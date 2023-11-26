РФС не обращался в CAS по поводу отказа ФИФА выплачивать деньги клубам РПЛ

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сегодня, 14:32

РФС не обращался в CAS по поводу отказа ФИФА выплачивать денежную компенсацию клубам РПЛ за игроков, принимавших участие в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщили в службе коммуникаций российской организации.