Определился лучший ассистент квалификации Евро-2024

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вчера, 14:16

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии стал лучшим ассистентом отбора на чемпионат Европы 2024 года. На его счету семь результативных передач за 10 игр.

Шесть голевых передач имеют на своём счету защитник сборной Нидерландов (за 6 матчей) и нападающий сборной Франции (за 8 матчей). По пять ассистов имеют в своём активе нападающий сборной Финляндии (за 10 матчей) и нападающий сборной Исландии (за 9 матчей).