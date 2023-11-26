Форвард «Краснодара» пытался попасть в судейскую после матча с «Уралом»

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сегодня, 19:28

Форвард «Краснодара» получил красную карточку после матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

По информации «Матч ТВ», после финального свистка игрок пытался попасть в судейскую раздевалку, чтобы понять причину своего удаления. Нападающий на повышенных тонах, но без оскорблений спрашивал: «За что вы так поступили с моей командой?». Сотрудники клуба из Екатеринбурга с помощью переводчика «быков» не дали ему это сделать, диалог продолжался в коридоре. После уговоров представителей обеих команд колумбиец успокоился и ушёл в раздевалку.