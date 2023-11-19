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В РФС оценили идею проведения ретро-матча «Рубин» — «Барселона»

вчера, 18:17

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин высказался о возможном проведении ретро-матча в честь победы «Рубина» над «Барселоной». 20 октября 2009 года «Рубин» Курбана Бердыева в гостях обыграл «Барселону» Пепа Гвардиолы со счётом 2:1.

Это хорошая идея, потому «Рубин» становился чемпионом, и много значимых футболистов как нашей страны, так и других стран выступали за клуб из Татарстана. Есть там и культовый тренер – Курбан Бердыев. Не могу сейчас обещать, что мы проведем игру «Рубина» и «Барселоны», но подумать в эту сторону с клубом и руководством Татарстана точно стоит. Молодое поколение Татарстана тоже должно знать и гордиться историей своей команды. Победа над каталонским клубом, безусловно, является таковым событием.

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Все комментарии
VqGer3
VqGer3
сегодня в 07:26
вы пля СЕРЬЁЗНО ?!?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:37
Допустим игроков Рубина возможность будет собрать. Но, как собираются собрать звёзд Барселоны? Месси, Ибрагимовича, Хави с Иньестой и других? Утопия...
Больше шанса отметить первое чемпионство Рубина тогда. Но кое у кого в РФС, боюсь, начнутся рвотные позывы). Может быть.
Хотя игра с Барселоной запомнится на всю оставшуюся жизнь. Как и финальные кадры обращения благодарности КББ к Всевышнему на коленях. Это было сильно. Напомню, что в Казани, Рубин тоже не уступил одной из лучшей команде Европы, Мира.
minai
minai
вчера в 20:09
Остался всего один маленький вопрос: чево на это скажет уефа ?
Интерес
Интерес
вчера в 19:57
Экий бред! Тут примчались санитары и зафиксировали нас...
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:50
Подождем, возможно, кто-то из них и подключится...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:46
Подумайте, подумайте... Сидел - сидел г-н Терешин в своём тёплом кресле в каб.№ 102 (?), никому не мешал, никого не трогал, мечтал о том, что придёт вечером домой, а там на столе пирожки с капустой, которые приготовила заботливая супруга, и вдруг выскочил, как чёртик из табакерки, никому не известный щелкопёр из какой-то газетёнки и начал задавать вопросы из серии "Нью-Васиков" Ильфа и Петрова. Так и хочется крикнуть в его адрес словами "одноглазого" из 12 стульев: " Держите гроссмейстера! "
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:42
Не могу похвастать такими подробностями, были бы сейчас с нами в чате истинные армейские "Кузьмичи" они бы нам, а за одно и молодым больше поведали подробностей про те события.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Тем более, Ваня, что та, победа ЦСКА в Барселоне- была для Барсы юбилейной, 50-й игрой в еврокубках!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Привет Виктор!
Да даже первая Лига Чемпионов, где ЦСКА - последний чемпион СССР в гостях ту же Барсу нахлабучил более значимый повод провести ретро-матч, чем победа Рубина в Барселоне.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:21
Ваня- Приветище и Салютище, Дружище!!!!!!!
Ваня, а представляешь, сколько народу собрал бы матч Карпаты-Спартак во Львове...
А что касается ретро-матча Рубин-Барса, то честно говоря, уже надоело это слышать. Случайную и нелепую победу Рубина возвели в ранг выдающейся. Весь матч сидеть в обороне, а потом шальной гол с 50-ти метров и одна контратака турка- вот и вся победа...
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:12, ред.
Только не сочтите меня "в лыжи обутым", но читаю эту новость и думаю а слабо РФСу провести ретро-матч Спартак Москва - Динамо Киев посвящённый последней встрече в рамках чемпионата СССР. А чем не повод, ведь и победа добыта в гостях и счёт такой же 2:1, да и лет уж кануло больше тридцати? Да и болельщики аншлаг на трибунах "открывашки" гарантированно обеспечат.

РФС пока не может найти нормальных спаринг-партнёров для нашей Сборной, да и клубы не далеко продвинулись в этом вопросе. Нет я конечно же верю, что когда-нибудь настанет время и такие матчи станут реальностью, но сейчас это звучит, как насмешка. Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:45
Больные фантазии РФС уже воспринимаются как выступления клоунов в цирке !!!)))
112910415
112910415
вчера в 18:43
годового дохода региона хватит ?
shlomo2
shlomo2 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:37
Добра!
Думаю, прочитав эту чушь, в Барселоне испытают испанский стыд.....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:28, ред.
Болельщики и без РФС помнят эту победу. Зачем этот цирк? Когда надо было поддержать тренера демонстративно отвернулись от него. Да и сейчас вижу игнорирование в СМИ, как будто по команде сверху.
Рубин поддержите лучше. КББ пишет уже новую историю.
И большое спасибо ему и Рубину, что в День рожденье подарили мне такой подарок! Это не забывается💪👍🍾
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:22, ред.
В Барселоне наверно уже и забыли этот матч))
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