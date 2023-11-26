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Форвард «Краснодара» пытался попасть в судейскую после матча с «Уралом»

сегодня, 19:28
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку после матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

По информации «Матч ТВ», после финального свистка игрок пытался попасть в судейскую раздевалку, чтобы понять причину своего удаления. Нападающий на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?». Сотрудники клуба из Екатеринбурга с помощью переводчика «быков» не дали ему это сделать, диалог продолжался в коридоре. После уговоров представителей обеих команд колумбиец успокоился и ушёл в раздевалку.

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Все комментарии
2dvvkx2hsy5z
2dvvkx2hsy5z
сегодня в 21:22
Наказать строго,чтоб не повадно было
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 20:54
И впрямь, очень ему хочется домой 😉😀😅
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:14
Похоже, это был контрольный выход Кордобы, чтобы наверняка. Очень хочется домой там солнце, песок, море. Думаю КДК пойдет ему навстречу.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:57
Правильно,наказывать таких надо,нечего гонор показывать.
ABir
ABir
сегодня в 19:45
Горячие индейские парни! Это в Колумбии за неправильное решение могут убить, а здесь всего лишь - штраф и дисквалификация.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:37
Маэстро-Вы Гений, даже не пытайтесь это оспаривать, отказа я не приму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Futurista
Futurista
сегодня в 19:33
«За что вы так поступили с моей командой?»...Джон неправильно сформулировал вопрос)...
Правильно будет «За сколько вы так поступили с моей командой?»...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:30
Проигрывать надо достойно. Теперь получит дисквалификацию до весны.
Гость
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