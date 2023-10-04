ФИФА собирается смягчить санкции в отношении России

ФИФА рассматривает возможность отмены полного запрета на участие России в международном футболе.
По словам источников, на сегодняшнем заседании Совета ФИФА может быть принято решение о допуске российских команд к участию в чемпионатах мира среди юношей до 17 лет, если они пройдут квалификационный отбор.
ФИФА намерена пересмотреть наказание на основании того, что на прошлой неделе УЕФА смягчил свою позицию в отношении России.
УЕФА принял решение отменить полный запрет на участие российских международных команд в соревнованиях и разрешить им сыграть в отборочном турнире Евро среди юношей до 17 лет в ближайшие недели — но без национальной формы, флага и гимна.
Квалификацию на чемпионат мира среди юношей до 17 лет европейские команды получают по результатам выступлений на континентальных соревнованиях УЕФА.