ФИФА собирается смягчить санкции в отношении России

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вчера, 15:07

ФИФА рассматривает возможность отмены полного запрета на участие России в международном футболе.

По словам источников, на сегодняшнем заседании Совета ФИФА может быть принято решение о допуске российских команд к участию в чемпионатах мира среди юношей до 17 лет, если они пройдут квалификационный отбор.

ФИФА намерена пересмотреть наказание на основании того, что на прошлой неделе УЕФА смягчил свою позицию в отношении России.

УЕФА принял решение отменить полный запрет на участие российских международных команд в соревнованиях и разрешить им сыграть в отборочном турнире Евро среди юношей до 17 лет в ближайшие недели — но без национальной формы, флага и гимна.