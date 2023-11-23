В «Фенербахче» прокомментировали интерес ЦСКА к Кахведжи

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вчера, 15:29

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику клуба из Стамбула и сборной Турции .

Нам не поступало никакого запроса от ЦСКА по игроку. Возможен ли трансфер? Пока не будет конкретного предложения, мы не сможем оценить.

Ранее сообщалось, что «армейцы» готовы заплатить за Кахведжи 10 миллионов евро. 28-летний вингер выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Кахведжи провёл 21 матч в чемпионате Турции и Лиге Конференций, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает турка в 7,5 миллионов евро.