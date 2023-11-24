К хавбеку «Крыльев» Гарре проявляют интерес несколько зарубежных клубов

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24 ноября 2023, 22:30

Хавбек «Крыльев Советов» попал в сферу интересов клубов из Испании, Греции и ОАЭ . Не исключено, что зимой по аргентинцу поступит предложение.

Гарре перешел в самарский клуб из аргентинского «Расинга» в январе примерно за 2 млн евро. В контракте 23-летнего аргентинца прописаны отступные в размере 10 млн евро. Но в случае продажи самарский клуб получит около 6 млн, а половина от размера прибыли — за вычетом суммы, за которую «Крылья Советов» приобретали футболиста — будет перечислена «Расингу».