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В «Спартаке» оценили слухи об интересе итальянских клубов к Соболеву

вчера, 19:28

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о предполагаемом интересе к нападающему Александру Соболеву со стороны итальянских клубов.

Мне сложно комментировать каждую новость Telegram-каналов. По этим вопросам мне нечего интересного сказать. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака». Мы очень на него рассчитываем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:31
он ещё дома пригодится )
ABir
ABir
вчера в 23:35
Пусть макаронники своими игроками больше интересуются
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:23
Итальянских клубов???Не смешите мои подковы!
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:51
Было и не так давно. Я даже там оставлял коммент.
lotsman
lotsman ответ m7gumhujpj9c (раскрыть)
вчера в 22:45
Зарубежных сейчас не нашёл, а в наших было это - Источник: metaratings.ru "Футболист устраивал команду по игровым характеристикам, однако в итоге было принято решение отказаться от его кандидатуры из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле, в частности, после жеста в адрес защитника Виллиана Роши в матче с ЦСКА в сезоне-2022/23. Официальных переговоров и запросов в Спартак не отправляли."
m7gumhujpj9c
m7gumhujpj9c ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:40
В зарубежных источниках? В нашинских вроде не было такого.
KTS16_
KTS16_
вчера в 22:30
Чушь
lotsman
lotsman
вчера в 21:18, ред.
Это всё слухи. А в итальянских клубах уже сказали, что они интересовались, но разочаровались, в этом игроке.
Capral
Capral
вчера в 21:06, ред.
То, что на Соболя покупатели найдутся- я нисколько не сомневаюсь. Талантливый игрок, настоящий форвард, агрессивный!!! Непонятно только, почему последнее время так мало игровой практики у него в Спартаке. В былые времена был такой термин "Блуждающий форвард". Так вот Соболь- как раз такой нападающий!!! Более того, Соболев разносторонний форвард, могущий сыграть, как в позиционной атаке, так и в контригре!

Одного не понимаю- почему Абаскаль разбил грозный тандем форвардов Соболев-Промес? На мой взгляд, команда только проигрывает от этого.
6sxa5pxtj69z
6sxa5pxtj69z
вчера в 20:01
Кто-то слухи распростроняет
Гость
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