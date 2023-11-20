Дюков: «Есть опция, которую мы с ФИФА и УЕФА обсудим в декабре»

Глава РФС Александр Дюков рассказал о переговорах с УЕФА и ФИФА по вопросу возвращения сборной России к международным турнирам.
Переговоры по нашему возвращению продолжаются. У нас есть определённая опция, которую мы с ФИФА и УЕФА обсудим в первой половине декабря. Это наше возможное будущее.
Насильно мил не будешь.
Насильно мил не будешь.
Вот только поймал себя на мысли, а оно им надо? Шоу, эффект присутствия, фантомная деятельность на все 100, а если вернут - там же результаты будут требовать.
Вот только поймал себя на мысли, а оно им надо? Шоу, эффект присутствия, фантомная деятельность на все 100, а если вернут - там же результаты будут требовать.
Ни одно решение ФИФА и УЕФА не вступит в силу без одобрения США. Все. Точка.
Ни одно решение ФИФА и УЕФА не вступит в силу без одобрения США. Все. Точка.