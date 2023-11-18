Холанд пропустит матч с Шотландией из-за травмы

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд не сыграет в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 с Шотландией из-за повреждения, полученного в товарищеском поединке с командой Фарерских островов 16 ноября.
Врач сборной Ола Санд сообщила:
Травма несерьёзная, но он испытывает такую сильную боль и несколько ограничен в своих функциях. Игра с Шотландией, к сожалению, начнётся слишком рано.
Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен сказал следующее:
Конечно, обидно, что Эрлинг не будет готов к воскресному матчу, но замену мы не привезём. Это прекрасная возможность для нападающих команды проявить себя.