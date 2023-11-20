Сборная России обыграла Кубу, отправив в ворота соперника 8 мячей

Сборная России обыграла команду Кубы в товарищеском матче (8:0).
На 22-й минуте Иван Обляков открыл счёт. Александр Головин на 30-й удвоил преимущество хозяев. Антон Миранчук на 34-й забил 3-й гол. Александр Сильянов на 55-й сделал счёт более крупным. Александр Соболев на 66-й провёл 5-й мяч. Также голами отличились Данил Пруцев на 68-й, Никита Кривцов на 74-й и Андрей Мостовой на 78-й. Сергей Пиняев на 85-й не реализовал пенальти.
Ну и пару слов про комментатора матча Шнякина. Не первый раз не перестаю поражаться убогости этого человека. Весь 1-й тайм, этот человек утверждал, что попасть в ворота сб.Кубы мешало плохое поле. Ну в таком случае, хочется посоветовать Шнякину пересмотреть финал ЧМ-74, в котoром, несмотря на проливной дождь и неважное поле, два мировых гранда показали футбол высшего качества!!! Видимо, всё-таки, дело не только в плохом поле...Вероятно, поэтому и пригласили Кубу.
Ну и пару слов про комментатора матча Шнякина. Не первый раз не перестаю поражаться убогости этого человека. Весь 1-й тайм, этот человек утверждал, что попасть в ворота сб.Кубы мешало плохое поле. Ну в таком случае, хочется посоветовать Шнякину пересмотреть финал ЧМ-74, в котoром, несмотря на проливной дождь и неважное поле, два мировых гранда показали футбол высшего качества!!! Видимо, всё-таки, дело не только в плохом поле...Вероятно, поэтому и пригласили Кубу.
При всей нелепости происходящего стоит отметить, что это повтор антирекорда Кубы. И это останется в истории. Мексика и Канада забивали по 7 в 2019-м.
При всей нелепости происходящего стоит отметить, что это повтор антирекорда Кубы. И это останется в истории. Мексика и Канада забивали по 7 в 2019-м.