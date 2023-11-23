«Ростов» ждёт мотивировочную часть решения ФИФА по делу Норманна

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вчера, 14:41

Спортивный директор «Ростова» рассказал, что ростовчане ждут, когда получат от ФИФА мотивировочное решение по делу полузащитника «Аль-Раэда» .

Ждём, когда получим решение, где будет всё расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего.

Напомним, что трибунал ФИФА признал виновным Норманна по делу о разрыве контракта с «Ростовом». Суд обязал футболиста выплатить компенсацию клубу.

Ранее спортивный юрист рассказал, что ждёт норвежца, если он откажется платить.