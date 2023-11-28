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«Шахтёр» минимально обыграл «Антверпен»

вчера, 22:40
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)1 : 0Логотип футбольный клуб АнтверпенАнтверпенМатч завершен

«Шахтёр» одолел «Антверпен» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

Гол забил Николай Матвиенко на 12-й минуте.

После матча «Шахтёр» идет на 3-м месте в группе Н (9 очков), «Антверпен» находится на последней строчке (0 баллов).

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:45
Шахтер с победой,молодцы!!! Так держать!
Capral
Capral
вчера в 23:02
Шахтер с победой!!!
Игра не получилась такой яркой как с Барсой, но очки, горняки заработали, которые и дают право команде весной выступить в одном из европейских турниров- вероятнее всего в ЛЕ. Не знаю, насколько нужно это команде, с учетом возможных травм и прочих трудностей, но команда заслужила еврокубковую весну, a значит- надо играть!!!

Буквально два слова о Степаненко. Сколько смотрю на него, столько раз задаюсь вопросом: почему, он, до сих пор не добротном европейском клубе? Богатейший международный опыт, десятки игр в ЛЧ, незаурядное мастерство, умение читать соперника и тд, и тп!!! Но, Степаненко верой и правдой служит горнятскому клубу много лет, который стал для него родным!!! Удачи, капитану и его Шахтеру!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:43
Антверпен- пассажир в этой лч) прям как наши клубы раньше))
Гость
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