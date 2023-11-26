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В РФС оценили выступление сборной России в 2023 году

сегодня, 12:10

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подвёл итоги выступлению сборной России в 2023 году.

И для нас, и для игроков, и для болельщиков очень важно, чтобы проходили матчи сборной. Для болельщиков, для сборной важно собираться, получать другую тренировочную нагрузку, другую мотивацию. Да, это товарищеские матчи, да, они не имеют какого-то турнирного значения. Но для функционирования сборной, для дополнительной мотивации игроков собирать лучших футболистов России под руководством одного из лучших тренеров страны — важно. Мы сыграли практически столько же матчей в этом году, сколько сыграли остальные сборные в официальных соревнованиях, это неплохо.

Напомним, в 2023 году сборная России провела шесть матчей (без учёта игр против олимпийской сборной Египта, где сборная России состояла из игроков до 23 лет), три выиграла и три сыграла вничью.

Ранее Митрофанов рассказал о идеи товарищеских игр национальной команды со странами БРИКС.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:02
всем спасибо, все молодцы ! )
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:50
Не покладая языков.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:49
Не качеством так количеством добрали. Что тут оценивать то ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 12:32, ред.
Не лучше боксёров кубинских..., напоить их..., чтоб они там, не отходя от кассы, Дюкову и Митрофанову челюсть и печень вправили...
lobsterdam
lobsterdam ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:22
можно и кубинских девушек пригласить...
lobsterdam
lobsterdam ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:21
именно так, все в заботах о сборной, день и ночь, день и ночь....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:21
Ну и славненько....
Отличный повод для фуршетов...корпоративов.. и пламенных речей...Думаю в 2024-м можно ещё раз 5-6 с кубинцами сыграть....будет очень разумно...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:12
Надо бы премии выписать сотрудникам РФС, трудятся там и днем и ночью
Гость
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