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«Ростов» ждёт мотивировочную часть решения ФИФА по делу Норманна

вчера, 14:41

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что ростовчане ждут, когда получат от ФИФА мотивировочное решение по делу полузащитника «Аль-Раэда» Матиаса Норманна.

Ждём, когда получим решение, где будет всё расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего.

Напомним, что трибунал ФИФА признал виновным Норманна по делу о разрыве контракта с «Ростовом». Суд обязал футболиста выплатить компенсацию клубу.

Ранее спортивный юрист рассказал, что ждёт норвежца, если он откажется платить.

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Все комментарии
chromage
chromage
вчера в 19:48
Ну чувак просто свалил. Заявив что ему страшно из-за атаки дронами на Москва-сити. Вы ему глобус купите для начала - где Москва и где Ростов вообще? Пусть платит теперь и всё. Раз убежал.
протон
протон
вчера в 18:47
Норманн принадлежал Ростову, и решение уже вынесено - его отъезд неправомерный, и Ростову положено выплатить компенсацию.
Но в момент, когда Норманн решил тiкати с городу, он был в аренде в Динамо, и она ещё около месяца должна была продлиться (хотя Динамо не особо рвалось её продлевать дальше), и вот по ситуации с Динамо решение ещё не вынесено.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:35
Насильно мил не будешь. От того, что он вернется в клуб, но будет валять дурака, толку мало, ему еще и зарплату придется платить, а она у него не маленькая.
Гость
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