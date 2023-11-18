Полузащитник сборной России Кривцов: «Какая разница, с кем играть?»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России высказался в преддверии товарищеского матча против сборной Кубы.

Очень холодно. В такую погоду хочется больше тренироваться, чтобы согреться. Куба — хороший соперник. Будем играть только на победу. Подготовка идёт полным ходом. Только положительные эмоции от сборной. Сейчас получилось приехать, рад находиться здесь. Футболисты Кубы? В данный момент не знаю ни одного футболиста Кубы.

Есть ли сложности с мотивацией? Нет никаких проблем. Команда играет и тренируется. Какая разница, с кем играть? В России всегда приятно играть. Мотивация и так большая, а сейчас ещё больше.