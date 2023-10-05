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«Ростов» обратился в ФИФА по делу Норманна

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112910415
112910415
вчера в 17:23
шансов практически нет
ssspartak
ssspartak ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:27
Доброго и вам здоровья. Такая подписка снизила бы политическое давление на легионеров. Ну не по спортивным же принципам нас лишили участия в соревнованиях, и не по спортивным принципам отказываются с нами играть и играть в наших командах.
stanichnik
stanichnik ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Доброго Здоровья ssspartak!
А что даст такая подписка? Подпись каждого игрока и иностранного в том числе уже стоит под Договором, где он берёт на себя определённые обязательства, а отказаться от их соблюдения ему ничего не стоит и под подпиской, которую вы предлагаете оформить.

Просто прежде чем рассматривать дело в спортивном арбитраже ростовчане пытаются соблюсти все процедурные вопросы и уладить конфликт с помощью ФИФА.
Вещий
Вещий
вчера в 16:07
Думаю что могли бы и не обращаться. Вердикт известен за ранее...
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:49
Пустая трата времени. Как только нас отстранили УЕФА и ФИФА от соревнований, нашему РФС тоже надо было действовать жестко. Со всех легионеров взять подписку: хочешь играть - играй. Нет - без компенсаций разрывать контракт и на вольные хлеба. А теперь всякие норманы, ларсоны, ракицкие и им подобные права свои качают. С малкомом так вообще дурь. 3 ему было давать гражданство?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:06
Кто там будет разбираться,в нынешней ситуации!?
Гость
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