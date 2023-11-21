Италия сыграла вничью с Украиной и вышла на Евро-2024

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сегодня, 00:40

Сборная Украины сыграла вничью с Италией в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 (0:0).

Украина заняла 3-е место в группе C. Италия стала второй и вышла в финальную стадию турнира. Обе команды набрали по 14 очков.