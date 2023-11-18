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Опубликован список лучших дриблёров в топ-5 лигах

вчера, 13:01

Портал Transfermarkt опубликовал список лучших дриблёров в топ-5 лигах текущего сезона. Наибольшее количество успешных обводок на счету нападающего «Баварии» и сборной Германии Лероя Сане — 47.

Второе место в рейтинге занимает нападающий «Фрозиноне» и сборной Аргентины до 20 лет Матиас Суле — 43 успешных обводки. На третьей строчке расположился нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку (40 успешных обводок). Также в первую пятёрку входят нападающий «Байера» и сборной Нигерии Виктор Бонифац (35) и полузащитник «Лилля» и сборной Косово Эдон Жегрова (33).

Опубликован список лучших дриблёров в топ-5 лигах

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 20:07
shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:02
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:00
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:42
Доку - зверь.
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:18
Да...без обВодки всё на ветер)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:26
Мужики. А где мои подписчики ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:09
От дриблинга да, не особо много, если он без обводки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:07
Из списка однозначно Дембеле и Вини - лучшие. Куда их Маркт задвинул, непонятно.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:35
Маэстро, ну как же Вы всегда вовремя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И как точно подмечено!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот, что значит Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista
вчера в 13:21, ред.
Толку от дриблинга мало...больше на публику, чем на результат...
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:13
Или ещё дальше... Распиарили пацана до неприличия.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:12
Наверное, где-то в двадцатке
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:09
Это я про Хвичку. Он же славится знатным дриблером. А в списке его нет...
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:07
Это ты о ком?
Capral
Capral
вчера в 13:05
Я не понял- а где марадончик???!!! Он же первый по этому показателю!!! Безобразие!!!
Гость
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