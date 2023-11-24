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В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на слухи об интересе к Алипу

24 ноября 2023, 13:56

В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» отреагировали на информацию о том, что клуб якобы заинтересован в защитнике «Зенита» Нуралы Алипе.

Мы не комментируем слухи о трансферах.

В январе команда из Санкт-Петербурга оформила трансфер футболиста из «Кайрата». До этого он выступал за «сине-бело-голубых» на правах аренды с февраля 2022 года.

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112910415
112910415
24 ноября 2023 в 17:04
нацелились уже, спугнуть боятся !
Байкал-38
Байкал-38
24 ноября 2023 в 14:19
Когда из московского Спартака в 2006 году ЦЗ Неманья Видич переходил в МЮ, говорили нечто подобное.
У МЮ есть ЦЗ Рио Фердинанд, есть защитники Гари Невилл, Уэс Браун, ну куда он прётся.
Как итог Неманья Видич вытеснил из состава Брауна и с Рио Фердинандом составили пару ЦЗ.
А в последствии Неманья Видич так вообще стал основным игроком на долгие годы и был капитаном команды.
Так, что незаменимых нет, всё зависит от самого игрока.
sihafazatron
sihafazatron
24 ноября 2023 в 14:05
Пока есть Магуаер и Эванс другим защитникам делать нечего в МЮ))
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