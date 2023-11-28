«Шахтёр» минимально обыграл «Антверпен»

1701200448

вчера, 22:40

«Шахтёр» одолел «Антверпен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

Гол забил Николай Матвиенко на 12-й минуте.

После матча «Шахтёр» идет на 3-м месте в группе Н (9 очков), «Антверпен» находится на последней строчке (0 баллов).