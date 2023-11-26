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РФС не обращался в CAS по поводу отказа ФИФА выплачивать деньги клубам РПЛ

сегодня, 14:32

РФС не обращался в CAS по поводу отказа ФИФА выплачивать денежную компенсацию клубам РПЛ за игроков, принимавших участие в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщили в службе коммуникаций российской организации.

Нет, не подавали в CAS. По клубам — лучше уточнить у клубов.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:11
А смысл? 🤷‍♂️
stanichnik
stanichnik ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 15:11, ред.
Доброго Здоровья adekvat!
У футбольных клубов и Динамо и у ЦСКА, не говоря уже про Газпром имеются юридические службы, которые могут квалифицированно отстаивать свои права в различных судебных инстанциях, если РФСу недосуг.
adekvat
adekvat ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:59
Не когда им, они экзотические матчи сборной организуют.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:44
Под лежачий камень вода не течёт. Хоть РФСу, хоть самим клубам по любому надо обращаться в спортивный арбитраж и требовать своё. Перечислят деньг или не перечислят это один вопрос, главное чтобы было вынесено положительное решение, а уже потом добиваться его исполнения. Но сидеть и тупо ждать от ФИФА милости, сейчас точно ничего не дождутся.
Гость
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