«Ростов» ждёт мотивировочную часть решения ФИФА по делу Норманна

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что ростовчане ждут, когда получат от ФИФА мотивировочное решение по делу полузащитника «Аль-Раэда» Матиаса Норманна.
Ждём, когда получим решение, где будет всё расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего.
Напомним, что трибунал ФИФА признал виновным Норманна по делу о разрыве контракта с «Ростовом». Суд обязал футболиста выплатить компенсацию клубу.
Ранее спортивный юрист рассказал, что ждёт норвежца, если он откажется платить.
Но в момент, когда Норманн решил тiкати с городу, он был в аренде в Динамо, и она ещё около месяца должна была продлиться (хотя Динамо не особо рвалось её продлевать дальше), и вот по ситуации с Динамо решение ещё не вынесено.
Но в момент, когда Норманн решил тiкати с городу, он был в аренде в Динамо, и она ещё около месяца должна была продлиться (хотя Динамо не особо рвалось её продлевать дальше), и вот по ситуации с Динамо решение ещё не вынесено.