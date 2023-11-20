Сборная России обыграла Кубу, отправив в ворота соперника 8 мячей

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вчера, 21:20

Сборная России обыграла команду Кубы в товарищеском матче (8:0).

На 22-й минуте Иван Обляков открыл счёт. Александр Головин на 30-й удвоил преимущество хозяев. Антон Миранчук на 34-й забил 3-й гол. Александр Сильянов на 55-й сделал счёт более крупным. Александр Соболев на 66-й провёл 5-й мяч. Также голами отличились Данил Пруцев на 68-й, Никита Кривцов на 74-й и Андрей Мостовой на 78-й. Сергей Пиняев на 85-й не реализовал пенальти.