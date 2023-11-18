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Артур Нигматуллин попросил журналистов воздержаться от негатива

вчера, 12:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКубаЗавтра в 19:30 Не начался

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин поделился эмоциями от первого вызова в сборную России.

Эмоции от вызова только положительные. Вратарские тренировки похожи с теми, что в клубе. Но упражнения другие. Для меня этот вызов в сборную очень важен, несмотря на меньший ажиотаж.

Холодно тренироваться? Не так холодно, вчера было холоднее. Солнце светит!

Также Нигматуллин рассказал, что ожидает от товарищеского матча со сборной Кубы.

Смотрел матч с Камеруном, было интересно. Это хороший соперник.

Будет ли позор, если не обыграем Кубу? Давайте без негатива. Все стараются играть на победу, и команда заряжена на победу в этом матче. Никакого расслабления нет, это национальная сборная, у всех серьёзный настрой.

Ранее полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что в сборной России нет проблем с мотивацией.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:50
победа будет тяжёлой (?!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:34
Правильно ответил. На корню прервал провокационный вопрос. Это спорт где кто выигрывает, а кто то проигрывает.
Гость
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