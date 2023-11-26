РФС не обращался в CAS по поводу отказа ФИФА выплачивать деньги клубам РПЛ

РФС не обращался в CAS по поводу отказа ФИФА выплачивать денежную компенсацию клубам РПЛ за игроков, принимавших участие в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщили в службе коммуникаций российской организации.
Нет, не подавали в CAS. По клубам — лучше уточнить у клубов.
У футбольных клубов и Динамо и у ЦСКА, не говоря уже про Газпром имеются юридические службы, которые могут квалифицированно отстаивать свои права в различных судебных инстанциях, если РФСу недосуг.
У футбольных клубов и Динамо и у ЦСКА, не говоря уже про Газпром имеются юридические службы, которые могут квалифицированно отстаивать свои права в различных судебных инстанциях, если РФСу недосуг.