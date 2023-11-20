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Дюков: «Есть опция, которую мы с ФИФА и УЕФА обсудим в декабре»

вчера, 22:26

Глава РФС Александр Дюков рассказал о переговорах с УЕФА и ФИФА по вопросу возвращения сборной России к международным турнирам.

Переговоры по нашему возвращению продолжаются. У нас есть определённая опция, которую мы с ФИФА и УЕФА обсудим в первой половине декабря. Это наше возможное будущее.

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Все комментарии
8hu45v4kwf8u
8hu45v4kwf8u
сегодня в 01:55
Загадочный стал, как девочка,а нам всё по ушам трёт
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:02
К чему эта таинственность?
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 00:58
УЕФА недавно принимал решение о допуске команд до 17 лет, но после отказа ряда федераций отменил решение.
Насильно мил не будешь.
протон
протон
сегодня в 00:35
Бессмысленная тянучка времени. Кажется, эта сказка про белого бычка будет длиться вечно. И про УЕФА, и про Азию, и про совещание в декабре, на котором примут решение.
Вот только поймал себя на мысли, а оно им надо? Шоу, эффект присутствия, фантомная деятельность на все 100, а если вернут - там же результаты будут требовать.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 23:55
Как на счет перехода от слов к делу, мистер Дюкоф?
hx3jh9pcfjxf
hx3jh9pcfjxf
вчера в 23:51
Опция пролонгации мейнстримного тренда с отсутствием фидбэка и последующим переносом дедлайна. Держите в курсе
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:38
Время выиграли, а сегодня разгромили Кубу, от которой рукой подать до Майами, понимаешь к чему клоню? Нет футбола возле того острова и не будет, только магнит для пенсионеров
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:36
Дюков : есть корупция, которую мы с Фифа обсудим во дворе
964tahm242xp
964tahm242xp
вчера в 23:31
Фифочка ломается.И будет и дальше.
Elliada
Elliada
вчера в 23:08
А куда делся шантаж с переходом в Азию? Так кричали, а потом быстро забыли.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:00
Дюков: - "Есть такая "опция"! - которую надо с "уефой" и "фифой" обсуждать!")
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:55
Опция - это одно из умных слов, которое усвоил Дюков. А реалии таковы. что как говорил Василий Иванович Чапаев: " Наплевать что вы там говорили ( ФИФА, УЕФА РФС) а теперь слушай, что я (Госдеп США) говорить буду".
Ни одно решение ФИФА и УЕФА не вступит в силу без одобрения США. Все. Точка.
Интерес
Интерес
вчера в 22:40
Пустозвоны.
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