В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на слухи об интересе к Алипу

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24 ноября 2023, 13:56

В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» отреагировали на информацию о том, что клуб якобы заинтересован в защитнике «Зенита» .

Мы не комментируем слухи о трансферах.

В январе команда из Санкт-Петербурга оформила трансфер футболиста из «Кайрата». До этого он выступал за «сине-бело-голубых» на правах аренды с февраля 2022 года.