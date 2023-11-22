Определился лучший ассистент квалификации Евро-2024

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш стал лучшим ассистентом отбора на чемпионат Европы 2024 года. На его счету семь результативных передач за 10 игр.
Шесть голевых передач имеют на своём счету защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис (за 6 матчей) и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (за 8 матчей). По пять ассистов имеют в своём активе нападающий сборной Финляндии Теему Пукки (за 10 матчей) и нападающий сборной Исландии Йон Дагур Торстейнссон (за 9 матчей).