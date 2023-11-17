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Фернандеш и Игнашевич не сыграют в ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

вчера, 10:56

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш и экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич не примут участия в ретро-матче «железнодорожников» и «армейцев». О причинах этого рассказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Мануэл прислал сообщение, что по личному форс‑мажору не сможет быть. Пришлось сдавать билет. Сергей будет занят с командой, идёт тренировочный процесс.

Встреча пройдёт 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:51
За кого Серега играл я конечно же знаю. У него брат младший есть, вот и я про него спрашивал
альсато
альсато
вчера в 12:28
интересно бы услышать весь список, кто примет участие в ретро-матче!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:25, ред.
СНИ играл и за Локо и ЦСКА . Правильно сделал, что отказался, не стал огорчать своих болельщиков в командах.
Будь здрав.
112910415
112910415
вчера в 12:15
что ж, бывают дела и обстоятельства
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:57
Решили просто не тратить время на это мероприятие.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:12
Абсолютно правильное . взвешенное и "взрослое" решение Игнашевича - "не до жиру - быть бы живым" . Вот если выправится ситуация и его команде не будет угрожать вылет - тогда можно и поиграть "для души", если желание возникнет. А подобные матчи будут ещё не раз организованы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:00
Фернандешу уже тяжеловато было бы сыграть. А вот Серега мог и побегать немного! Интересно почему его брат футболером не стал, или же попробовал и не получилось. Помню его еще ребенком, бегал в колготках вечно сопливый)хсоседями были недолгое время)
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