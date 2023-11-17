Фернандеш и Игнашевич не сыграют в ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш и экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не примут участия в ретро-матче «железнодорожников» и «армейцев». О причинах этого рассказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
Мануэл прислал сообщение, что по личному форс‑мажору не сможет быть. Пришлось сдавать билет. Сергей будет занят с командой, идёт тренировочный процесс.
Встреча пройдёт 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.