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Премьер-министр Болгарии может уйти с поста после избиения фанатов полицией

вчера, 20:53

Премьер-министр Болгарии Николай Денков выступил против действий некоторых полицейских в связи с беспорядками, которые произошли в стране.

17 ноября перед матчем местной национальной сборной и командой Венгрии болельщики устроили акцию протеста, потребовав отставки руководства Болгарского футбольного союза. Почти через полтора часа ситуация обострилась, большинство членов ультрас в масках начали бросать различные предметы, камни, сигнальные ракеты и файеры в полицейских. Представители правоохранительных органов несколько раз пытались успокоить болельщиков по мегафону, но это не помогло, после чего был применён водомёт для прекращения беспорядков.

Я не могу согласиться быть премьер-министром в правительстве, которое избивает людей на улицах, как это случалось раньше. Очевидно, что в полиции, среди некоторых людей, существует культура, которая считает нормальным выходить на улицу и драться с мальчишками, детьми, беззащитными людьми, женщинами. Это неприемлемо, и мы не можем продолжать в том же духе. Я хочу, чтобы и министр (внутренних дел Калин Стоянов), и политики, которые его защищают, сказали, считают ли они это нормальным.

Мои действия по отношению к министру будут зависеть от его отношения к насилию. Если он выйдет и скажет то, что я говорю, а эти полицейские уйдут, у меня с ним проблем не будет, но будут проблемы, если он продолжит скрывать ситуацию.

Если мы хотим, чтобы насилие исчезло, все политики и институты, которые этого придерживаются, должны первыми привести примеры неприемлемости действий людей. Вот почему мы все должны осудить насилие, как со стороны поджигателей, так и со стороны полиции. Эти полицейские запятнали полицию, и им там не место.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
Вот это поворот "болелы" хотели отставки руководства Болгарского футбольного союза а возможно будет отставка премьер министра - "кино и болгары"...)
drug01
drug01
вчера в 20:58
Игры достигли предела. Кого то надо наказывать?
Гость
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