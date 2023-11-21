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Словения обыграла Казахстан и вышла на Евро-2024

сегодня, 00:37
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения2 : 1Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Сборная Словении обыграла команду Казахстана в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 (2:1).

Беньямин Шешко на 41-й минуте с пенальти вывел хозяев вперёд. Рамазан Оразов на 48-й сравнял счёт. Беньямин Вербич на 86-й забил 2-й мяч хозяев.

Словения заняла 2-е место в группе H, набрав 22 очка. Казахстан стал третьим, у команды 18 баллов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:29
Была надежда, но с такими игроками в защите (кроме Алипа), Бейсебековым и Куатом в центре нам действительно светило почти ничего. Чувствовалось что защита трещала, действовала почти всегда неуверенно. От Яна не ожидал такого ляпа, мяч был у него, при входе в штрафную говорит Шацкому забрать, но он вратарь играющий только на линии, тем более мяч был у него, зачем он сопровождал его? Дай мягкий пас вратарю или если не уверен выбей в аут. А что сделал Малый в конце? Мяч перевели в другой фланг, там никого, так или до конца, зачем пошёл позицию закрывать, ты иди к сопернику, не дай пробить, не дай прострелить! Тем более его там подстраховать успел Самородов. Вроде опытные ребята, но делают элементарные ошибки.
Очень не хватало Батеки и Асхи, Абзал и Исламбек вообще не смогли контролировать центр, вообще не смогли продвигать мяч и встретить соперников, опорная зона вообще дырявая была, защищались только внутри штрафной.
Магомеду Мусаевичу и его тренерскому штабу огромное спасибо! Спасибо за то что он вселил нам надежду и надежду нашим игроки что они могут.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:04
Симпатичная по игре команда казахов боролась до конца, но увы...
протон
протон
сегодня в 00:59
Казахам нужно продлевать контракт с Адиевым в любом случае, как минимума на следующие 2 года
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 00:56
Казахстан молодцы , достойная игра.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:52
Одного желания оказалось маловато... Симпатичная команда у казахов...
протон
протон
сегодня в 00:49
Казахи молодцы, заставили словенцев попотеть. Шансов на пообеду было немного, но интрига была почти до самого конца матча. Словенцы явно беспокоились. Жаль, конечно. Такой шанс вдряд ли предоставится в ближайшие годы, но упрекнуть некого .Все большие молодцы. И игроки, и тренер
Чуток не хватило казахам. Но за этот отбор им смело можно ставить 5!
Бились до последнего за путевку на Евро!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:42
Не вышло Казахстану сделать историю, хотя были рядом. Не отчаиваться. Экзамен прошли достойно.
Словению с выходом на Евро. Не впечатлили.
Гость
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