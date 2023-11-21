Словения обыграла Казахстан и вышла на Евро-2024

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сегодня, 00:37

Сборная Словении обыграла команду Казахстана в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 (2:1).

Беньямин Шешко на 41-й минуте с пенальти вывел хозяев вперёд. Рамазан Оразов на 48-й сравнял счёт. Беньямин Вербич на 86-й забил 2-й мяч хозяев.

Словения заняла 2-е место в группе H, набрав 22 очка. Казахстан стал третьим, у команды 18 баллов.