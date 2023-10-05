«Ростов» обратился в ФИФА по делу Норманна

«Ростов» обратился в ФИФА по ситуации с разрывом контракта с полузащитником «Аль-Раэда» Матиасом Норманном.
Ранее CAS заявил, что ростовский клуб не обращался к ним по делу норвежца.
«Ростов» обратился в ФИФА по ситуации с разрывом контракта с полузащитником «Аль-Раэда» Матиасом Норманном.
Ранее CAS заявил, что ростовский клуб не обращался к ним по делу норвежца.
А что даст такая подписка? Подпись каждого игрока и иностранного в том числе уже стоит под Договором, где он берёт на себя определённые обязательства, а отказаться от их соблюдения ему ничего не стоит и под подпиской, которую вы предлагаете оформить.
Просто прежде чем рассматривать дело в спортивном арбитраже ростовчане пытаются соблюсти все процедурные вопросы и уладить конфликт с помощью ФИФА.
А что даст такая подписка? Подпись каждого игрока и иностранного в том числе уже стоит под Договором, где он берёт на себя определённые обязательства, а отказаться от их соблюдения ему ничего не стоит и под подпиской, которую вы предлагаете оформить.
Просто прежде чем рассматривать дело в спортивном арбитраже ростовчане пытаются соблюсти все процедурные вопросы и уладить конфликт с помощью ФИФА.