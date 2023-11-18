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Холанд пропустит матч с Шотландией из-за травмы

вчера, 13:05
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия0 : 1Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч идет

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд не сыграет в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 с Шотландией из-за повреждения, полученного в товарищеском поединке с командой Фарерских островов 16 ноября.

Врач сборной Ола Санд сообщила:

Травма несерьёзная, но он испытывает такую ​​сильную боль и несколько ограничен в своих функциях. Игра с Шотландией, к сожалению, начнётся слишком рано.

Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен сказал следующее:

Конечно, обидно, что Эрлинг не будет готов к воскресному матчу, но замену мы не привезём. Это прекрасная возможность для нападающих команды проявить себя.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:09
Игроки сборной Норвегии играют во всех топ чемпионатах, но не могут пробиться на Евро. Можно ли всерьёз рассуждать о том, что Холланду несправедливо не дали ЗМ, если он с не самой слабой сборной не может даже пробиться на крупный турнир сборных? Помнится Шеву исключительно из-за провалов сборной несколько лет прокатывали мимо ЗМ.
wyg6228p8ghq
wyg6228p8ghq
вчера в 13:15
Жаль что играют не сильнейшие, обидно когда мешают травмы
Гость
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