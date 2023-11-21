Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧЕ-2024

Италия сыграла вничью с Украиной и вышла на Евро-2024

сегодня, 00:40
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Украины сыграла вничью с Италией в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 (0:0).

Украина заняла 3-е место в группе C. Италия стала второй и вышла в финальную стадию турнира. Обе команды набрали по 14 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Северная Македония и Англия не выявили победителя в поединке отбора на Евро
Сегодня, 00:43
Чехия одержала крупную победу над Молдавией и попала на чемпионат Европы
Сегодня, 00:40
Словения обыграла Казахстан и вышла на Евро-2024
Сегодня, 00:37
«Торпедо» сыграло вничью с «Родиной» в Первой лиге, пропустив на 90+4-й
Вчера, 21:27
Сборная России обыграла Кубу, отправив в ворота соперника 8 мячей
Вчера, 21:20
«Химки» крупно обыграли «Аланию» в матче Первой лиги
Вчера, 18:54
Сортировать
Все комментарии
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 03:37
Несправедливо. Судья лишил Украину выхода на Евро. Пенальти был чистейший.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 03:17
Рад за Италии. Без Италии мировой футбол не интересен
Capral
Capral ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 01:52
Знаете, мне все-равно было перед игрой- кто выйдет на ЧЕ. Да, моя симпатия, однозначно была на стороне Мудрика, которому я симпатизирую много лет!!! Я хотел увидеть хороший футбол, и в принципе не сомневался, что Италия пройдет Украину. Но пройдет- честно, в равной борьбе. Случилось всё наоборот. Украина переиграла соперника. Реброву удалось раскусить игру Спалетти и навязать свой футбол по всему полю. Чисто позиционно, украинцы переиграли Италию, позволяя сопернику, иногда совершать вылазки, которые очень грамотно тушили защитники Украины. Терзал оборону Италии Мудрик- раз за разом нервируя соперника. И вот, наконец-то удача- нарушение на Мудрике 1000%!!!!!!! Украинцы ждут пенальти- законного и честного!!! Но судья, просто испугался, и судьба матча была решена...

Еще раз скажу, я не топил- ни за Украину, ни за Италию, но после того что случилось- я однозначно на стороне Украины!!! И плевать мне на политику!!!
протон
протон ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 01:43
Так я это и подчеркнул в концовке
Рой Макай
Рой Макай ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:41
Во-первых, Украина еще может пройти на Евро через Лигу Наций. Во-вторых, в чем карнавал будет заключаться, если выйдут? Сборная вполне играющая, может пройти дальше группового этапа спокойно, уверен, никто тащить их не будет. Судя по концовке сегодняшнего матча, то наоборот не особо то и хотят, чтобы Украина куда-то прошла.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 01:25
9 из 10 любых других судей поставили бы пеналь итальянцам. Сколь угодно можно писать заслуживали победу те или другие в этом матче, это уже история.
протон
протон
сегодня в 01:24
Очень расстроила игра Мудрика. Мудрику заслуженного артиста. Так симулировать научился. Ножки подгибает. Кувыркается. Игра и нашим и вашим.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:23
Поздравления Лучано. Удачи на Евро, Мистер.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:22, ред.
С Форцей то всё понятно, Железный. Но таким позорным способом на Евро залазить - идя ПО ГОЛОВАМ, знаешь - некрасиво как то. Все же всё видели.
протон
протон ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:22
Но если честно, Чемпионат Европы от этого только выиграл. Попадание сборной Украины туда гарантировано добавило туда бы политический карнавал. Соревнование таки, ради футбола проводится. Вот и все. игра была более политизированной
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:17
Я бы даже сказал- Италия выиграла ЗАСУЖЕННО!!!
Sкрудж
Sкрудж ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:16
Не заслужили , судья подарил прямой выход на Евро.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:15
С выходом на Чемпионат Европы сборную Италии !!!
протон
протон
сегодня в 01:09
Поздравляю Италию с выходом на Евро.
Ну, так то в матче Украина Италия ничего интересного не было, Италия играла очень прагматично. Судаков очень интересно сыграл и удар хороший. Думаю в будущем перейдет в Европу. Что ж, не хватило мастерства, жаль.
протон
протон ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:06
Украинцы ничего не показали. Много желания, хорошая скорость, но какой-то сумбур и брак в простых ситуациях. Как будто не справились с давлением
протон
протон ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 01:04
Сборная Италии вышла в финальную стадию на Евро, заслужили!
Sкрудж
Sкрудж ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:03, ред.
Игру то смотрели ? Игра как минимум равная , в начале второго тайма итальянцы придавили и пресинговали , это продолжалась не долго. Италия играли на ничью и большего не надо им было. И это на минуточку действующие чемпионы Европы. Играла Украина пожалуй немного лучше , но это немного за счёт того , что им надо было результат. Ну и чистый пеналь не поставили , до мяча не дотянулся - чистая игра в ногу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:01, ред.
Протон, дружище.
Мансано оооочень хреново отсудил встречу. Перед фин. свистком пошла нарезка, где мелькали кадры, когда раз за разом косили жёлтых на подступах к штрафной , но испанский Чёрт (по другому его не назову) был нем, как рыба. Про пеналь, который он "не увидел", ты сам сказал - нечего повторяться.

