Холанд пропустит матч с Шотландией из-за травмы

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вчера, 13:05

Нападающий сборной Норвегии не сыграет в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 с Шотландией из-за повреждения, полученного в товарищеском поединке с командой Фарерских островов 16 ноября.

Врач сборной Ола Санд сообщила:

Травма несерьёзная, но он испытывает такую ​​сильную боль и несколько ограничен в своих функциях. Игра с Шотландией, к сожалению, начнётся слишком рано.

Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен сказал следующее: