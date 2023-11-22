ФИФА примет решение по делу Норманна и «Динамо» в следующем году

1700661415

вчера, 16:56

ФИФА примет решение по делу о расторжении контракта полузащитника «Аль-Раэда» с «Динамо» в январе или феврале 2024 года.

Напомним, в сентябре 2022 года норвежец перешёл из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В августе текущего года Норманн покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта. В конце августа 27‑летний хавбек подписал контракт с саудовским «Аль‑Раэдом».