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Сборная России обыграла Кубу, отправив в ворота соперника 8 мячей

вчера, 21:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия8 : 0Логотип футбольный клуб КубаКубаМатч завершен

Сборная России обыграла команду Кубы в товарищеском матче (8:0).

На 22-й минуте Иван Обляков открыл счёт. Александр Головин на 30-й удвоил преимущество хозяев. Антон Миранчук на 34-й забил 3-й гол. Александр Сильянов на 55-й сделал счёт более крупным. Александр Соболев на 66-й провёл 5-й мяч. Также голами отличились Данил Пруцев на 68-й, Никита Кривцов на 74-й и Андрей Мостовой на 78-й. Сергей Пиняев на 85-й не реализовал пенальти.

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Все комментарии
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 23:54, ред.
Кому нужны такие товарищеские встречи вопрос риторический. Я матч не смотрел, поэтому что прекрасно знаю силу соборной Кубы. Играли бы с ними в бейсбол проиграли бы со счётом 25 - 0. Лучше бы сыграли бы со сборной Крыма в Севастополе, пользы было бы больше. Да и РФС хотя бы как-то загладило свою вину за уничтожение в течении 8 лет крымского футбола и болельщики бы увидели в живую знаменитых футболистов. Дальше ждем встречу с ними по хокею.
hm86xbxghd8j
hm86xbxghd8j
вчера в 23:44
Спортсмены добавили в копилку голы и асисты.
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1
вчера в 23:34
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Комедия в Волгограде была смешнее той, что Вы смотрели с супругой!!!
    😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
    shur
    shur
    вчера в 23:19
    ...честно, не смотрел,с супругой комедию смотрели, сейчас по ютюбу
    глянул, провинции низкий поклон, там люди от души болеют, трели
    комментатора заглушили всю игру, если это можно назвать игрой,
    такие спаринги убивают на корню интригу матча , зачем и для чего?!
    Capral
    Capral ответ ssspartak (раскрыть)
    вчера в 23:07, ред.
    Ваш Виктор Гусев- большой мерзавец, писал доносы на В.Перетурина и добился его увольнения. И кстати, во многом из-за конфликта с Гусевым Перетурин слег с инсультом!!!
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 22:58
    Удивляют некоторые негативные комментарии! Должны были сыграть 3:3 что ли по вашему? Недовольны даже комментаторами на ТВ. Хотя в нашей стране это не ново, в свое время неплохого комментатора Виктора Гусева так и сгнобили, что его не видно теперь. Не нравился Гусев? - вот вам другие, пожалуйста. Я не доволен лишь, тем, что такой счет должен был быть против Кении, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:57
    Должно быть чувство гордости за сборную, но почему-то нет.
    Vadik
    Vadik
    вчера в 22:57
    Отдельное спасибо фанатам Ротора! Весь матч с сектора заряды кидали!!!
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер
    вчера в 22:52
    Футбола не видел , был на хоккейном армейском дерби , а узнав счёт приятно удивился. Значит пешеходы хотя-бы на трусцу перешли.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 22:43
    С победой! Матч не видел. Думаю ничего не потерял.
    Поздравлю кубинцев. Это событие для острова Свободы, игроков. Будет, что вспомнить под знойным небом.
    Привет стране! Partue o muerto!
    stanichnik
    stanichnik ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Доброго Здоровья Сп!
    От чего же, на худой конец можно со сборной Медеа Лиги спаринг провести по примеру Динамо, а после финального свистка пенбули пробить обязательно.
    Comentarios
    Comentarios ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:34
    Песня Валера порадовала прям от души
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 22:32, ред.
    А что то делать Сборной в настоящее время....???....Все же взрослые люди и понимаем все ... Кто соглашаеться с теми и играем. Сборная Россия должна же БЫТЬ...или забыть о ней....Я склоняюсь к первому варианту и галочки здесь не причем
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:31
    Негостеприимно....
    Люди с другой части глобуса приехали...20-го ноября...из +30 градусов в Гаване....
    А мы им 8 штук...пока не акклематизировались.....

