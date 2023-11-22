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ФИФА примет решение по делу Норманна и «Динамо» в следующем году

вчера, 16:56

ФИФА примет решение по делу о расторжении контракта полузащитника «Аль-Раэда» Матиаса Норманна с «Динамо» в январе или феврале 2024 года.

Напомним, в сентябре 2022 года норвежец перешёл из «Ростова» в «Динамо» на правах аренды. В августе текущего года Норманн покинул Россию и отправил в оба клуба уведомление о расторжении контракта. В конце августа 27‑летний хавбек подписал контракт с саудовским «Аль‑Раэдом».

Сегодня ФИФА вынес решение по обращению «Ростова».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:27
Тут правды не найти.
adekvat
adekvat
вчера в 19:06
Птица ФИФА ни когда не отличалась ни умом, ни сообразительностью.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:30
Хитро63й норвежский мальчик... аукнется...
stanichnik
stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:30, ред.
Доброго Здоровья Варвар!
Сколь угодно долго можно гадать что творится в головах чиновников ФИФА, принимавших такое решение, но как мне кажется(перекрестился) там посчитали, что требования фк Динамо должны быть удовлетворены футбольным клубом Ростов, потому как Норман по решению ФИФА обязан солидарно с саудовским клубом "Аль-Раэд" компенсировать ростовчанам все финансовые потери и возможно в том числе и москвичам. Ну а почему январь-февраль, так вероятно это связано с зимними трансферными окнами. В общем осталось подождать каких-то два месяца и всё узнаем. Может я не прав, но я так думаю. Болейте за своих. а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:04
А почему не в этом году - подготовка к Рождеству началась?)))
Гость
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