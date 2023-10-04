ФИФА допустила сборные России до 17 лет к международным турнирам

ФИФА приняла решение разрешить российским национальным сборным участвовать в чемпионате мира до 17 лет. Ранее УЕФА допустил сборные России U-17 к турнирам под своей эгидой.
Речь идёт как о мужских, так и о женских командах. Сборные должны будут выступать под именем Российского футбольного союза, без национального флага, гимна, а также в нейтральной форме.
Бан взрослых сборных России остаётся в силе.
Если что, я всецело за мир и не против России, а спорт, как по мне, вообще должен жить отдельно от всей политической х4иты!
Если что, я всецело за мир и не против России, а спорт, как по мне, вообще должен жить отдельно от всей политической х4иты!
соперники будут отказываться
соперники будут отказываться
Никакого пафоса в моих словах. Суровая действительность.
Никакого пафоса в моих словах. Суровая действительность.