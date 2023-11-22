ФИФА примет решение по делу Норманна и «Динамо» в следующем году

ФИФА примет решение по делу о расторжении контракта полузащитника «Аль-Раэда» Матиаса Норманна с «Динамо» в январе или феврале 2024 года.
Напомним, в сентябре 2022 года норвежец перешёл из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В августе текущего года Норманн покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта. В конце августа 27‑летний хавбек подписал контракт с саудовским «Аль‑Раэдом».
Сегодня ФИФА вынес решение по обращению «Ростова».
Сколь угодно долго можно гадать что творится в головах чиновников ФИФА, принимавших такое решение, но как мне кажется(перекрестился) там посчитали, что требования фк Динамо должны быть удовлетворены футбольным клубом Ростов, потому как Норман по решению ФИФА обязан солидарно с саудовским клубом "Аль-Раэд" компенсировать ростовчанам все финансовые потери и возможно в том числе и москвичам. Ну а почему январь-февраль, так вероятно это связано с зимними трансферными окнами. В общем осталось подождать каких-то два месяца и всё узнаем. Может я не прав, но я так думаю. Болейте за своих. а не против чужих!
Сколь угодно долго можно гадать что творится в головах чиновников ФИФА, принимавших такое решение, но как мне кажется(перекрестился) там посчитали, что требования фк Динамо должны быть удовлетворены футбольным клубом Ростов, потому как Норман по решению ФИФА обязан солидарно с саудовским клубом "Аль-Раэд" компенсировать ростовчанам все финансовые потери и возможно в том числе и москвичам. Ну а почему январь-февраль, так вероятно это связано с зимними трансферными окнами. В общем осталось подождать каких-то два месяца и всё узнаем. Может я не прав, но я так думаю. Болейте за своих. а не против чужих!