Словения обыграла Казахстан и вышла на Евро-2024

Сборная Словении обыграла команду Казахстана в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 (2:1).
Беньямин Шешко на 41-й минуте с пенальти вывел хозяев вперёд. Рамазан Оразов на 48-й сравнял счёт. Беньямин Вербич на 86-й забил 2-й мяч хозяев.
Словения заняла 2-е место в группе H, набрав 22 очка. Казахстан стал третьим, у команды 18 баллов.
Очень не хватало Батеки и Асхи, Абзал и Исламбек вообще не смогли контролировать центр, вообще не смогли продвигать мяч и встретить соперников, опорная зона вообще дырявая была, защищались только внутри штрафной.
Магомеду Мусаевичу и его тренерскому штабу огромное спасибо! Спасибо за то что он вселил нам надежду и надежду нашим игроки что они могут.
Очень не хватало Батеки и Асхи, Абзал и Исламбек вообще не смогли контролировать центр, вообще не смогли продвигать мяч и встретить соперников, опорная зона вообще дырявая была, защищались только внутри штрафной.
Магомеду Мусаевичу и его тренерскому штабу огромное спасибо! Спасибо за то что он вселил нам надежду и надежду нашим игроки что они могут.
Чуток не хватило казахам. Но за этот отбор им смело можно ставить 5!
Бились до последнего за путевку на Евро!
Чуток не хватило казахам. Но за этот отбор им смело можно ставить 5!
Бились до последнего за путевку на Евро!
Словению с выходом на Евро. Не впечатлили.
Словению с выходом на Евро. Не впечатлили.