, что ожидает от товарищеского матча со сборной Кубы.
Смотрел матч с Камеруном, было интересно. Это хороший соперник.
Будет ли позор, если не обыграем Кубу? Давайте без негатива. Все стараются играть на победу, и команда заряжена на победу в этом матче. Никакого расслабления нет, это национальная сборная, у всех серьёзный настрой.
Ранее полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что в сборной России нет проблем с мотивацией.