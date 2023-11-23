В «Спартаке» оценили слухи об интересе итальянских клубов к Соболеву

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о предполагаемом интересе к нападающему Александру Соболеву со стороны итальянских клубов.
Мне сложно комментировать каждую новость Telegram-каналов. По этим вопросам мне нечего интересного сказать. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака». Мы очень на него рассчитываем.
Одного не понимаю- почему Абаскаль разбил грозный тандем форвардов Соболев-Промес? На мой взгляд, команда только проигрывает от этого.
Одного не понимаю- почему Абаскаль разбил грозный тандем форвардов Соболев-Промес? На мой взгляд, команда только проигрывает от этого.