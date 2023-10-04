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ФИФА допустила сборные России до 17 лет к международным турнирам

вчера, 18:25

ФИФА приняла решение разрешить российским национальным сборным участвовать в чемпионате мира до 17 лет. Ранее УЕФА допустил сборные России U-17 к турнирам под своей эгидой.

Речь идёт как о мужских, так и о женских командах. Сборные должны будут выступать под именем Российского футбольного союза, без национального флага, гимна, а также в нейтральной форме.

Бан взрослых сборных России остаётся в силе.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 12:29
ну а что, это политика воспитания, играть в трениках фабрики Буревестник
Сп62
Сп62
вчера в 19:40
Когда такое было, чтобы спорт был вне политики. Только в кино и в сказках.
nubom
nubom
вчера в 19:11
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:09
Предчувствую международный скандал - сборных так с 20 с нами не то что ручкаться и на поле выходить, но и в отеле одном останавливаться не захотят, это учтитывая то, что запланировано будет всего игры 3-4, думаю УЕФА специально предприняли такой регламент, что в таком случае наша сборная сама снимется с компетишна, если что, небось, предусмотрен такой пункт, типа, если хоть 3 бборные х4есосят одну какую-то, то ту самую какую-то стоит слать к е6еням!
Если что, я всецело за мир и не против России, а спорт, как по мне, вообще должен жить отдельно от всей политической х4иты!
112910415
112910415
вчера в 19:08
и это опять лукавство -
соперники будут отказываться
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:48
Если наши чиновники согласятся участвовать на таких условиях, остаётся только кричать "караул!, а РФС распускать окончательно и бесповоротно как предателей России.
Никакого пафоса в моих словах. Суровая действительность.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:46
Жду ПМЦ от англосаксов и их маргиналов. Не заставят думаю себя долго ждать).
Гость
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