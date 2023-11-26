Сборная России может сыграть с командами из стран БРИКС

Генеральный секретарь РФС рассказал о планах организации провести товарищеские матчи сборной России с национальными командами из стран БРИКС.

Александр Валерьевич Дюков говорил, что в формате БРИКС мы тоже можем проводить те или иные мероприятия. Если говорить про турниры сборных, то они могут проходить только в период международных окон, вне окон организовать турнир сложно. Команды БРИКС тоже участвуют в своих официальных играх, поэтому тут нужно подгадывать, чтобы участвующие были свободны. У нас есть идеи, которые прорабатываются. Есть идея пригласить пару команд из стран БРИКС, сыграть с ними в период, когда в Казани будут проходить Игры БРИКС.