Опубликован список лучших дриблёров в топ-5 лигах

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вчера, 13:01

Портал Transfermarkt опубликовал список лучших дриблёров в топ-5 лигах текущего сезона. Наибольшее количество успешных обводок на счету нападающего «Баварии» и сборной Германии — 47.

Второе место в рейтинге занимает нападающий «Фрозиноне» и сборной Аргентины до 20 лет — 43 успешных обводки. На третьей строчке расположился нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бельгии (40 успешных обводок). Также в первую пятёрку входят нападающий «Байера» и сборной Нигерии (35) и полузащитник «Лилля» и сборной Косово (33).