В РФС оценили идею проведения ретро-матча «Рубин» — «Барселона»

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин высказался о возможном проведении ретро-матча в честь победы «Рубина» над «Барселоной». 20 октября 2009 года «Рубин» Курбана Бердыева в гостях обыграл «Барселону» Пепа Гвардиолы со счётом 2:1.

Это хорошая идея, потому «Рубин» становился чемпионом, и много значимых футболистов как нашей страны, так и других стран выступали за клуб из Татарстана. Есть там и культовый тренер – Курбан Бердыев. Не могу сейчас обещать, что мы проведем игру «Рубина» и «Барселоны», но подумать в эту сторону с клубом и руководством Татарстана точно стоит. Молодое поколение Татарстана тоже должно знать и гордиться историей своей команды. Победа над каталонским клубом, безусловно, является таковым событием.