Италия сыграла вничью с Украиной и вышла на Евро-2024

Сборная Украины сыграла вничью с Италией в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 (0:0).
Украина заняла 3-е место в группе C. Италия стала второй и вышла в финальную стадию турнира. Обе команды набрали по 14 очков.
Сборная Украины сыграла вничью с Италией в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 (0:0).
Украина заняла 3-е место в группе C. Италия стала второй и вышла в финальную стадию турнира. Обе команды набрали по 14 очков.
Единственное, что не удалось ГТ Украины Реброву- это правильно определить Цыганкова. Виктор- прирожденный поэт, живописец, но его, почему-то, Ребров поставил на фланг, что безусловно обеднило креатив Украины. Как обычно, энергично и маневренно действовал Мудрик, который моторил команду по всему полю, и именно он, должен был стать главным героем матча!!!!!!! Но продажный судья посчитал, что без Италии- ЧЕ будет неинтересным...
Чтож, я думаю- БОГ всё видит!!! Спалетти, с его романтичным футболом- я не пожелаю удачи, так не побеждают!!! А Украине скажу спасибо за игру, самоотдачу, желание и веру в победу!!!!!!! Вы- молодцы, и у вас украли победу!!!!!!!
Единственное, что не удалось ГТ Украины Реброву- это правильно определить Цыганкова. Виктор- прирожденный поэт, живописец, но его, почему-то, Ребров поставил на фланг, что безусловно обеднило креатив Украины. Как обычно, энергично и маневренно действовал Мудрик, который моторил команду по всему полю, и именно он, должен был стать главным героем матча!!!!!!! Но продажный судья посчитал, что без Италии- ЧЕ будет неинтересным...
Чтож, я думаю- БОГ всё видит!!! Спалетти, с его романтичным футболом- я не пожелаю удачи, так не побеждают!!! А Украине скажу спасибо за игру, самоотдачу, желание и веру в победу!!!!!!! Вы- молодцы, и у вас украли победу!!!!!!!