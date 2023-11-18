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Полузащитник сборной России Кривцов: «Какая разница, с кем играть?»

вчера, 12:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКубаЗавтра в 19:30 Не начался

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов высказался в преддверии товарищеского матча против сборной Кубы.

Очень холодно. В такую погоду хочется больше тренироваться, чтобы согреться. Куба — хороший соперник. Будем играть только на победу. Подготовка идёт полным ходом. Только положительные эмоции от сборной. Сейчас получилось приехать, рад находиться здесь. Футболисты Кубы? В данный момент не знаю ни одного футболиста Кубы.

Есть ли сложности с мотивацией? Нет никаких проблем. Команда играет и тренируется. Какая разница, с кем играть? В России всегда приятно играть. Мотивация и так большая, а сейчас ещё больше.

Ранее своим мнением поделился нападающий сборной России Фёдор Чалов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:18
ребята полны энтузиазма ! )
протон
протон ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 13:05
Сборная Кубы в этом году сыграла товарищеский матч в гостях против Уругвая, и вполне достойно смотрелась, уступила всего лишь 0:2. Ну то есть с таким же счётом, с каким Уругвай в последних матчах обыграл Бразилию и Аргентину. Так что если Россия действительно включит режим шапкозакидательства, то эта самая Куба может доставить ей проблемы.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 12:32
Ну да. Денюжку всё равно в карман класть.
Гость
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