В РФС оценили идею проведения ретро-матча «Рубин» — «Барселона»

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин высказался о возможном проведении ретро-матча в честь победы «Рубина» над «Барселоной». 20 октября 2009 года «Рубин» Курбана Бердыева в гостях обыграл «Барселону» Пепа Гвардиолы со счётом 2:1.
Это хорошая идея, потому «Рубин» становился чемпионом, и много значимых футболистов как нашей страны, так и других стран выступали за клуб из Татарстана. Есть там и культовый тренер – Курбан Бердыев. Не могу сейчас обещать, что мы проведем игру «Рубина» и «Барселоны», но подумать в эту сторону с клубом и руководством Татарстана точно стоит. Молодое поколение Татарстана тоже должно знать и гордиться историей своей команды. Победа над каталонским клубом, безусловно, является таковым событием.
Рубин поддержите лучше. КББ пишет уже новую историю.
И большое спасибо ему и Рубину, что в День рожденье подарили мне такой подарок! Это не забывается💪👍🍾
Рубин поддержите лучше. КББ пишет уже новую историю.
И большое спасибо ему и Рубину, что в День рожденье подарили мне такой подарок! Это не забывается💪👍🍾
РФС пока не может найти нормальных спаринг-партнёров для нашей Сборной, да и клубы не далеко продвинулись в этом вопросе. Нет я конечно же верю, что когда-нибудь настанет время и такие матчи станут реальностью, но сейчас это звучит, как насмешка. Болейте за своих, а не против чужих!
РФС пока не может найти нормальных спаринг-партнёров для нашей Сборной, да и клубы не далеко продвинулись в этом вопросе. Нет я конечно же верю, что когда-нибудь настанет время и такие матчи станут реальностью, но сейчас это звучит, как насмешка. Болейте за своих, а не против чужих!