    Если б немцев так ушатали...я бы портрет Карпина на стену повесил.....
    А так...после 2:0...переключил...неинтересно...
    Capral
    Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Так ведь для галочки и пригласили...
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 22:25
    по большому счёту Дюкову и всей его свиты нужно быть понаглее, а не сидеть в кресле на стадионе в Волгограде с опущенными вниз глазами...нужно во весь голос протрубить, что задача футбольной сборной России выйти из группы следующем летом на копа де америка😉😁😅 тогда глядишь Россию и начали бы рассматривать как приглашённого гостя на турнир ( в южной америке 12 государств и часто они приглашают различные сборные, чтобы было 4 группы и 16 команд. Австралию, Мексику и тд) посмотреть на уровень футболистов сборной России на фоне игроков сборной Бразилии, Уругвая или Аргентины было бы намного интересней чем закидывать 8 Кубе...сейчас смотря игру из Волгограда думаю многие как и я не понимают зачем вообще собирать эту сборную? у нас в стране и так очень многое для галочки, а вот реально попробовать пропихнуть сборную вне конкурса на какой-нибудь турнир давно пора...
    Viollator
    Viollator
    вчера в 22:25
    Корпюка а ЕалеваТаллинн, набрался опыта !
    Vadik
    Vadik
    вчера в 22:23
    И тем не менее... Спасибо, что к нам Сборная приехала. Она вообще у нас появляется раз в 20 лет. Будем ждать следующего визита)))
    Gorasul
    Gorasul
    вчера в 22:21
    Давайте ещё Эфиопию позовите - чтобы что? Что этим доказали? На Кубе футбол - спорт для девочек, никому не сдался.
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 22:15
    Пригласили Кубу, но забыли сказать, что в футбол надо играть.. Они то бедные думали что в волейбол.. Или в бокс.. Стойку приняли уже.. Предупреждать надо.. Хе.. 🤭
    Capral
    Capral
    вчера в 22:13
    Сенатов- читаешь мои мысли!!!!!!!
    Comentarios
    Comentarios ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:11, ред.
    Да все нормально но с военными базами на Кубе после матча придется повременить
    Vadik
    Vadik
    вчера в 22:06
    Еду со стадиона. Честно, то ожидал большего. Понравилась атмосфера на стадионе. Правда, после 6 гола часть зрителей пошла домой))) а в целом спасибо! Не каждый день у нас Сборная играет)))
    P.S. Головин на голову выше остальных)))
    протон
    протон
    вчера в 22:05
    Выиграй Россия 2-0, вы бы что говорили? Всего 2? Выигрывает 8-0, вы говорите " да как вообще можно с такой командой играть?".
    Вы сами-то чего хотели от этой игры, определитесь. Чтобы её не было? Это не футболистам решать. Она была, это свершившийся факт. Прошла в одни ворота, счёт на табло. Что нужно сделать сборной, чтобы все были довольны?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 21:58
    Весьма неприятное впечатление. И от матча, и от всего, что его окружало. А какой антураж перед началом ! Как-будто на глазах зрителей проходило торжественное открытие ЧМ по футболу. Наконец-то у российских футболистов появилась возможность продемонстрировать своё мастерство в игре со слабейшим из всех ранее противостоявших нам соперником, которому даже пришлось покупать бутсы в местном магазине. У наших горели глаза, взор не затуманен, энтузиазм бил через край, объятия, поцелуи после забитых мячей ; на поле было где разбежаться, благо соперник позволял всё, что угодно.
    Но больше всего покоробило, как за десять минут до окончания матча наш защитник и вратарь во время паузы из-за травмы игрока гостей перекидывались мячом у ворот, показывая филигранное мастерство. Смотрите, мол, на что мы способны. Да ещё комментатор чуть не захлёбывался от восторга от происходящего на поле.
    Выиграли, а осадок у меня, как - будто искупался в грязном водоёме.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:51
    После такого матча уже жду интервью наших Икспертов, что мы бы и на ЧМ минимум до полуфинала дошли))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:50
    После первого гола понравилось Оооообляяяков)))) от Щенякина
    А вообще, хотелось бы в Монако Облякова и Чалова, они бы точно зажгли
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:48
    После Кубы следующего спарринг-партнёра теперь найти будет трудно.
    Чист
    Чист
    вчера в 21:46
    Все ругают Карпина -вон какой класс показал -то ли ещё будет -молва идёт что следующие встречи со сборными Океании -где таланты на всю катушку раскроются - вот могут ведь когда хотят и главноё оказывается результаты на рейтинг идут -
    Гость
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