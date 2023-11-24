В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на слухи об интересе к Алипу

В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» отреагировали на информацию о том, что клуб якобы заинтересован в защитнике «Зенита» Нуралы Алипе.
Мы не комментируем слухи о трансферах.
В январе команда из Санкт-Петербурга оформила трансфер футболиста из «Кайрата». До этого он выступал за «сине-бело-голубых» на правах аренды с февраля 2022 года.
У МЮ есть ЦЗ Рио Фердинанд, есть защитники Гари Невилл, Уэс Браун, ну куда он прётся.
Как итог Неманья Видич вытеснил из состава Брауна и с Рио Фердинандом составили пару ЦЗ.
А в последствии Неманья Видич так вообще стал основным игроком на долгие годы и был капитаном команды.
Так, что незаменимых нет, всё зависит от самого игрока.
У МЮ есть ЦЗ Рио Фердинанд, есть защитники Гари Невилл, Уэс Браун, ну куда он прётся.
Как итог Неманья Видич вытеснил из состава Брауна и с Рио Фердинандом составили пару ЦЗ.
А в последствии Неманья Видич так вообще стал основным игроком на долгие годы и был капитаном команды.
Так, что незаменимых нет, всё зависит от самого игрока.