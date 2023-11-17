Фернандеш и Игнашевич не сыграют в ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

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вчера, 10:56

Бывший полузащитник «Локомотива» и экс-защитник ЦСКА не примут участия в ретро-матче «железнодорожников» и «армейцев». О причинах этого рассказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Мануэл прислал сообщение, что по личному форс‑мажору не сможет быть. Пришлось сдавать билет. Сергей будет занят с командой, идёт тренировочный процесс.