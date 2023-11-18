Опубликован список лучших дриблёров в топ-5 лигах

Портал Transfermarkt опубликовал список лучших дриблёров в топ-5 лигах текущего сезона. Наибольшее количество успешных обводок на счету нападающего «Баварии» и сборной Германии Лероя Сане — 47.
Второе место в рейтинге занимает нападающий «Фрозиноне» и сборной Аргентины до 20 лет Матиас Суле — 43 успешных обводки. На третьей строчке расположился нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Жереми Доку (40 успешных обводок). Также в первую пятёрку входят нападающий «Байера» и сборной Нигерии Виктор Бонифац (35) и полузащитник «Лилля» и сборной Косово Эдон Жегрова (33).
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https://youtu.be/a5tQScolXmg?feature=shared