P.S. Эта сво.л.очь и в Ла Лиге также судит. Он всегда в Эль Классико Барселону гнобит - на моей памяти уж как лет 5 точно, ломая противостояние испанских грандов.
Capral
Capral
сегодня в 00:58, ред.
Это полный беспредел- неназначенный пенальти в ворота Италии!!!!!!! Несмотря на преимущество в классе и индивидуальное мастерство, Италия, фактически ничего не показала, а во 2-м тайме, откровенно играла на ничью. Украина же в свою очередь приятно удивила- выверенной тактикой и даже стратегией!!! Грамотно играя по всему полю, украинцы не отдали центр грозному сопернику. Больше того, они сами навязали итальянцам, свой позиционный футбол!!! В защите, как обычно- безупречно действовали Миколенко и Зинченко, а опoрник Степаненко- достойно и мастерски встречал волны итальянской атаки!!!

Единственное, что не удалось ГТ Украины Реброву- это правильно определить Цыганкова. Виктор- прирожденный поэт, живописец, но его, почему-то, Ребров поставил на фланг, что безусловно обеднило креатив Украины. Как обычно, энергично и маневренно действовал Мудрик, который моторил команду по всему полю, и именно он, должен был стать главным героем матча!!!!!!! Но продажный судья посчитал, что без Италии- ЧЕ будет неинтересным...

Чтож, я думаю- БОГ всё видит!!! Спалетти, с его романтичным футболом- я не пожелаю удачи, так не побеждают!!! А Украине скажу спасибо за игру, самоотдачу, желание и веру в победу!!!!!!! Вы- молодцы, и у вас украли победу!!!!!!!
протон
протон ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 00:56
Играли хуже итальянцев, по игре должны были пропускать. Но тем не менее, итальянские бревна в атаке не смогли затолкать мячик в сеточку, а вот то, что украли пенальти на последних минутах матча, украли потенциальную победу и выход напрямую на Евро, это конечно мрак. Хотя Мансано отлично отсудил встречу, провал и ответственность за не назначенный пенальти должен лежать на ВАР.
протон
протон
сегодня в 00:54
3 команды из бывшего СССР имели шансы попасть на Евро перед последним туром. По факту никто не попал, зато будут 4 команды с Балкан. Казахстан и Украина ещё могут добраться через плей-офф Лиги Наций.
Боязливая игра от Украины, Ребров с таким подбором игроков ожидаемо выбрал план играть на 0-0 и в конце попробовать побежать в атаку, стыдно. А пенальти был, повтор показали, точная игра в ногу была.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
сегодня в 00:53
По барабану на них абсолютно. Пусть в Лейпциге, в Дрездене и играют у себя на Родине. Заслужили.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:52, ред.
Смотрел 2-й тайм.
Чёб там дальше не произошло по турнирному раскладу, - хохлы Уже молодцы.
Играли широко, фланги были живые и быстрые. Моментов создали для взятия достаточно. Мастерства бы чуток и холодной головы Мудрику, поплыла бы Италия на всех фронтах...
Цыганков на правом фланге - умница. Каждый раз атаку по разному направлял. У Донны аж коленки дрожали, когда мячик Украина справа тащила.
Любо дорого было смотреть на жёлтых...

P.S. Ребров стопудово не зря свой хлеб есть.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ Сергеевич вернулся1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:48, ред.
на 5 копеек заслужил
и еще, если хочешь знать, у Украины есть шанс через лигу нации выйти на турнир, а там соперники проходимые, так что летом все равно будешь смотреть на сб Украины
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 00:44
В штрафной на Мудрике был фол..
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 00:41
Отскочила Италия , в добавленное время не поставили пеналь. Ну а так игра равная .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 