В РФС оценили выступление сборной России в 2023 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подвёл итоги выступлению сборной России в 2023 году.
И для нас, и для игроков, и для болельщиков очень важно, чтобы проходили матчи сборной. Для болельщиков, для сборной важно собираться, получать другую тренировочную нагрузку, другую мотивацию. Да, это товарищеские матчи, да, они не имеют какого-то турнирного значения. Но для функционирования сборной, для дополнительной мотивации игроков собирать лучших футболистов России под руководством одного из лучших тренеров страны — важно. Мы сыграли практически столько же матчей в этом году, сколько сыграли остальные сборные в официальных соревнованиях, это неплохо.
Напомним, в 2023 году сборная России провела шесть матчей (без учёта игр против олимпийской сборной Египта, где сборная России состояла из игроков до 23 лет), три выиграла и три сыграла вничью.
Ранее Митрофанов рассказал о идеи товарищеских игр национальной команды со странами БРИКС.
Отличный повод для фуршетов...корпоративов.. и пламенных речей...Думаю в 2024-м можно ещё раз 5-6 с кубинцами сыграть....будет очень разумно...
Отличный повод для фуршетов...корпоративов.. и пламенных речей...Думаю в 2024-м можно ещё раз 5-6 с кубинцами сыграть....будет очень разумно...