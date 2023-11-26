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Сборная России может сыграть с командами из стран БРИКС

сегодня, 11:40

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах организации провести товарищеские матчи сборной России с национальными командами из стран БРИКС.

Александр Валерьевич Дюков говорил, что в формате БРИКС мы тоже можем проводить те или иные мероприятия. Если говорить про турниры сборных, то они могут проходить только в период международных окон, вне окон организовать турнир сложно. Команды БРИКС тоже участвуют в своих официальных играх, поэтому тут нужно подгадывать, чтобы участвующие были свободны. У нас есть идеи, которые прорабатываются. Есть идея пригласить пару команд из стран БРИКС, сыграть с ними в период, когда в Казани будут проходить Игры БРИКС.

Данные соревнования пройдут с 12 по 23 июня 2024 года, в программу войдут 25 видов спорта.

Ранее Митрофанов сообщил, что ФИФА не выплатила клубам РПЛ деньги за участие их игроков в чемпионате мира.

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Maikl322
Maikl322
сегодня в 21:28
Маразматики. .....
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:41
Да, надо помочь развиваться футболу в Индии и Южной Африке. Бразилии с нами некогда играть, а вот с Китаем обстановка непонятная. Вроде, профессиональный футбол существует, в основном из легионеров, а вот каковы успехи своих?
ОПС
ОПС
сегодня в 12:26
У меня внук, тоже Александр Валерьевич. Но он такую пургу точно гнать не будет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:53
Да уже давно пора было бы уже начать работать в этом направлении товарищам чиновникам от РФС, а не сидеть на 63 ровно и ждать с моря погоды .
Гость
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