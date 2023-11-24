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К хавбеку «Крыльев» Гарре проявляют интерес несколько зарубежных клубов

24 ноября 2023, 22:30

Хавбек «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре попал в сферу интересов клубов из Испании, Греции и ОАЭ. Не исключено, что зимой по аргентинцу поступит предложение.

Гарре перешел в самарский клуб из аргентинского «Расинга» в январе примерно за 2 млн евро. В контракте 23-летнего аргентинца прописаны отступные в размере 10 млн евро. Но в случае продажи самарский клуб получит около 6 млн, а половина от размера прибыли — за вычетом суммы, за которую «Крылья Советов» приобретали футболиста — будет перечислена «Расингу».

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25 ноября
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ermak6848
ermak6848
25 ноября в 12:55
Это Хорошо - без работы не останется..
wlad Mladic
wlad Mladic
25 ноября в 12:54
В какой нибудь середняк среднего чемпионата вполне
VeniaminS
VeniaminS
24 ноября в 22:38
Присматриваются,могут и сманить.
Гость
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