ФИФА допустила сборные России до 17 лет к международным турнирам

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вчера, 18:25

ФИФА приняла решение разрешить российским национальным сборным участвовать в чемпионате мира до 17 лет. Ранее УЕФА допустил сборные России U-17 к турнирам под своей эгидой.

Речь идёт как о мужских, так и о женских командах. Сборные должны будут выступать под именем Российского футбольного союза, без национального флага, гимна, а также в нейтральной форме.

Бан взрослых сборных России остаётся в силе.